Финский суд запретил миллиардеру Борису Ротенбергу строить на своем участке
Финский суд запретил Борису Ротенбергу вести строительство новых объектов на принадлежащем ему участке земли. Соответствующее решение суд принял в связи с тем, что участок бизнесмена расположен близко к военному полигону
Финский суд запретил российскому миллиардеру Борису Ротенбергу вести строительство новых объектов на принадлежащем ему участке земли. Соответствующее решение суд принял в связи с тем, что участок бизнесмена расположен близко к военному полигону.
Речь идет об участке в районе города Ханко, который Борис Ротенберг купил еще в 2004 году. На участке находится вилла в итальянском стиле, а в 2016 году комитет по экологии Ханко разрешил бизнесмену возвести там гостевой дом на 350 кв. м.
Командование финской армии выступило против строительства вблизи военного полигона, который используется для артиллерийских стрельб. На сторону военных власти ученые, которые указали на то, что строительство жилых помещений вблизи от этой зоны противоречит нормам безопасности, сообщает РБК.
Административный суд Хельсинки несколько раз отклонял апелляцию военных, но в итоге согласился с доводами против нового строительства.
Бизнесмен Борис Ротенберг входит в ближний круг президента России Владимира Путина, а его структуры регулярно получают крупные государственные контракты. Борис Ротенберг и его брат Аркадий Ротенберг из-за близости к Владимиру Путину были включены властями США в санкционный список. Аркадий Ротенберг также входит в санкционный список ЕС, а его Борис Ротенберг, который имеет второе гражданство Финляндии, - нет.