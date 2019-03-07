«Лучший региональный банк России» лишился лицензии ЦБ
Банк России ставит в вину уфимскому банку тот факт, что благодаря «серой» схеме кредитования строительных проектов объем выданных кредитов троекратно превысил размер капитала заемщиков
Банк России отозвал лицензию у лучшего регионального кредитного учреждения 2018 года уфимского Роскомснаббанка из-за нарушения им законов РФ.
Как сообщила пресс-служба ЦБ, лицензия у Роскомснаббанка отобрана за неоднократное нарушение в течение года статей федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Банк России ставит в вину уфимскому банку тот факт, что благодаря «серой» схеме кредитования строительных проектов объем выданных кредитов троекратно превысил размер капитала заемщиков. Также Банк России усмотрел нарушения и в работе с населением. К примеру, схема вовлечения денежных средств физлиц с неясными перспективами их возврата имела все признаки «финансовой пирамиды», когда долги перед вкладчиками погашаются за счет денег новых клиентов. И все это на фоне агрессивной рекламы своих услуг – утверждают в Банке России.
Сейчас Роскомснаббанк возглавила временная администрация, полномочия прежних руководителей приостановлены.
Роскомснаббанк – участник системы страхования вкладов, а отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации», в отношении обязательств банка по вкладам. Так что, в любом случае вкладчики банка могут рассчитывать на возврат своих денег в соответствии с законодательством.
Напомним, раньше Роскомснаббанк назывался Башкомснаббанк, получив новое название весной прошлого года. Председатель правления банка Флюр Галлямов, комментируя переименование, заявлял, что это вызвано необходимостью укрепления позиций на рынке и желанием сделать бренд более понятным для россиян.
В 2018 году Роскомснаббанк получил Премию в области экономики и финансов имени П. А. Столыпина в номинации «Лучший региональный банк».
Размер активов Роскомснаббанка, по данным на 1 февраля 2019 года, составлял более 24,5 млрд руб., объем вкладов физлиц – 17,8 млрд руб.
Убытки банка за месяц превысили 1,2 млн руб., хотя в январе чистая прибыль составляла порядка 890 млн руб.