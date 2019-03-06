Концерн Ford может закрыть два своих российских завода
Агентство Reuters сообщает, что сейчас руководство Ford рассматривает вопрос об изменении работы своих заводов во Всеволожске Ленинградской области и в Набережных Челнах. На каких условиях будет остановлено производство на указанных заводах, пока не сообщается
Компания Ford может закрыть два своих завода в Ленинградской области и в республике Татарстане. При этом концерн оставит сборку легких коммерческих автомобилей.
Агентство Reuters сообщает, что сейчас руководство Ford рассматривает вопрос об изменении работы своих заводов во Всеволожске Ленинградской области и в Набережных Челнах. На каких условиях будет остановлено производство на указанных заводах, пока не сообщается.
Отметим, что завод во Всеволожске выпускает легковые автомобили Ford Focus и Mondeo. Завод в Набережных Челнах собирает автомобили EcoSport и Fiesta. Еще один российский завод Ford в Елабуге производит Ford Transit, Kuga и Explorer.