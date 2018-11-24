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24 ноября 09:10

Власти разрешили вырубить ценный лес ради добычи руды группой Evraz

​Власти Свердловской области разрешили группе Evraz вырубить лес, имеющий статус ценного, на месторождении титаномагнетитовых руд. Накануне инвестиционный совет региона присвоил данному проекту стратегический статус

Фото: m.e1.ru

Власти Свердловской области разрешили группе Evraz вырубить лес, имеющий статус ценного, на месторождении титаномагнетитовых руд. Накануне инвестиционный совет региона присвоил данному проекту стратегический статус.

Речь идет о Собственно-Качканарском месторождении (СКМ) титаномагнетитовых руд. Группа Evraz получила лицензию на его освоение еще в 2007 году, однако разработка не начиналась из-за наличия в зоне отвода участков леса в статусе ценных и особо защищенных. Закон запрещает вести промышленную деятельность в таких лесах.

По данным РБК, в текущем году Минприроды России рекомендовало сменить статус леса из ценного и охраняемого в земли промышленного назначения. Для этого «Евразу» необходимо было получить для своего проекта статус стратегического.

В пятницу, 23 ноября, заявка группы Evraz на получение такого статуса была удовлетворена инвестиционным советом Свердловской области. В администрации региона сообщили, что статус леса на территории титаномагнетитового месторождения может быть изменен в начале следующего года. Власти свое решение объяснили необходимостью обеспечить стабильную работу Качканарского ГОКа и Нижнетагильского меткомбината.

При этом в Минприроды заверили, что вопрос о вырубке леса не стоит, так как она запрещена действующим законодательством.

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