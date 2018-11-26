Под ногами золото – а мы пухнем с голода
Власть, фемида и капиталисты объединились для того, чтобы подавить забастовку рабочих на Аметистовом золоторудном месторождении на Камчатке, которые всего лишь требовали достойной оплаты за свой тяжелый труд
С виду шик, блеск и красота
Аметистовое золоторудное месторождение на Камчатке бастовало с конца октября по начало ноября. Несколько дней местность буквально трясло. Фактически все рабочие, около ста человека, отказались выходить на работу. Среди причин забастовки – завышение норм выработки, урезание зарплат и угрозы увольнений.
В цифрах это выглядит так. За сентябрь и октябрь – минус 20% премиальных. При средней зарплате рабочего в 85 тыс. руб. в месяц примерно треть заработка – это как раз премии и различные надбавки.
Но теперь из-за нового плана выработки не выходило и этих денег – при том, что бастовавшие рабочие требовали повышения зарплаты до 160 тысяч, считая, что именно такая сумма – достоянный заработок за их тяжелый и очень труд.
Для справки. Месторождение золота и серебра «Аметистовое» – одно из самых крупных среди изученных месторождений рудного золота на Камчатке. Оно находится в весьма труднодоступной местности в 1100 км к северу от Петропавловска-Камчатского. Разведанные запасы месторождения составляют более 52,6 тонн золота и около 175 тонн серебра.
В вахтовом поселке ГОК «Аметистовое» проживает без малого 1200 рабочих и обслуживающего персонала. Комбинат работает с 2015-го года и имеет статус особо значимого инвестиционного проекта в регионе. В подтверждение значимости «Аметистового» для края, региональные власти даже пообещали подарить предприятию налоговые каникулы на ближайшие десять лет.
А еще компания, принадлежащая бизнес-группе «Ренова» известного российского олигарха Виктора Вексельберга, имеет статус резидента территории опережающего развития «Камчатка» для реализации проекта по строительству золотого рудника и модернизации ГОКа общей стоимостью порядка 4,1 млрд рублей.
В общем, ГОК «Аметистовое» – серьезное предприятие с серьезными задачи и хорошими перспективами для региона. Причем, если верить информации, предоставленной администрацией рудника, к ним чуть ли не очередь желающих стоит.
В компании гордятся своими достижениями и утверждают, что у них не бывает задержек по зарплатам, что работникам компенсируют расходы на проезд от места их проживания до вахты, потому что, работают у них люди чуть ли не со всей страны. Каждого работника обеспечивают спецодеждой и обувью, трехразовым питанием по весьма льготным ценам, предоставляют общежитие и даже позволяют пользоваться местным спортзалом и услугами клининга.
И это еще не все. Всем сотрудникам компания предоставляет ежегодный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого, с учётом дополнительных дней за работу в особых климатических условиях и вредные условия труда, составляет без малого два месяца. А еще раз в два года работникам и неработающим членам их семей оплачивается проезд до места проведения отпуска и обратно. В общем не жизнь, в смысле не работа, а праздник какой то, за которые еще и зарплата полагается.
И вот описывая всю эту красоту, весь этот рай от серьезного, казалось бы, работодателя, начинаешь размышлять – в чем подвох? Почему почти сотня рабочих вдруг не вышла на смену, объявив самую настоящую забастовку? Значит, не все правда из того, что описывает работодатель? Как говорится, не все то золото – что блестит. С чего же все началось и вообще почему безропотные прежде работяги вдруг посмели «взбрыкнуть»?
Себе премии – людям недоработки
Рабочие были уверены, что все их беды начались с приходом на должность исполнительного директора «Аметистовое» некоего господина Антилина. Новый руководитель полностью переиграл все отношения администрации и рабочего коллектива. Причем, все сделал до крайности просто.
В вышестоящую организацию ООО «Интерминералс», надо понимать с его легкой руки, ушел заведомо заниженный план выработки – который легко выполнялся, а рабочим был спущен заведомо завышенный план, выполнить который оказалось нереально.
В результате по итогам отчётного периода руководство АО «Аметистовое» имеет премию за перевыполнение заниженного плана, а рабочие… лишаются значительной части премии за то, что тот самый завышенный план не выполнили.
Работяг это не устроило. Ради справедливости отметим, что забастовка началась не сразу. Вначале представители рабочих пошли к руководству рудника с требованием вернуть прежний план и деньги, которые они недополучили. В ответ – ноль эмоций. И 29 октября водители и взрывники отказались выходить на работу.
Уже на следующий день на рудник прибыла весьма представительная делегация высокопоставленных руководителей предприятия. Казалось бы, есть шанс все обсудить и к чему-то придти.
Однако, переговоров, как таковых, и не было. Менеджмент прибыл на рудник не проблемы рабочих выслушать, а объявить им, что отныне у них у самих большие проблемы. Та недостача по добыче золота, которая появилась за время простоя, будет повешена на работяг.
В общем, «большое начальство» объявило забастовку незаконной. Более того, прибывшие следом сотрудники Следственного комитета тоже повели себя так, словно работяги – подозреваемые, а менеджеры рудника – потерпевшие.
Бунтующих шахтеров начали запугивать и требовать на стол заявлений «по собственному желанию». В противном случае пугали уголовными статьями. Частично такая тактика принесла результат – очень быстро сломались семеро и написали заявления об уходе. Ряды забастовщиков поредели. При этом до последнего ходили слухи, что такие же проблемы с нечестным планом испытывают на себе рабочие другого рудника – АО «Камголд», вот-вот готовые присоединиться к забастовке коллег с «Аметистового».
Естественно забастовка на руднике не осталась без внимания краевых властей. Губернатор Камчатки Владимир Илюхин даже прервал свой отпуск и вернулся на работу, чтобы держать ситуацию на контроле. Однако, визуально в «разборку» между рабочими и менеджерами не вмешивался, предпочитая сохранять этакий «сторонний нейтралитет». Авось сами разберутся.
А руководство компании «Золото Камчатки», под которым и находился ГОК «Аметистовое», и разбиралось. Методом кнута. В первые же дни были уволены 33 горняка. По утверждению самих рабочих, уволенных было 45 человек. Хотя, как пишет, например, «Коммерсантъ», с рудника, так или иначе, «ушли» 54 «бунтаря».
Причем, как рассказывают очевидцы, с «толпой» весьма сердитых работяг никто из менеджеров говорить даже не собирался. Шахтеров вызывали по одному в кабинеты – там сначала запугивали, потом увольняли. Причина – прогул. Тех, кто продолжал «качать права», пугали уголовным наказанием.
2 ноября на рудник прибыли представители краевой прокуратуры. Беседовали они и с руководством, и с рабочими. И с теми и другими – по отдельности. Но, похоже, у прокурорских не было то ли желания, то ли наказа становиться на сторону рабочих. Едва они уехали, как менеджмент рудника заявил, что никакой проблемы в массовом увольнении горняков не видит – так как к ним сюда, якобы, очередь желающих стоит. И только ближайший кадровый резерв составляет полторы сотни человек.
Знай, раб, свое место
Была у рабочих последняя надежда на защиту – однако, срочно прилетевший на рудник представитель Горно-металлургического профсоюза России (ГМПР) в составе ФНПР, целиком и полностью поддержал администрацию в разгоревшемся конфликте.
В общем к 3 ноября администрация компании «Золото Камчатки», не мытьем, так катаньем подавила забастовку рабочих на камчатском Аметистовом золоторудном месторождении. В этот день последние пятеро самых упорных бастующих вышли-таки на работу. Обрадованный глава региона Илюхин на вопрос о проблеме на руднике, сделал удивленные глаза – ну что вы, там никто не бастует.
Но по словам рабочих, против них были все – администрация, профсоюз и правоохранительные органы. Побывавшие на шахте сотрудники полиции даже заявляли работягам удивительные вещи – ваш отказ от работы на предложенных условиях это есть уголовно наказуемое деяние. Статьи из уголовного кодекса, правда, не назывались – но все равно говорилось это на полном серьезе.
Но даже сейчас, когда работы на руднике возобновлены, эхо забастовки все еще преследует «Аметистовое». Например, уволенные рабочие считают, что это сделано незаконно и собираются обращаться в прокуратуру. Начал свою проверку и Роструд, который собирается проверить – насколько в компании соблюдаются требования трудового законодательства. Хотя в бумагах увольнение рабочих проходило «по соглашению сторон».
Помогут ли контролирующие ведомства именно рабочим? У горняков есть на этот счет большие сомнения. Слишком уж слаженно все действовали против бастующих.
Правда или нет, но говорят, что «реновская дочка» компания «Золото Камчатки» даже сумела убедить оператора связи «Мегафон» на время забастовки отключить в рабочем поселке рудника мобильную связь. А как только всех уволенных вывезли в Петропавловск-Камчатский, а оставшиеся работяги нехотя вышли на работу, связь, словно по волшебству, появилась.
Люди ничто – имидж все
Уже после того, как скандал с забастовкой и увольнением рабочих с рудника, несмотря на удивительное замалчивание ситуации большинством центральных СМИ, стал достоянием гласности, глава Камчатского края Владимир Илюхин принялся в стиле незабвенного Никиты Сергеевича Хрущева чуть ли не туфлей по столу стучать, громогласно заявляя – не допущу скандала с увольнением работяг!
Причина такой «заботы» губернатора оказалась простой. Дело в том, что скандал на АО «Аметистовое» может дурно повлиять на… имидж региона. Ну, и надо полагать, может отпугнуть потенциальных инвесторов.
Конечно, пытаясь сохранить хорошую мину при плохой игре, губернатор пообещал, что Роструд обязательно проверит – не ущемлены ли были права уволенных сотрудников рудника и что руководство любого предприятия должно тревожить то, что беспокоит его подчиненных.
Однако, оговорка «по Фрейду» про имидж региона оказалась в данной ситуации главенствующей. Никто не верит, что уволенных рабочих вернут обратно на шахту – слишком уж жестким было противостояние и слишком некрасивым оказалось расставание. Но об этом мало где можно прочитать.
Зато озабоченность губернатора Илюхина о том, что «Камчатка всегда славилась тем, что люди на полуострове живут в согласии, и теперь нельзя допустить, чтобы нехарактерная для края проблема отразилась на имидже субъекта, который формировался десятилетиями», растиражирована везде и всюду.
Как говорится, что есть люди – сегодня рождаются, завтра умирают. Потом опять рождаются. А рабочие с рудников – так и вовсе люди пришлые, вахтовики. А имидж – это словно фундамент здания, сваи под которое забивали не один десяток лет. Другой вопрос – кто забивал эти «сваи» и кто складывал этот «фундамент»? Пусть удивится губернатор Илюхин – но это делали тоже люди. А теперь они ничто. Имидж нынче все…
Хотя, возможно, решение проблемы с зарплатами рабочих на том же «Аметистовом» было не в руках губернатора – а в здравом смысле олигарха Вексельберга. При стоимости золота в 2,2-2,6 тыс. рублей за грамм, а рудник добывает в год свыше пяти тонн драгоценного металла, то это без малого 200 млн долларов в год доходов, пусть и не чистого.
Сотня рабочих на «Аметистовом» при месячной зарплате в 85 тысяч в год получала порядка 102 млн рублей или 1,5 млн долларов. То есть, на зарплату основным добытчикам золота олигарх Вексельберг тратил меньше одного процента прибыли. Люди взбунтовались и потребовали увеличить зарплату в два раза. Из двухсот миллионов – это три миллиона долларов. В общем-то, слону дробина.
Однако, в тщетных попытках переговоров между администрацией предприятия и рабочими вопрос об увеличении зарплат даже не рассматривался. Значит, установки такой от «хозяина» у менеджмента не было. Рабочих буквально взяли в тиски – администрация с угрозами увольнений, профсоюз, сказавший работягам, что они не правы, и правоохранительные органы, стращавшие уголовным наказанием. Глава региона в этой ситуации оказался «свадебным генералом», уже пост-фактум начавший громогласно говорить что-то там такое про возможно ущемленные права горняков и имидж региона, на который плохо влияют события, подобные тем, что случились на «Аметистовом».
То, как решался вопрос с бастующими на руднике, никак нельзя назвать решением проблемы. Это выглядит как извержение вулкана, которое на первый взгляд прекратилось – однако, внутри вулкан продолжает бурлить, готовый вот-вот взорваться вновь.
Тем более, по стране таких «вулканов» немало. На Ямале из-за невыплат зарплаты бастуют рабочие Песцового месторождения. На днях к ним присоединились ОО «СК «Север» из Воркуты. Причина та же – люди не получают денег, заработанных невероятно тяжелым трудом.
И хотя это уже другая история – связующее звено у них у всех одно. Крупные компании, имеющие огромные доходы, не находят денег, чтобы платить рабочим. Топ-менеджеры зарабатывают сотни миллионов рублей, владельцы компаний живут в дворцах, катаются на яхтах, покупают иностранные футбольные клубы и публично жертвуют средства на благотворительность. А на зарплату тем, кто и приносит им доход, денег нет.
А когда полуголодные работяги начинают бунтовать, в противовес им становятся не только их хозяева, но и вся система, включающая в себя местную власть, правоохранителей и профсоюзы. Говоря иначе, государство. Выходит, если первые лица страны постоянно твердят о том, что государство должно стоять на страже интересов народа, то под словом «народ» чиновники понимают исключительно… «Вексельбергов и К»?