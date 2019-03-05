OCCRP сообщил о выводе миллиардов долларов из России через связанные с «Тройкой Диалог» офшоры
Инвестиционный банк «Тройка Диалог», который принадлежит Сбербанку, построил систему офшорных компаний, с помощью которых из России за несколько дней было выведено 4,5 млрд долларов
Инвестиционный банк «Тройка Диалог», который принадлежит Сбербанку, построил систему офшорных компаний, с помощью которых из России за несколько дней было выведено 4,5 млрд долларов. Об этом сообщается в расследовании OCCRP, основанном на данных литовского банка Ukio.
Литовский банк был лишен лицензии на осуществление кредитно-финансовой деятельности в 2013 году из-за подозрений в отмывании денег из России. Владелец Ukio Владимир Романов был обвинен в растрате и мошенничестве, но получил убежище в России.
Журналисты-расследователи выяснили, что Ukio обслуживал счета десятков компаний, связанных с «Тройкой Диалог». В свою очередь инвестиционный банк создал «экосистему» из 76 взаимосвязанных офшорных фирм, зарегистрированных на подставных лиц, которые получали миллионы долларов из России.
Среди прочих на счета офшоров «Тройки» перечисляли денежные средства компании, фигурировавшие в «деле Магнитского» о выводе из России 5,4 млрд рублей, сообщает «Медуза» со ссылкой на OCCRP. В дальнейшем деньги от указанных офшоров получали некоторые фигуранты «панамского досье», например, друг президента России Владимира Путина виолончелист Сергей Ролдугин.
В расследовании отмечается, что переводы на имена родственников высокопоставленных российских чиновников через «Тройку» носили скорее эпизодический характер, а основная доля платежей связана с близким кругом главы «Тройки» Рубеном Варданяном.