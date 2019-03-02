Структуры Пригожина на фоне скандала с дизентерией получили новые контракты на организацию питания в школах
Структуры бизнесмена и ресторатора Евгения Пригожина, которого называют «поваром Путина», в текущем году получили новые госконтракты на организацию питания в московских образовательных учреждениях и больницах
Структуры бизнесмена и ресторатора Евгения Пригожина, которого называют «поваром Путина», в текущем году получили новые госконтракты на организацию питания в московских образовательных учреждениях и больницах. Контракты были подписаны на фоне громкого скандала со вспышкой дизентерии в детских садах, куда поставляет продукты его компания «Конкорд».
Общая стоимость подрядов, которые достались 13 связанным с Евгением Пригожиным компаниям, составляет 10 млрд рублей, сообщает издание The Bell со ссылкой на портал госзакупок. Официально с «поваром Путина» связаны только две компании из этого списка - «Комбинат питания „Конкорд“» и «Конкорд М». О связи остальных компаний-подрядчиков с близким к президенту бизнесменом, включая фирму «Вито-1», ранее писали другие издания, основываясь на косвенных данных.
«Вспышка дизентерии не помешала компаниям, связанным с Пригожиным, получить контракты еще на 10 млрд рублей. Вот и весь ответ пока чиновников на некачественное питание в школах и садах», - отметила юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь в Twitter.
Напомним, в декабре 2018 года в нескольких детских садах на юге Москвы произошла вспышка дизентерии. Пострадавшими оказались более 100 детей, однако столичные власти долгое время пытались скрыть эту информацию. Врачам запретили выдавать родителям анализы, а заболевшим детям ставились другие диагнозы. Руководство детских садиков в свою очередь уверяло, что карантин был объявлен не из-за дизентерии, а из-за ОРВИ.
В январе юрист ФБК Любовь Соболь опубликовала расследование о дизентерии в детских садах, в котором говорилось, что организацией питания в этих дошкольных учреждениях занимается компания «Конкорд». Позже столичные власти признали факт массового заражения воспитанников детсадов дизентерией, в Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело.
Родители пострадавших детей на этой неделе подали коллективный иск к компании «Конкорд» Евгения Пригожина с требованием выплаты компенсации. Москвичи также потребовали от мэра Сергея Собянина расторгнуть контракты с фирмами Пригожина на поставку продуктов в детские сады и школы.