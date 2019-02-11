Венесуэльская нефтяная госкомпания из-за американских санкций переводит счета в российские банки
Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA переводит банковские счета своих совместных предприятий в российский «Газпромбанк». В самом банке данную информацию назвали не соответствующей действительности
Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA переводит банковские счета своих совместных предприятий в российский «Газпромбанк». В самом банке данную информацию назвали не соответствующей действительности.
По данным агентства Reuters, которое ссылается на внутренний документ PDVSA, руководство компании инструктировало клиентов совместных предприятий переводить выручку от продаж нефти на новые счета «Газпромбанка». Такое решение было принято в связи с американскими санкциями, которые были введены в отношении венесуэльской компании в конце января.
28 января власти США ввели запрет на перечисление на счета PDVSA средств из Америки.
В «Газпромбанке» сообщили, что информация о размещении средств венесуэльской компании не соответствует действительности. В официальном сообщении организации говорится, что PDVSA является крупной компанией, поэтому имеет открытые счета во многих крупных банках.
Так, в рамках сотрудничества с несколькими российскими компаниями-клиентами банка, в группе «Газпромбанка» несколько лет назад также были открыты счета PDVSA, но речи об открытии новых счетов нет.