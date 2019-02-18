Заслуженный Греф России
Глава Сбербанка – лауреат немалого количества государственных наград. Но насколько заслужены эти регалии?
Совсем недавно глава Сбербанка Герман Греф получил от Владимира Путина большую награду – очередную. На этот раз орден «За заслуги перед Отечеством» второй степени.
Кстати говоря, Герман Греф, с 2007 года возглавляющий крупнейший банк страны, уже имеет немало других госнаград: ордена «За заслуги перед Отечеством» третьей и четвертой степеней, орден Почета и орден Александра Невского, и некоторые другие, среди которых значатся, к примеру, французский орден Почетного легиона, медаль Столыпина, почетный знак «За гражданские заслуги» и даже знак «За заслуги перед Московской областью».
И вот захотелось нам вдруг посмотреть – а что же такого сделал сей государев муж, что у него полна грудь орденов и медалей, как он все эти годы Отечество прославлял. И заглянули мы в биографию и в дела скорбные, господина Грефа. И вот что нам удалось найти.
Хозяин народных денег
Когда Греф в 2007-м пришел руководить Сбербанком, он тут же принялся «мести» по-новому, а главное по-крупному. Но реформы нового главы банка вызвали отрицание у большинства специалистов. Кому был нужен проведенный в условиях кризиса, ничем толком не обоснованный и мало кем замеченный ребрендинг с чуть более наклонившимся логотипом и ставшим более густым фирменным зеленым цветом, который обошелся в 20 млрд. руб. (без малого миллиард долларов по курсу 2007 года), никто так и не понял. Тем более, что дать эффект он мог лишь в случае глобального изменения бизнес-процессов, считали эксперты.
Что изменил Греф в банке? Резко повысил зарплату топ-менеджерам, избавился от тысяч возрастных сотрудников, заменив их юными и симпатичными (интересно как отбирали), но далеко не всегда толковым «молодняком», что нередко выливалось в возмущение стоящих в очередях клиентов.
Едва ли такие изменения могли прибавить эффективности банку при его новом бренде. Не прибавило ему статуса и повышение комиссий за платежи населения при широком внедрении оплаты в автоматах и интернет-банкинга, а также оптимизация расходов, а проще говоря, закрытие множества мелких отделений, что во многих населенных пунктах лишило людей возможности обслуживаться в «обязательном» Сбербанке недалеко от места проживания.
Еще одна визитная карточка Грефоского «сбера» – сомнительные кредитные операции. Структуру даже подозревали в финансировании терроризма. В 2014-м ЦБ оштрафовал банк за нарушение ч. 1 ст. 15.27 КоАП «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Выявлялись подобные нарушения и ранее и не раз. А Греф и в ус не дул – получал штрафы, суммы которых, кстати, держаться в секрете, и продолжал в том же духе.
Спору нет, при Грефе и сделано было немало. Иначе бы не то, что медальки не видать, можно было и с Улюкаевым встретиться …
Запустили в работу усовершенствованный сервис розничного кредитования, количество услуг, получаемых онлайн, выросло на порядок, сервис интернет-банкинга вполне удобен, пенсионеров, наконец-то, почти стопроцентно перевели с пресловутых сберкнижек на банковские карты. Но это не просто прихоть менеджеров, это требования сегодняшнего дня или так сказать – конъектура рынка …
Но главное во всех этих «внедрениях прогресса» то, что в целом имидж Сбербанка так и остался не самым благоприятным. По-прежнему хромало качество обслуживания в региональных офисах, все так же были невысоки проценты на вкладах и высоки при кредитах, а условия по ипотеке – просто кабальные, да и чрезмерный мониторинг благонадежности своих клиентов, когда карту могут заблокировать из-за платежа, показавшегося менеджерам подозрительным, тоже не особо радовали и не радуют до сих пор.
Лично же Грефу вменяют то, что он заставил государственные организации работать по выплате зарплаты только через Сбербанк, а также во многих нарушениях, безграмотности и семейственности. Зато зарплата Германа Грефа до сих пор – под грифом «секретно». Банк отказался раскрывать информацию о доходах Германа Грефа. Учитывая нарастающий ком скандалов, связанных с участием структур Сбербанка и членов семьи его президента в рейдерских захватах в промышленном и аграрном секторах, такое поведение вполне объяснимо. Но, к примеру, в 2013 году Греф занял пятое место и вошёл в список Forbes самых дорогих менеджеров России. Его доход за прошедший 2012 год составил $15 млн.
В целом же, как отчитывался Сбербанк, за тот 2013 год члены правления на всех получили 3,2 миллиарда рублей акционерных выплат. В среднем – по 230 млн. руб. на «брата». Хотя, председатель, скорее всего, не каждому члену правления «брат». Так что, о его реальном доходе можно только гадать.
Тем не менее, Греф уже второе десятилетие руководит одним из крупнейших финансовых предприятий страны – и снимать его, похоже, никто не собирается. Может, он действительно такой хороший банкир?
Ненадежно как в банке
Только вот в самом «надежном» банке, словно в темной подворотне, раз за разом обворовывают собственных клиентов. В свое время «прославились» сотрудницы Московского территориального «сбера» сестры Дадашевы, укравшие со счетов клиентов 40 миллионов рублей и побежавшие покупать себе символ богатства – автомобиль «Феррари».
А теперь уже бывшая сотрудница химкинского «сбера» Майя Романенко просто открыла дубликатом ключа хранилище с деньгами и забрала из, казалось бы, неприступного помещения, 21 миллион рублей.
Но не все клерки «сбера» крадут десятками миллионов – многие «клюют» по чуть-чуть, но целенаправленно, со знанием дела, выбирая под свои цели счета клиентов, которые редко приходят в банк, чтобы снять деньги. Речь о пенсионерах, которые копят на «смерть», копят просто по привычке накопления, копят, боясь дома в «чулке» держать.
В Якутии сотрудник банка обирал счета пожилых клиентов, чьи деньги годами лежали без движения, разбогатев на 800 тысяч, пока служба безопасности не спохватилась.
В Белгородской области& сотрудница оформив 83-летнему пенсионеру вклад на 150 тысяч, тут же его самостоятельно закрыла, открыв заново – но уже на 100 тысяч.
При таком наплевательском отношении банка к украденными его сотрудниками миллионам финасновое учреждение удивляет своей мелочной жадностью к деньгам самих клиентов. Случаев, когда банкоматы «сбера» проводили операцию по выдаче налички, выбивали чек – но денег при этом не выдавали, тысячи. И очень редко кто-то потом доказывает, что денег действительно не получал – операция-то проведена успешно. Где она – та пресловутая «клиентоориентированность» сбера? Да еще при сокращенных 1300 офисов банка по всей стране, когда многие маленькие населенные пункты лишились финансового обеспечения, но при этом фактически оставшись в нем обслуживаться. Такая оптимизация вынудила людей ездить в Сбербанк за десятки километров – в другой поселок, а то и райцентр, но всем ли это под силу. Вот вам и причина счетов без движения.
А ведь Сбербанк – важнейший финансовый орган, через который, в том числе, формируется доверие населения к руководству страны, к его правительству, вообще к власти. Да и лично к президенту тоже.
А когда этот «важнейший орган» отбирает бизнес и имущество у предпринимателей, обирает ипотечников и через клерков опустошает счета своих клиентов, человек, простой россиянин начинает задумываться – в не с подачи ли власти так ведет себя государственный банк и стоит ли дальше этой власти доверять? Другими словами, получается, что порой Сбербанк делает все, чтобы подорвать доверие населения к действующему руководству страны.
Конкуренция – не наш профиль
Любой эксперт скажет – Сбербанку в России созданы «тепличные» условия, позволяющие ему быть «первым и лучшим». А вот там, где есть реальная конкуренция, банк ее не выдерживает. И пример тому – деятельность Сбербанка за рубежом.
Еще не так давно в предприятии Грефа не уставали нахваливать проект турецкой «дочки» Сбербанка – DenizBank, а спустя несколько лет уже избавляются от него, радуясь, что крупнейший в Эмиратах Emirates NBD Bank согласился купить банк за 2,35 млрд. долларов. С учетом того, что при покупке в 2012-м данного актива Сбербанк инвестировал в него $3,5 млрд. То есть выгодной сделкой для российской стороны это точно не назвать.
Почему менеджеры Грефа провалили турецкий проект? Их начальник и здесь, и в любом другом случае применяет любимую отговорку – санкции.
И это не первые серьезные финансовые потери банка. Ранее были зафиксированы убытки и в его лондонском подразделении. Убыток Sberbank CIB (UK) Ltd после выплаты налогов в 2016 году составил почти 7 млн фунтов, увеличившись почти в 20 раз с убытка в 386 тысяч фунтов по сравнению с 2015-м.
Уже ни для кого не секрет, что убыточным остается весь зарубежный бизнес Германа Грефа. Например, по итогам одного лишь второго квартала 2018 года потери банка составили более 2 млрд рублей.
Да, это внутри России «эффективному» Грефу и К созданы настоящие тепличные условия. Проект ЦБ по «оздоровлению российского банковского рынка» позволил Сбербанку работать фактически без конкуренции на внутрироссийском финансовом рынке. Пенсионеры, студенты, бюджетники, военные и многие другие категории россиян становятся клиентами Сбербанка «автоматически» и в обязательной программе без права выбора, своим количеством невольно превращая клерков «сбера» в самых продвинутых менеджеров.
При этом Сбербанк продолжает платить колоссальные средства своим акционерам-нерезидентам, которые контролируют почти половину так называемых «свободных акций» крупнейшего банка России.
По своей сути концепция Грефа проста: вершки (прибыль) акционерам, убытки либо на баланс государства, либо покрываются за счет российского бизнеса и миллионов граждан, которых искусственно привязали к «эффективному» Сбербанку.
Но Греф по-прежнему пытается сохранить хорошую мину при плохой игре: «Мы бы никогда не стали выходить из этого бизнеса, если бы не санкционный режим. К сожалению, мы не можем получать дивиденды, не можем предоставлять финансирование нашему банку, не можем привлекать деньги с рынка».
В общем, там, где есть конкуренция, проекты Сбербанка лопаются, как воздушный шарик – превращая в пыль миллиарды долларов бюджетных денег. Так в чем преуспел господин Греф кроме пустой траты денег и отъема чужого бизнеса у предпринимателей?
Главный рейдер страны
Кстати, о предпринимателях. О том, как Сбербанк и его дочерние структуры ведут в историях с коммерсантами-должниками, мы освещали не раз. Один из самых громких случаев последних лет – отъем многострадального «Павлоскгранита» у его бывшего владельца Сергея Пойманова, взявшего в долг, вовремя не отдавшего и теперь лишившегося не только своего детища, но возможно, и свободы.
В ситуацию с беспределом «сбера» даже вмешивалась американская компания PPF Management, которая подала иск в суд Нью-Йорка по делу об утере контроля над российской компанией «Павловскгранит». Ответчиками по иску являются Сбербанк и его руководитель Герман Греф, «Сбербанк капитал» и его гендиректор Ашот Хачатурянц, «НЭО Центр» и его президент Олег Греф и совладелец Национальной нерудной компании (ННК) Юрий Жуков.
В 2017-м американской компании выставили претензии, что они потеряли 750 млн долларов из-за рейдерского захвата «Павлоскгранита» Сбербанком. Юристы PPF Management утверждают, что ответчики вступили в сговор с целью рейдерского захвата «Павловскгранита». В связи с тем, что завод не смог обслуживать взятый в Сбербанке кредит, все права требования задолженности были переданы в «Сбербанк капитал», а последний продал доли в «Павловскграните» на аукционе.
В иске PPF Management отмечается, что против Пойманова была организована «травля», в частности, в отношении бизнесмена было возбуждено несколько административных и уголовных дел.
Вообще, узаконенное рейдерство с полным захватом чужого бизнеса специалисты называют одним из главных на сегодня направлений деятельности «самого народного» банка страны. Так характеризовали мы действия Сбербанка, вспоминая не только «Павлоскгранит», но и Шалву Чигринского, потерявшего свою Sibir Energy, Михаила Безелянского, попрощавшегося с сетью магазинов «Мосмарт», Виктора Макушина, выбравшего меньшее из двух зол (потерять промышленную группу МАИР или сесть в тюрьму) и решивший, что на Кипре безопасней, Сергея Мусатова, лишившегося и своего холдинга «Энергомаш» и свободы, причем в этом случае по личному распоряжению Грефа, и еще много других отечественных коммерсантов, вовремя не расплатившихся по сбербанковским кредитам.
Экономический кризис 2008-2009 годов Сбербанку сыграл на руку – вчерашние заемщики стали должниками, а их бизнес – приманкой для их кредитора. По сути, кризис открыл «сберу» новое шикарное направление – коллекторское и «народный банк» этим с лихвой пользуется.
Вообще, в России едва ли найдется человек, хотя раз не имевший с ведомством Грефа дела. Тем более, что на широкую ногу здесь поставлено ипотечное кредитование.
И это тоже «хлеб» для любого банка – тем более, не все заемщики оказываются способными платить по счетам. И пусть по закону единственное жилье, да еще при наличии детей, отберут едва ли, ипотечное, то есть, залоговое, закон забирать позволят.
В общем, Сбербанк гнет отечественный бизнес по полной программе – и в авангарде «гнета» у него как всегда боевая единица под именем «Сбербанк-Капитал», бессменно руководимой Ашотом Хачатурянцем. Эта структура при поддержке «массовки» силовиков всех рангов и званий, отбирает у владельцев их бизнес по всем правилам российского рейдерства. Историй, когда выданный «сбером» кредит становился западней для предпринимателей, великое множество.
Схема проста и отлажена: превратить «хороший» долг в «плохой», а затем начать процедуру отчуждения активов в счет погашения кредита с подключением к процессу всех видов «артиллерии»: собственных ресурсов, власть имущих, правоохранительных структур, партнеров своих и партнеров жертвы, а иногда даже и спецслужб. Так что, у жертвы шансов сохранить бизнес почти нет. Порой выбор стоит – или бизнес или свобода.
По делам его…
При этом Греф даже и не скрывает своего отношения к бизнесу. Не зря же еще в 2017 году на Восточном экономическом форуме он заявил, что малый бизнес в нашей стране – это во многом фабрика по отмыванию доходов, полученных незаконным путем.
Заявление банкира вызвало волну возмущения – в ряде российских городов прошли пикеты около отделений Сбербанка. Участники акции держали в руках плакаты «Прости нас, Герман Греф, мы выжили» и отмечали, что после скандалов с обманутыми вкладчиками и банкротством банков у предпринимателей намного больше причин обвинять кредитные организации в криминальной деятельности. В общем, «Чья бы корова мычала…», – сказал тогда председатель МПП «Дело» Сергей Туманов.
За более, чем десяток лет под руководством Грефа Сбербанк – один из важнейших финансовых инструментов превратился в бесконтрольный кошелек одного человека с горсткой акционеров, получающих огромные дивиденды даже при колоссальных потерях. А ведь при правильном управлении Сбербанк мог бы быть мощнейшей структурой, которая сама бы давала в долг всему миру, а не просила денег у государства.
Особенно важна устойчивая банковская структура сегодня – когда в бюджете денег нет настолько, что правительство идет на такие крайне непопулярные шаги, как повышение пенсионного возраста и НДС.
Тут задаться бы вопросом – как власти страны не только терпят столь бездарное руководство, но еще и увешали всю грудь господину Грефу орденами и медалями? И это речь о человеке, который, как писали СМИ, еще в бытность его главой Госимущества Санкт-Петербурга, мог иметь отношение сразу к четырём уголовным делам, связанными с очень большими деньгами.
Здесь можно только гадать – то ли власть еще более бездарная, то ли Греф что то умеет такое, про что не пишут открытые источники, но его заслуги как мы видим полезны, к примеру, очень узкому кругу лиц, которые страшно далеки от народа. А заявленная клиентоориентированность «сбера» – не что иное, как просто прикрытие. И если это так, тогда не зря его награждают. Конечно, названия его наград несколько расходятся с делами – но ведь орден за заслуги перед сильными мира сего или почетный знак заслуженного рейдера страны еще пока не придумали. Или придумали – а мы просто об этом не знаем?
При этом хотим отметить – мы критикуем того или иного чиновника не от нечего делать или какой-то личной антипатии. И это точно не способ его оскорбить. Напротив, это один из способов обратить внимание на проблему. А она есть – крупнейшая финансовая структура страны на протяжении последнего десятилетия на глазах превращается из народного банка во многоголовое чудище, не способное стать эффективным инструментом для экономики России.
Возможно, будь у руля Сбербанка менеджер-патриот, действительно болеющий за свое дело, банк перестал бы быть для многих россиян страшным сном с его мнимой надежностью и скотскому обращению к своим клиентам.
Может, в чьи-то «высокие головы» уже и закралась подобная мысль, а очередная награда 55-летнему господину Грефу преподнесена в качестве предпенсионного подарка?
Сбербанк – хорошая «машина», мощная и способная решать массу серьезных задач. Ей бы рулевого толкового… глядишь и рейтинг президента начнет расти.