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14 марта 00:36

Журнал Forbes составил рейтинг самых завидных холостяков России

Деловой журнал Forbes составил рейтинг самых завидных холостяков России, который в этом году пополнил глава «Русала» Олег Дерипаска. Миллиардер развелся со своей женой Полиной Юмашевой еще год назад, но официально объявлено об этом было только в марте 2019 года

Журнал Forbes составил рейтинг самых завидных холостяков России

Деловой журнал Forbes составил рейтинг самых завидных холостяков России, который в этом году пополнил глава «Русала» Олег Дерипаска. Миллиардер развелся со своей женой Полиной Юмашевой еще год назад, но официально объявлено об этом было только в марте 2019 года.

В рейтинг самых завидных холостяков вошли 14 неженатых бизнесменов из списка богатейших россиян (всего 98 человек).

Первый номер в этом списке достался основному владельцу  холдинга LetterOne и «Альфа-Групп» Михаилу Фридману, чье состояние журнал оценил в 15,1 млрд долларов. Отметим, что г-н Фридман развелся еще 10 лет назад.

На втором месте оказался 52-летний Роман Абрамович с капиталом в размере 12,4 млрд долларов и семью детьми от прошлых браков.

ТОП-3 замыкает Михаил Прохоров, который в отличие от Фридмана и Абрамовича никогда не был женат и не обременен детьми. Его состояние оценивается в 9,8 млрд долларов.

В рейтинг самых богатых холостяков России также вошли 52-летний Дмитрий Рыболовлев (6,8 млрд долларов), 63-летной Петр Авен (5,3 млрд долларов),  47-летний партнер-учредитель Московской школы управления «Сколково» Сергей Попов (4,5 млрд долларов), 51-летний Олег Дерипаска (3,6 млрд долларов), 50-летний владелец аэропорта «Домодедово» Дмитрий Каменщик (2,8 млрд долларов), 34-летний основатель Telegram Павел Дуров (2,7 млрд долларов), 67-летний «король госзаказов» и друг президента Аркадий Ротенберг (2,6 млрд долларов), 59-летний генеральный директор Rambler & Co Александр Мамут (2,5 млрд долларов), 51-летний владелец группы «Абсолют» Александр Светаков (2,5 млрд долларов), 54-летний совладелец сети магазинов косметики и парфюмерии «Рив Гош» Олег Бойко (1,2 млрд долларов), 46-летний основной владелец группы ПИК Сергей Гордеев (1,8 млрд долларов) и 67-летний владелец компании Coalco Василий Анисимов (1,6 млрд долларов).

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