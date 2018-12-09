Британские власти введут ограничения в отношении близких к Путину бизнесменов
Глава правительства Великобритании Тереза Мэй одобрила список наиболее близких к президенту России Владимиру Путину бизнесменов, на которых власти страны намерены оказать давление
Глава правительства Великобритании Тереза Мэй одобрила список наиболее близких к президенту России Владимиру Путину бизнесменов, на которых власти страны намерены оказать давление. Перечень был подготовлен сотрудниками британской разведки.
В список вошли миллиардеры Роман Абрамович, Алишер Усманов, Олег Дерипаска, Аркадий и Борис Ротенберги, а также глава госкомпании «Роснефть» Игорь Сечин. По данным The Daily Telegraph, фигуранты списка станут «мишенью для британской разведки».
В список британской разведки попали бизнесмены и топ-менеджеры, которые имеют тесные отношения с президентом России и «участвуют в сделках Кремля», сообщает РБК.
По данным MI6, Роман Абрамович является «важным финансовым спонсором Владимира Путина», Олег Дерипаска также предоставляет Кремлю финансовую поддержку, а братья Ротенберги являются давними друзьями президента России. Игоря Сечина британские силовики назвали «энергетическим бароном», а Алишеру Усманову припомнили разбирательство с оппозиционером Алексеем Навальным из-за антикоррупционных расследований.
Лондон планирует ограничить российским бизнесменам из черного списка «свободу маневра и способность свободно путешествовать и работать в Великобритании и других странах Европы». Напомним, что Роману Абрамовичу ранее уже было отказано в продлении британской визы.
Ограничения в отношении близких к Владимиру Путину лиц вводятся в качестве ответной меры на отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.