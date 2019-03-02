Представитель Полины Юмашевой сообщил о ее разводе с Олегом Дерипаской
Супруга миллиардера Олега Дерипаски Полина Дерипаска сообщила о разводе с бизнесменом, который ранее стал фигурантом скандала из-за отдыха на своей яхте вместе с бывшим вице-премьером Сергеем Приходько в компании девушке из эскорт-агентства
Супруга миллиардера Олега Дерипаски Полина Дерипаска (Юмашева) сообщила о разводе с бизнесменом, который ранее стал фигурантом скандала из-за отдыха на своей яхте вместе с бывшим вице-премьером Сергеем Приходько в компании девушке из эскорт-агентства.
Официальный представитель Полины Юмашевой сообщил, что бизнесвумен развелась с Олегом Дерипаской еще год назад и вернула свою девичью фамилию.
Полина Юмашева является дочерью бывшего главы администрации президента Бориса Ельцина Валентина Юмашева. За Олега Дерипаску она вышла замуж в 2001 году и родила ему двоих детей.