Власти разрешили вырубить ценный лес ради добычи руды группой Evraz
Власти Свердловской области разрешили группе Evraz вырубить лес, имеющий статус ценного, на месторождении титаномагнетитовых руд. Накануне инвестиционный совет региона присвоил данному проекту стратегический статус
Власти Свердловской области разрешили группе Evraz вырубить лес, имеющий статус ценного, на месторождении титаномагнетитовых руд. Накануне инвестиционный совет региона присвоил данному проекту стратегический статус.
Речь идет о Собственно-Качканарском месторождении (СКМ) титаномагнетитовых руд. Группа Evraz получила лицензию на его освоение еще в 2007 году, однако разработка не начиналась из-за наличия в зоне отвода участков леса в статусе ценных и особо защищенных. Закон запрещает вести промышленную деятельность в таких лесах.
По данным РБК, в текущем году Минприроды России рекомендовало сменить статус леса из ценного и охраняемого в земли промышленного назначения. Для этого «Евразу» необходимо было получить для своего проекта статус стратегического.
В пятницу, 23 ноября, заявка группы Evraz на получение такого статуса была удовлетворена инвестиционным советом Свердловской области. В администрации региона сообщили, что статус леса на территории титаномагнетитового месторождения может быть изменен в начале следующего года. Власти свое решение объяснили необходимостью обеспечить стабильную работу Качканарского ГОКа и Нижнетагильского меткомбината.
При этом в Минприроды заверили, что вопрос о вырубке леса не стоит, так как она запрещена действующим законодательством.