УФАС подрядилось «покрывать» картели
Сотрудники Московского управления антимонопольной службы защищают нарушителей законодательства, сидящих на распиле бюджетных средств
Скандал вокруг «газового короля» Северного Кавказа г-на Арашукова и его семейства, годами безнаказанно воровавших газ не сходя со своего рабочего места в газпромовском офисе, в очередной раз доказал и без того очевидную истину: в государственных структурах класть миллиарды в карман легко. Если, конечно, тебе в этом помогают другие государственные структуры, призванные охранять закон. Как, судя по всему, было у Арашукова. Иначе зачем приходить с обысками к сотрудникам МВД и Следственного комитета?
Но если Арашуковы выписывали газ на подставные лица, то, например, в частных (некогда государственных) структурах, бюджетные деньги осваиваются иначе. Через госзакупки, конкурсы, аукционы. К участию в которых допускаются, как правило, только «свои» компании. Под них пишут техзадания, создают разного рода преференции. И, судя по всему, плотно «работают» с Федеральной антимонопольной службой – если надо отодвинуть ненужных конкурентов.
Последний пример такого рода – АО «Центральная пригородная пассажирская компания». Компания имеет хорошую подпитку от государства, как говорится, по умолчанию. Одна лишь цифра: в год из Федерального бюджета около 7,5 млрд. рублей возмещается по налогу на добавленную стоимость и около 15 млрд. рублей бюджет платит РЖД за ЦППК за использование инфраструктуры, которая принадлежит РЖД.
Наше издание не раз рассказывала о махинациях ее руководства, о вопиющих технических ошибках, которые совершаются при внедрении программного обеспечения. Именно на IT-составляющей – системе контроля прохода пассажиров – «свои» люди и карманные компании ЦППК делают миллиарды. Не забывая при этом и антимонопольное ведомство. Сотрудники которого, при известных обстоятельствах, не просто закрывают глаза на такие схемы, но встают грудью на защиту нарушителей закона. Почему? Об этом мы и расскажем.
Восемь из десяти – это 100%
В 2017 году руководство АО «Центральная пригородная пассажирская компания» решило модернизировать систему продаж на всех пригородных направлениях московского узла (кроме Октябрьской ж/д). Кроме того, компания вознамерилась обновить информационные терминалы, турникетные комплексы, системы часофикации и валидаторы пассажиров, плюс провести комплекс технических работ, в том числе по ремонту и обслуживанию информационных терминалов, контроллеров рабочих мест, пропускных пунктов, на полигоне Малого кольца МЖД.
Для проведения закупок по каждому из трех направлений были объявлены открытые конкурсы (реестровые номера 31705251209 и 31705498189; 31705336664 и 31705520205; 31705474818 и 31705625638 соответственно). И дальше события развивались по стандартной схеме. Кстати, два номера у одной закупки – это не случайность, а часть махинации.
По конкурсам №31705251209 и №31705498189 (модернизация системы продаж на всех пригородных направлениях московского узла) на сумму почти 755 млн рублей, заявки с ценовым предложением подали ООО «ТрансТехСвязь», ООО «НТЦ «Измеритель» и ООО «Предприятие «МИКРОТЕХ». Побеждает ООО «ТрансТехСвязь».
По конкурсам №31705625638 и №31705520205 (сопровождение, восстановление специализированного программного обеспечения и техническое обслуживание и ремонт турникетных комплексов, систем часофикации и валидатора пассажира А-10 и работы на полигоне Малого кольца) на сумму 48 млн рублей и 218 млн рублей, заявки подают ООО «ТрансТехСвязь», ООО «Предприятие «МИКРОТЕХ», АО «Ресурс Сервис» и коллективный участник в составе ООО «Инженерком-М», ЗАО «КРОК инкорпорейтед» и ООО «РДЛ-Телеком». Побеждает ООО «ТрансТехСвязь».
Всего же с апреля по октябрь 2017 года ООО «ТрансТехСвязь» и ООО «НТЦ «Измеритель» (об их связи, а также других аффилированных структурах расскажем чуть позже) участвуют в 10 конкурсных процедурах, проводимых ЦППК. «ТрансТехСвязь» побеждает в 8 конкурсах, два были отменены и перезапущены. То есть, «ТрансТехСвязи» досталось все. А именно более 2,4 млрд рублей.
Каким образом ЦППК обеспечивала победу ООО «ТрансТехСвязь», не пуская в закупки чужих? Возьмем для примера закупку №31705251209 по модернизации системы продаж на пригородных направлениях. Итак, 22 июня 2017 года извещение публикуется в Единой информационной системе (ЕИС), 29 августа заявка рассматривается, на 8 сентября намечено подведение итогов.
Сначала из игры пытаются выбить единственного конкурента – ООО «Предприятие «МИКРОТЕХ». Его заявку ЦППК отклоняет. МИКРОТЕХ направляет жалобу в Московское управление ФАС, ее признают справедливой, ЦППК обязывают отменить протокол и допустить МИКРОТЕХ к участию. Вроде бы, справедливая конкуренция и часть 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции соблюдены.
Однако ЦППК продолжает нарушать закон и вставлять «чужим» палки в колеса. Процедура оценки и сопоставления заявок не проводится, итоги закупки не подводятся. Такой маневр понятен – ведь МИКРОТЕХ предложил оптимальную цену в 695 852 700 рублей, в то время как ООО «ТрансТехСвязь» более 750 млн рублей.
Вместо этого за два дня до даты подведения итогов ЦППК закрывает конкурс якобы для уточнения условий договора. И сразу, в этот же день 6 сентября 2017 года ЦППК размещает извещение о проведении другой закупки с другим номером (31705498189), но с тем же объектом закупки и тем же кодом классификатора продукции – 61.01 «Продукты программные и услуги по разработке и тестированию программного обеспечения».
Оценка заявки участника строилась на суммировании баллов по трем параметрам: цена договора (max 50 баллов), квалификация персонала (max 30 баллов) и опыт участника (max 20 баллов). При этом, согласно условиям документа, наибольшее количество баллов по критерию «цена договора» получал участник, сделавший скидку менее 10% от начальной цены. Примечательно, что это более чем странный критерий появился в документах вновь объявленной закупки, в закупке №31705251209 его не было. Выходило, что больше баллов получал тот, кто дает наименьшую скидку, т.е. самую дорогую цену? Зачем?
В итоге предложение МИКРОТЕХА по второй заявке составило 679 040 770 рублей, а ООО «ТрансТехСвязь», исходя из новых требований и, видимо, зная прежние параметры заявки конкурента (а быть может, и второй – ведь, в нарушение закона ЦППК потребовало подать их не в электронном, а в бумажном виде; слить эту информацию легче легкого), предложило цену 679 038 430 рублей. Согласитесь, «случайно» обойти конкурента на 2 тысячи рублей при таких параметрах можно только обладая всей необходимой информацией. Результат – победа ООО «ТрансТехСвязь».
Ровно по такой же схеме, «объявление закупки – отказ от проведения за несколько дней до подведения итогов – объявление новой аналогичной», проходили закупки по заявкам №31705474818 и №31705336664. Например, в заявке №31705336664 тот же МИКРОТЕХ дал самое выгодное предложение со скидной 19%. ЦППК отменяет конкурс и размещает новый. При этом непостижимым образом меняет содержание критерия «Цена договора». Максимальное количество баллов теперь получает тот, кто предложит скидку 100%, то есть отдаст даром! Для расчета баллов в документации даже предложена специальная формула. Зачем она нужна – непонятно. Потому что при этом действует и другое правило – участник, предложивший единую скидку более 10%, получит максимум 30 баллов, а предложивший менее 10% – до 50. Таким образом, заявитель с наилучшей ценой проигрывает в любом случае и не проходит.
В МИКРОТЕХЕ не смирились и довели дело до судебного разбирательства в Арбитражном суде Москвы (дело №А40-201541/17-79-1736). Решение, принятое судом 29 января 2018 года, совершенно однозначно свидетельствует: ЦППК нарушил закон в пользу ООО «ТрансТехСвязь». В нем говорится: «…заказчиком, очевидно, заблаговременно определено иное лицо, которое заказчик желает видеть в качестве своего контрагента. Поскольку действительных (а не мнимых) правовых и фактических оснований для отклонения заявки ООО «МИКРОТЕХ» при проведении первоначальной процедуры не имелось и заказчик не смог их изыскать при исполнении предписания (что расценивается в качестве отсутствия этих причин как таковых), ОАО «ЦППК» решило использовать противоречащее ст.ст.447 и 448 ГК РФ условие собственного Положения о закупках и отказаться от завершения процедуры»
ФАС теряет лицо
О том, кто и как оформляет эти заявки, кто с кем работает в паре, куда и сколько уводят бюджетных денег и выполняются ли в действительности хоть какие-то работы, мы расскажем отдельно. Сейчас же речь пойдет об органе, который должен надзирать за соблюдением законодательства в сфере конкуренции. Речь пойдет о Московском управлении ФАС.
Ввиду такого тотального отстранения представителями ЦППК «чужих» участников от участия в закупках (к слову, структур профессиональных и с хорошей репутацией на рынке), представители упомянутого ООО «Предприятие «МИКРОТЕХ» неоднократно направляли жалобы в Московское УФАС. Другие потерпевшие обращались выше: в сентябре 2017 года представители АО «Ресурс-Сервис», которое также жаловалось на неправомерные действия со стороны ЦППК, направило жалобу сразу на федеральный уровень. Например, от участника закупки требовали наличие опыта выполнения в 2016-2017 гг. договоров, стоимость которых составляла не менее 20% от суммы нового лота. Понятно, что таким параметрам отвечала только «ТрансТехСвязь», исправно получавшая от ЦППК такие проекты.
К чести ФАС образца 2017-2018 года его сотрудники, рассматривавшие жалобы на нарушение ЦППК законодательства, блюли и букву, и дух закона. Так, 16 октября 2017 года они приняли решение №223ФЗ-920/17 по жалобе АО «Ресурс-Сервис». В нем антимонопольщики признали, в частности, обоснованными жалобы на некорректность критерия «Цена договора» и квалифицировали действия ЦППК как нарушение ряда пунктов статей 2 и 4 Федерального закона №223.
Точно так же внимательно, в полном соответствии с законом, уже московское УФАС дало заключение по жалобе ООО «Предприятие «МИКРОТЕХ» от 2 марта 2018 года. 24 августа дело было рассмотрено и 28 сентября выдано «заключении об обстоятельствах дела №1-17-1410/77-18», где речь шла об упомянутых выше закупках. Комиссия Московского УФАС в составе Екатерины Осипчук (председателя), Руслана Айнутдинова, Галины Криворотовой и Юлии Мутных установила, что в действиях ЦППК «содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства». Сразу заметим: госпожа Осипчук не абы кто, не просто председатель комиссии, а замглавы столичного УФАС! То есть, руководство УФАС понимает ситуацию и верно квалифицирует ее.
В документе совершенно четко говорилось о том, что в материалах дела содержится достаточно доказательств, «свидетельствующих о наличии в действиях АО «ЦППК» нарушения части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции». И не просто каких-то стандартных нарушений. В заключении от 28 сентября Московское УФАС усмотрело признаки вертикального сговора!
Вот для примера одна цитата: «Комиссия установила, что Заказчик (ЦППК. – ОГ), отказываясь от проведения закупок… объявляет новые… и намерено изменяет критерии оценки заявок, чтобы обеспечить победу конкретному хозяйствующему субъекту (ООО «ТрансТехСвязь»)».
Параллельно шли движения и по второму делу №1-17-1535/77-18. Его рассматривали 17 октября 2018 года, но итог был другим… По делу №1-17-1535/77-18 прошло всего одно заседание, было даже вынесено определение, но его по каким-то загадочным причинам, прикрываясь служебной тайной (а до этого ее не было?), заявителю не направили.
Все объяснялось просто. 17 октября на заседании Комиссии по рассмотрению дела №1-17-1535/77-18 речь шла уже не просто о нарушениях антимонопольного законодательства, за которые следует административная ответственность (как по первому делу). В 8-страничном документе за подписью все той же Екатерины Осипчук, который зачитал главный специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля финансовых и товарных рынков Руслан Джалюков, речь шла о наличии картельного сговора между поставщиками (ООО «ТрансТехСвязь» и ООО «НТЦ Измеритель») и между поставщиком и заказчиком. То есть ТрансТехСвязью и ЦППК. А картельный сговор – это уже серьезно, статья 178 Уголовного кодекса…
Говорилось в документе как о доказанном факте и о том, что конкурсную документацию ЦППК на всех этих закупках готовила… сотрудник «ТрансТехСвязи» Яна Петрина. Что добавляло пикантность ситуации: Яна Петрина не рядовой клерк юротдела. А, ни много ни мало, замгенерального директора компании!
Отвлечемся на минутку и скажем два слова о Яне Петриной, поскольку в документах речь о ней будет идти не один раз. Эта в меру симпатичная, но, безусловно, далеко метящая девушка, закончила Московскую Финансово-Юридическую Академию.
С 2013 года, как написано на сайте «ТрансТехСвязи», специализируется на управлении проектами в сфере обслуживания инфраструктуры общественного пассажирского транспорта. Более того, в «ТрансТехСвязи» работает с момента ее основания, курируя участие компании в конкурсах и реализацию крупнейших контрактов. Практически, королева госзаказа – если учесть, что только с ЦППК она за полгода наработала на четыре с лишним миллиарда. Одним словом, своя.
Но вернемся к 20-м числам октября 2018 года. Именно в эти дни сотрудников УФАС как подменили. В телефонном разговоре, состоявшемся 25 октября, помянутый Руслан Джалюков отказывает представителем истца в ознакомлении с документом. А назначенное на 9 ноября заседание Комиссии отменяется.
Более того, буквально через два дня, 19 октября ЦППК подает в Комиссию УФАС ходатайство об объединении этих дел в одно производство. И Комиссия его спешно удовлетворяет. Таким образом, она отменила свое же постановление от 27 августа 2018 года о передаче материалов дела соответствующему подразделению столичного УФАС. И 22 октября открывается уже новое, объединенное дело за №1-17-1878/77-18. Которое должны были рассмотреть 16 ноября. На этом заседании, а также на следующем, 14 декабря, говорилось уже о необходимости получения дополнительных доказательств по существу дела. То есть, Комиссия ФАС стала опровергать саму себя – если раньше по этим же вопросам документов хватало и все было подтверждено (о чем и говорилось в принятых определениях), то теперь те же самые факты и деяния потребовали… новых доказательств.
Как отмыть черного кобеля
18 января 2019 года резко изменившая свою позицию комиссия ФАС, рассмотрев дело №1-17-1878/77-18, составляет заключение. В котором пишет буквально следующее: «…учитывая отсутствие прямых доказательств, а также отсутствие совокупности косвенных фактов… (Комиссия. – ОГ.) приходит к выводу об отсутствии оснований для классификации действий Ответчиков как нарушающих пункт 1 части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции». То есть в сентябре были доказательства, была вина, а в январе уже нет.
Под заключением стоят подписи той же г-жи Осипчук и г-на Айнутдинова. Это из старого состава. Зато появились три новых лица, которых, судя по всему, ввели в состав вместо принципиальных сотрудников. Это начальник отдела антимонопольного контроля финансовых и товарных рынков Олег Дубков, его подчиненный, не желавший знакомить заявителя с документами Руслан Джалюков и Дарья Полякова. Видимо, блок Дубков-Джалюков и обеспечил столь нужное для ЦППК решение.
Мы не будем гадать о том, во сколько ЦППК обошлась лояльность отдельных сотрудников Московского УФАС. Хотя, как говорят, «ориентируясь на средние цены на рынке коррупции» и учитывая характер ситуации, предложим такой расчет.
За несколько месяцев 2017 года «ТрансТехСвязь» заключила с ЦППК 27 договоров на сумму почти 4,1 млрд рублей. Поскольку все(!) они заключены с абсолютным нарушением закона и, как признало ФАС, в результате картельного сговора, то фигурантов дела ожидали громадные финансовые потери. Согласно закону, а именно п.2 ст. 14.32 КоАП РФ «Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координация экономической деятельности», при сговоре, да еще, как в нашем случае, с манипулированием ценами, для юридических лиц это «влечет наложение административного штрафа … в размере... от одной десятой до одной второй начальной стоимости предмета торгов». То есть, из 4 миллиардов наш тандем мог потерять только штрафами до 2 миллиардов рублей!!! Половину. Именно этим и объясняется, судя по всему, и резвость ЦППК в подаче ходатайства об объединении дел, и та нечеловеческая энергия, которую «вдруг» развили некоторые сотрудники московского УФАС. Судя по имеющейся практике «решения» подобных дел гонорар за победу мог составить несколько сот миллионов рублей. Полагаю, что ЦППК готово было столько заплатить, чтобы не потерять все. Как в той песне Александра Новикова, «добавьте восемь, чтобы дали два».
А теперь чуть подробнее разберем само заключение, которое составлено с грубейшими ошибками, использованием непроверенной и неподтвержденной информации. В котором выводы открыто противоречат фактам, которые вынуждены приводить авторы заключения.
Специалисты московского УФАС явно не знают фактуры (или намернно путают цифры). Например, они пишут, что «ТрансТехСвязь» 15 раз было для ЦППК единственным поставщиком, поставив продукции на 1 565 627 944, 7 руб. На самом деле закупок было 16 на общую сумму 1 681 263 968,83 руб. Сотрудники УФАС пишут, что было 10 торгов и заключено договоров на сумму 2 750 935 237,99 руб. В действительности, по их итогам было заключено 11 контрактов на сумму 2 207 082 515,87 (по данным протоколов комиссий). Всего же «ТрансТехСвязь» получило от ЦППК 4 081 409 497,63 рубля. Что характерно – изначальная цена была на 83,7 млн рублей меньше. Так что в ходе закупок средства были не сэкономлены, а наоборот, освоены на 102,1%!
Были и другие проявления финансовой «дружбы» между ЦППК и «ТрансТехСвязью». Например, Комиссия не стала давать оценки факту неоднократных оплат ЦППК юридических услуг (из расчета 12 000 рублей в час), которые ей якобы оказывала адвокатская контора, работавшая на «ТрансТехСвязь». Видимо, Комиссия УФАС сочла такую деятельность уместной и допустимой…
По непонятным причинам Комиссия УФАС не рассмотрела закупку №31705528947 (обслуживание и ремонт билетопечатающих автоматов). Это тем более странно, что по данному вопросу было решение вышестоящей инстанции, ФАС РФ, в которую направило жалобу АО «Ресурс-Сервис», и предписание от 16.10.2017 г.
Далее. Авторы заключения решили опровергнуть даже самих себя. В частности, в нем говорится о том, что проекты договоров для ЦППК Яной Петриной не создавались. Хотя, как мы помним, 17 октября Руслан Джалюков зачитывал документ именно об этом. Члены Комиссии явно забыли, что даже сама ЦППК признавала, что шаблон договора составляла Яна Петрина. Об этом 14(!) раз говорится в письменных пояснениях АО ЦППК по делу от 11.01.2019 года.
При этом, поясняя роль Яны Петриной, в ЦППК намерено вводят УФАС в заблуждение, говоря о том, что закупки проводились в формате конкурса и что г-жа Петрина делала для них шаблон. На самом деле закупки №31604084747 и №31704869711 проходили в форме закупки у единственного поставщика, а не конкурса. Более того, автором договоров по ним является совсем не Петрина… Но УФАС почему-то этого тоже «не заметил».
Пытаясь защитить интересы личного партнера ЦППК, сотрудники УФАС потеряли всякое чувство меры. Так, в заключении написано, что якобы по 14 процедурам был разный состав участников, а цена отклонялась на 32%. Но речь шла не о том, что был только один игрок, а о том, что заявки на участие неправомерно отклонялись. Тем самым создавались условия для конкретного участника, в данном случае «ТрансТехСвязь».
Непонятно, как в УФАС высчитали падение цены на 32%. При начальной цене контрактов 2 750 935 237,99 рублей сумма заключенных «ТрансТехСвязью» контрактов составила… ровно столько же! О каком падении на 32% может идти речь?
В упор не хотят видеть авторы этого заключения и однородность участников. «ТрансТехСвязь» и «НТЦ «Измеритель» приняли участие во всех 10 конкурсах в период с апреля по октябрь 2017 года. В которых, как мы помним, и побеждали. Есть еще целое семейство подконтрольных «ТрансТехСвязи» компаний – ООО «Инженерком-М», ООО «Инсофтех». Обычно они в закупках выступают либо в виде подрядчика, либо второго участника. Учредитель первой структуры – Ольга Беспалова (в девичестве Середа), родная сестра гендиректора «ТрансТехСвязь» Екатерины Середы. Учредитель второй – Евгений Пырков, племянник жены Павла Алексеевича Терентьева.
Кто такой г-н Терентьев? Так он, пожалуй, главное лице в этой схеме. До февраля 2018 года он занимал пост IT-директор ЦППК. Сегодня этот пост занимает его заместитель и подельник Евдокимов Игорь Игоревич. Кстати, заместителем Евдокимова, в свою очередь, стал некто Алексей Беляев – по чистой случайности являющийся двоюродным братом Павла Терентьева. А среди акционеров «ТрансТехСвязи» есть некто Ангелова Анастасия Алексеевна. По чистой случайности носившая в девичестве фамилию Терентьева. Сестра, так сказать. Родная.
Вот такой небольшой, в лучших традициях российского казнокрадства, семейный бизнес. Но подробнее об этом в другой раз.
Ну и видимо, не случайно при составлении заключения сотрудники УФАС «забыли» о том самом картельном сговоре, о котором они говорили 17 октября 2018 года. Например, при закупке №31705026917 по модернизации системы продаж ОАО «Центральная ППК» на сумму 186 078 997,06 рублей первое место с размером скидки 0,7% заняла «ТрансТехСвязь», а второе с размером скидки 0,000010732% «НТЦ «Измеритель». Классический пример «сотрудничества» с «техническим» участником.
Приводить примеры внезапно наступившей «слепоты» отдельных сотрудников Московского УФАС можно еще долго. Очевидно одно: заключение Комиссии по делу №1-17-1878/77-18 от 22 января 2019 года, не отражающее реальных обстоятельств и не соответствующее действующему законодательству, можно считать в том числе и попыткой ревизии решений Арбитражного суда. Но попытка вытащить клиента из-под картельного сговора может стоить репутации столичного управления ФАС очень дорого. Нужно ли это его начальнику, Армену Ханяну? Он не знает, отчего так поменяла свое мнение госпожа Осипчук? Или он тоже «в теме»?
Мы, конечно же, так не думаем. Тем более что на днях начальник Управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев сказал буквально следующее: «необходимо провести серьезную ревизию преступлений, содержащихся в главе 22 УК РФ (экономические преступления. – ОГ.), с точки зрения их реальной общественной опасности. Уголовная ответственность за картель наступает в том случае, если доход от него превысил 50 млн рублей. Мы внесли в Правительство РФ законопроект, в котором предлагается удвоить эту сумму до 100 млн».
А «ТрансТехСвязь» получила миллиарды... На сколько же «потянет» ответственность в этом случае?
На этом пока все, но в ближайшее время мы расскажем, как взаимодействуют карманные компании ЦППК, какие деньги там крутятся и сколько, и куда средств уходит.
Продолжение следует.