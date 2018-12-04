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04 декабря 13:37

Глава авиакомпании «Победа» сообщил о развале системы подготовки пилотов

Гендиректор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков сообщил о развале отечественной системы подготовки пилотов. Теперь перевозчик вынужден сам готовить собственные кадры

Гендиректор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков сообщил о развале отечественной системы подготовки пилотов. Теперь перевозчик вынужден сам готовить собственные кадры.

Андрей Калмыков в интервью РБК рассказал, что летные училища не могут удержать инструкторов, поэтому они переходят на работу в авиакомпании, где им предлагают зарплату в 10 раз больше.

Еще одна проблема в подготовке летных кадров связана с нехваткой самолетов, на которых курсанты могли бы налетать достаточное для получения диплома количество часов.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» выступила с предложением реформировать систему подготовки пилотов и разрешить готовить летчиков на базах крупных авиаперевозчиков. Компания также предложила переучивать военных летчиков для работы в гражданской авиации.

Еще в 2017 году «Аэрофлот» сообщил о массовом оттоке летных кадров в азиатские авиакомпании, которые готовы платить пилотам в несколько раз больше, чем в России.

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