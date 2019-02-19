Алексей Навальный потребует от ФАС проверить фирмы «повара Путина»
Оппозиционер Алексей Навальный намерен обратиться в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с требованием проверить компании близкого к президенту бизнесмена Евгения Пригожина на предмет нарушения закона о конкуренции
Оппозиционер Алексей Навальный намерен обратиться в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с требованием проверить компании близкого к президенту бизнесмена Евгения Пригожина на предмет нарушения закона о конкуренции. Речь идет о структурах, которые занимаются организацией питания в московских школах и детских садах. Обращение в ведомство Игоря Артемьева будет оформлено на фоне скандала со вспышкой дизентерии в столичных детских садиках, продукты в которые поставляла фирма «Конкорд».
По словам Алексея Навального, официально считается, что на рынке поставок продуктов в школы и детсады нет монополии. Этот рынок якобы поделен между компаниями «Конкорд» и «Московский школьник». Однако и та и другая компании, сообщает политик, принадлежат ресторатору Евгению Пригожину, известному также как «повар Путина».
Сведения о настоящем хозяине обеих компаний поступили от бывшей сотрудницы «Московского школьника» Натальи Шиловой, которая накануне рассказала юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь о работе в этой фирме.
««Московский школьник» принадлежит «Конкорду». Это означает, что «повар Путина» контролирует весь рынок», - заявил Алексей Навальный и добавил, что ФБК потребует антимонопольной проверки.
«По опыту знаем, что глава ФАС Игорь Артемьев делает все, чтобы уберечь Пригожина от проблем. Холит и лелеет. (...) Тем не менее сейчас доказательства более, чем убедительны», - заявил оппозиционный политик.