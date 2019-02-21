Осада ТоАЗа
Более десяти лет глава «Уралкалия» Мазепин в стиле лихих девяностых пытается прибрать к рукам процветающее предприятие «Тольяттиазот», чтобы сделать из него очередную «дойную корову»
Откуда ветер дует
Настоящая война с применением всех видов «артиллерии» за контроль над ОАО «Тольяттиазот» (ТоАЗ) длится уже второе десятилетие. Предыдущий директор Владимир Махлай, стоявший у руля предприятия с 1985 года, из-за постоянного преследования в 2005 году вынужден был уехать за границу. В 2011-м его дело продолжил сын Сергей Махлай – но вскоре и его обложили со всех сторон. Пришлось и ему уезжать из страны. Покинул Россию и экс-директор ТоАЗа, управлявший заводом непосредственно в России, Евгений Королев тоже предпочел скрыться от произвола за границей.
С чего же началась и почему продолжается один из самый длительных бизнес-конфликтов современной России? Сергей Махлай дал расширенное интервью «Независимой газете», рассказав об этом противостоянии. «Общая газета» не раз освещала события вокруг ТоАЗа – и мы, естественно, не смогли пройти мимо этого разговора. А начал Сергей Махлай свое повествование с уверенного утверждения в том, что автор и инициатор всех нападок на предприятие и его руководство – владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин, владеющий чуть более 9% акций ТоАЗа. Его цель для Махлая ясна и прозрачна – захват «Тольяттиазота».
За время своего существования завод научился успешно отражать атаки захватчиков разных мастей. Но то, что происходит сегодня, по мнению Сергея Махлая, в отношении ТоАЗа, напоминает лихие девяностые, когда конкуренты использовали госструктуры в своих интересах и применяли для давления на бизнес методы, далекие от морали и закона. Помимо этого в разное время в ход обильно шли «черные» pr-технологии, начиная от обвинений в поддержке участников украинского Майдана и заканчивая явно надуманными претензиями экологов.
А пару лет назад на территорию завода подбросили гранатомет, оружие и экстремистские листовки, с целью дискредитировать руководство предприятия, в чем собственно и признались после ареста организаторы этой акции.
Черный пиар Мазепина
За эти десять с лишним лет через кого только Мазепин не атаковал тольяттинцев. Подключал и СМИ. К примеру, программа «Момент истины» Караулова, показывавшая сюжет об аварии на аммиакопроводе, принадлежащем ТоАЗу в Воронежской области, чуть ли не открыто называло семью Махлаев главными виновниками ЧП.
Даже погрязшая в разрухе и гражданской войне Украина пригодилась Мазепину – руководство ТоАЗа, через программу «Человек и закон» Первого канала, обвиняли в финансировании киевского Майдана. Позже ролик, компрометирующий Махлаев, официально был признан смонтированным на заказ.
Не выгорела и другая «фишка», которую пытался использовать Мазепин – о прекращении полномочий совета директоров. Истечение полномочий совета директоров не означает прекращение полномочий единоличного исполнительного органа предприятия, заявил генеральный директор ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» Вячеслав Суслов в ответ на появившуюся в прессе информацию о том, что ТоАЗ может остаться без управляющего органа. Появление подобных слухов, говорят эксперты, является очередным витком давления на корпорацию, и с юридической точки зрения отмена годового собрания ТоАЗу ничем существенным не угрожает.
Второй десяток лет бьются стороны за завод. Чем же там все этим охотникам за чужим бизнесом намазано? Да просто ТоАЗ – это, как минимум, 8% планетарного объема производства аммиака. 20% российского рынка. Три миллиона тонн продукции в год.
Учитывая, что завод изначально строился с ориентацией на экспорт, он обладает доступом к уникальному аммиакопроводу – это гарантирует сбыт и, следовательно, поступления экспортной выручки и налоговые отчисления. ТоАЗ в отличие от многих российских предприятий не обременен кредитами, поэтому считает важным и необходимым оказывать постоянную социальную поддержку своим работникам. По всем параметрам это отличное, прибыльное предприятие с огромным потенциалом.
«Уралхим» цель не скрывает
Дмитрий Мазепин никогда не скрывал, что хочет получить полный контроль над тольяттинским заводом. По словам Махлая-младшего, он не раз пытался обсудить ситуацию непосредственно с главой «Уралхима», и тот каждый раз настойчиво предлагал ему продать акции.
«Продайте, все равно заберем», – сказал Мазепин, получив очередной отказ. Он намекнул руководству ТоАЗа, что бесплатно получит контроль над предприятием «силовыми методами», то есть с использованием правоохранительных органов и судебных процессов. «Он мне давал понять, что у него «все схвачено», – вспоминал Сергей Махлай.
Наверное, стоит немного заглянуть в историю, чтобы понять – откуда вообще все это началось.
Во второй половине 2008 года «Уралхим» выкупил миноритарный пакет акций ТоАЗа у «Реновы» Виктора Вексельберга. На протяжении следующих трех лет мажоритарные акционеры и руководство завода пытались договориться о выкупе этой доли. Бесполезно. А в феврале 2012 года по заявлению «Уралхима» против сотрудников юридической службы ТоАЗа было возбуждено уголовное дело.
Основание для возбуждения дела оказалось настолько нелепым, что впоследствии его закрыли. В чем была суть претензий «Уралхима»? Якобы ему незаконно не предоставили список лиц, которые имели право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ТоАЗа. Из-за этого «Уралхим» не смог исполнить свои обязательства по договору с иностранным партнером и, был оштрафован на миллион долларов.
Судя по материалам дела, можно сделать вывод, что права «Уралхима» как миноритарного акционера на самом деле нарушены не были, а целью его заявления было создание искусственных претензий к ТоАЗу.
Да и пока шло следствие, на заводе раз за разом проводились массовые обыски, затруднялась работа производства и администрации, изымались тонны важной документации, с которой, как считают на ТоАЗе, заинтересованным лицам «Уралхима» удалось ознакомиться.
Это стало понятно после того, как в конце 2012-го, изучив деловые бумаги тольяттинцев, «Уралхим» подал очередное заявление – и на его основании появилось новое уголовное дело, которое и по сей день рассматривается в суде Тольятти.
А ведь оно – почти копия того самого дела, с помощью которого когда-то подталкиваемая оппонентами ТоАЗа фемида пыталась сделать преступником Махлая-старшего. Тоже требование продать завод – а после отказа, получили уголовное дело, в котором за пять (!) лет расследования не удалось собрать ничего.
Абсурдная математика
Последнее уголовное дело против руководства ТоАЗА, тоже, по мнению Махлая, инициированное «Уралхимом», звучит так: – Руководители завода украли у собственного детища 85 миллиардов рублей. Сергей Махлай поясняет «арифметику» своих недругов.
«Тольяттиазот» как экспортно-ориентированное предприятие реализует свою продукцию, в том числе, и большими оптовыми партиями. Следствие, науськанное менеджерами «Уралхима», считает, руководители ТоАЗа цены на эти партии специально занижали. И в доказательство предъявляют цены на мелкие партии товара.
А ведь любой даже начинающий коммерсант знает, что если продаешь вагон продукции или один ящик, цена за килограмм будет разной. Это элементарные основы бизнеса. Но, исходя из логики следствия, «ТоАЗ должен был реализовывать крупный опт и мелкие партии по единой стоимости.
И в силу таких измышлений следователи насчитали руководству «Тольяттиазота» 85 миллиардов рублей, которые они якобы похитили. При этом и поступление денег по исполненным контрактам, и налоговые отчисления, и зарплаты работникам – все проводилось «по-белому», и все это сотрудники правоохранительных органов в ходе расследования выявляли. Однако, фемида продолжает искать «черную кошку в темной комнате», хорошо зная, что там ее нет и никогда не было.
Уголовный «сериал» и маски-шоу для массовки
Сергей Махлай уверен – за всеми действиями силовиков стоят представители «Уралхима». Цель заявлена и не скрывается – завладение прибыльным активом. И все время противостояния двух бизнес-структур следственные органы устраивают на территории «Тольятти азота» одно «маски-шоу» за другим.
«Зачем средь беда загонять на завод три десятка омоновцев с автоматами? – вопрошает Сергей Махлай. – С кем они собираются воевать? Предприниматель сам же и отвечает на свой вопрос: – что бы парализовать работу предприятия и запугать его работников, вот цель таких «постановок».
При этом театрализованные обыски, в том числе, и в банке, где обслуживается ТоАЗ, проводятся с большим размахом – таким, что однажды председателю правления Александру Попову стало плохо и ему пришлось вызывать «скорую».
Так в ходе недавнего обыска в доме гендиректора ТоАЗа Вячеслава Суслова, который не занимался управлением предприятия в расследуемый в уголовном деле период, изымались даже старые семейные фото, явно не имеющие никакого отношения к делу. Такой вот психологический приемчик от фемиды, рассчитанный на то, что человек дрогнет и отступит.
За более чем десяток лет разных расследований изъяты тонны нужных и ненужных вещей, допросов проведено сотни, а следователи продолжают выдергивать к себе сотрудников завода, пугая арестами за неоказание помощи следствию и приезжать на предприятие со спецназом во всеоружии.
Сергей Махлай уверен, что ни причин для возбуждения уголовных дел, ни мотивов для столь длительного расследования нет. По мнению предпринимателя, все это – просто заказ, и силовики, кстати, на деньги налогоплательщиков, продолжают «гнуть» перспективное и развивающееся предприятие по всем фронтам.
Захватить и выдоить
Махлай считает, что в нынешней «войне» больше всего страдают простые люди. Когда недруги не находят других путей повлиять на руководство ТоАЗа, они берутся за тех, кто менее защищен. Стандартный инструмент давления высокопоставленных рэкетиров. Давить на работников, пугать или подкупать свидетелей – в надежде на то, что кто-то испугается, прогнется, будет готов стать подставным свидетелем по делу.
В этом плане весьма характерен пример с тем же задержанным экс-главой службы безопасности завода Антошиным, которого ФСБ обвинило в имитации терактов совместно с бывшим начальником службы безопасности Бориса Березовского Сергеем Соколовым. Последнего в свое время уволили с «Тольяттиазота», и позже он признался, что подбросил оружие и листовки на территорию предприятия с целью дискредитации руководства ТоАЗа.
Сергей Махлай считает «Тольяттиазот» один из самых динамичных и конкурентоспособных предприятий страны и, если бы не беспрецедентное уголовное давление, противостояние которому отнимает немало времени и ресурсов, завод имел бы все шансы стать еще более ведущем на своем рынке.
Но давление продолжается и, судя по всему, «Уралхим» не интересует тот факт, что бизнес ТоАЗа даст трещину, что предприятие станет меньше зарабатывать, а значит, и меньше приносить налогов в казну. Цель – любыми путями захватить завод остается.
При этом, как считает Сергей Махлай, господин Мазепин едва ли будет вкладываться в развитие производство – скорее, он видит в предприятии очередную «дойную корову», из которой он будет выкачивать ресурсы, чтобы исправить не самую благоприятную финансовую ситуацию в «Уралхиме».
И тогда забыть придется не только о модернизации ТоАЗа, но и о социальных проектах, которые здесь планировались и внедрялись в жизнь не одно десятилетие.
Обеспокоенность Сергея Махлая будущим завода имеет основание быть. Особенно если почитать опубликованный в свое время в Сети так называемый «Рейтинг олигархов-махинаторов», чей бизнес осуществляется «хождением по головам».
Так вот в этом весьма непочетном рейтинге довольно почетное второе место занял как раз бизнесмен Дмитрий Мазепин, владелец компании «Уралхим» – неоднократный участник разного рода некрасивых историй.
Здесь и агрессивное лоббирование интересов миноритариев, и скандал с приватизацией Восточной нефтяной компании в 2002 году, и рейдерство на ОАО «Тольяттиазот» в 2005 году, и тяжбы с Газпромом в 2005 году, и монтаж фальшивого политического видеоролика в 2014 году и попытки завладеть Одесским припортовым заводом вместе с украинским майданным олигархом Коломойским. И это едва ли полный список громких дел и странных сделок из жизни господина Мазепина.
Так что, стремление такого «аллигатора» (по-другому и не скажешь) проглотить действующее шикарное предприятие – не удивительно. А вот удивляет то, что в этой не очень равной битве к ногам Мазепина брошены едва ли не все ресурсы в виде поддержки силовых ведомств и госструктур.
Однако, Сергей Махлай по-прежнему не теряет оптимизма и рассчитывает, что рано или поздно справедливость восторжествует и в уголовном кодексе РФ найдется немало статей для его сегодняшних оппонентов.
Мы полностью поддерживаем нашего сегодняшнего героя в его стремлении сохранить отлаженное производство и, если честно, удивлены таким упорством и такой несгибаемостью отца и сына Махлаев. Фактически они единственные, кому на протяжении столь длительного времени удается держать «оборону» в игре, где против них без всяких правил играют и нечастные коммерсанты и весомый «адиминистративный ресурс».
Видя, как легко в сегодняшней России разрушаются корпорации (можно вспомнить непотопляемых, казалось бы, братьев Магомедовых с их «Системой» или недавний арест основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, работающего в нашей стране с 1994 года), понимаешь, что прошедший в Сочи инвестиционный форум – это лишь красивая рекламная картинка, на оборотной стороне которой реальная жизнь, где в борьбе за большие деньги зачастую хороши любые средства.