Глава авиакомпании «Победа» сообщил о развале системы подготовки пилотов
Гендиректор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков сообщил о развале отечественной системы подготовки пилотов. Теперь перевозчик вынужден сам готовить собственные кадры
Гендиректор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков сообщил о развале отечественной системы подготовки пилотов. Теперь перевозчик вынужден сам готовить собственные кадры.
Андрей Калмыков в интервью РБК рассказал, что летные училища не могут удержать инструкторов, поэтому они переходят на работу в авиакомпании, где им предлагают зарплату в 10 раз больше.
Еще одна проблема в подготовке летных кадров связана с нехваткой самолетов, на которых курсанты могли бы налетать достаточное для получения диплома количество часов.
Ранее авиакомпания «Аэрофлот» выступила с предложением реформировать систему подготовки пилотов и разрешить готовить летчиков на базах крупных авиаперевозчиков. Компания также предложила переучивать военных летчиков для работы в гражданской авиации.
Еще в 2017 году «Аэрофлот» сообщил о массовом оттоке летных кадров в азиатские авиакомпании, которые готовы платить пилотам в несколько раз больше, чем в России.