Клиенты Тинькофф-банка пожаловались на двойные списания денег
Держатели карт Тинькофф-банка во вторник, 12 марта, сообщили о двойных списаниях при оплате покупок. В банке заявили, что знают о проблеме и занимаются ее устранением
Держатели карт Тинькофф-банка во вторник, 12 марта, сообщили о двойных списаниях при оплате покупок. В банке заявили, что знают о проблеме и занимаются ее устранением.
Представитель Тинькофф-банка сообщил порталу vc.ru, что списанные повторно деньги вернутся на счета клиентов только после устранения проблемы. Пока в банке не знают, какие именно списания были ошибочно проведены два раза.
В колл-центре Тинькофф-банка посоветовали клиентам обращать внимание на уведомления о транзакциях, а также по желанию обращаться в банк для осуществления корректировки списаний в ручном режиме.
В банке также заверили, что проблема двойных списаний затронула не более 0,01% клиентов.