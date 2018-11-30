Крупный бизнес потратит 180 млрд рублей на строительство мусороперерабатывающих заводов
Российские компании собираются построить мусороперерабатывающие заводы по всей стране в рамках плана, разработанного помощником президента Андреем Белоусовым
Российские компании собираются построить мусороперерабатывающие заводы по всей стране в рамках плана, разработанного помощником президента Андреем Белоусовым.
В список потенциальных инвесторов строительства мусороперерабатывающих заводов вошли «Еврохим», Группа «ВИС» и управляющая компания «Лидер», которая распоряжается средствами ВЭБ и негосударственного пенсионного фонда «Газфонд», сообщает РБК.
В плане Андрея Белоусова говорится о строительстве 220 мусороперерабатывающих комплексов. На начальном этапе стоимость проекта оценивается в 290 млрд рублей. Государство готово выделить на строительство заводов 110 млрд рублей, а остальные средства должен предоставить крупный бизнес. Взамен им обещают льготы по кредитам и лизингу.
Напомним, в августе Андрей Белоусов предложил ежегодно изымать у металлургических, химических и нефтехимических компаний сверхдоходы в размере 500 млрд рублей и эти средства направлять на реализацию нацпроектов. Правительство отклонило план Белоусова, но договорилось с крупными компаниями о добровольном финансовом участии в масштабных государственных проектах.