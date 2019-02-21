Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук стала второй в России миллиардершей
Владелица интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала второй в России женщиной-миллиардером. Ранее единственной миллиардершей была глава «Интеко» и супруга экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина
Фото: just-interes.ru
Владелица интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала второй в России женщиной-миллиардером. Ранее единственной миллиардершей была глава «Интеко» и супруга экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина.
По данным Forbes, сам интернет-магазин Wildberries занял четвертое место в рейтинге самых дорогих компаний Рунета. Ежемесячно этот магазин посещает 60 млн человек. Стоимость актива оценивается в 1,2 млрд долларов.
Год назад Татьяна Бакальчук впервые попала в список богатейших людей России по версии Forbes. Тогда ее состояние оценивалось в 600 млн долларов. В 2019 году г-жа Бокальчук уже официально стала миллиардершей – второй в России.