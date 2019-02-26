Глава Сбербанка признался в потере «больших денег» из-за искусственного интеллекта
Глава Сбербанка Герман Греф сообщил о потере миллиардов рублей из-за ошибок искусственного интеллекта. По словам банкира, даже маленькая ошибка может привести к очень большим последствиям
Глава Сбербанка Герман Греф сообщил о потере миллиардов рублей из-за ошибок искусственного интеллекта. По словам банкира, даже маленькая ошибка может привести к очень большим последствиям.
Во время выступления в частной московской школе глава сбербанка рассказал учащимся, что искусственный интеллект принимает решение «в больших системах», поэтому даже маленькая ошибка, закравшаяся в алгоритм, может приводить к очень большим последствиям.
Г-н Греф признался, что его банк также сталкивался с такой проблемой, и это привело к «потере больших денег».
Напомним, ранее сообщалось, что в связи с внедрением искусственного интеллекта в Сбербанке под сокращение попали 70% менеджеров среднего звена.