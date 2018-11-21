Зачем нефтяникам «сапожник» без сапог
«Газпромнефть» и «Роснефть» сильно рискуют, заключая контракты с компанией «Нафтагаз-Бурение». Очень может статься, что последняя в ближайшее время останется без оборудования
Суд да дело – да исков «букет»
Арбитражный суд ЯНАО приступил к рассмотрению иска бывшего владельца известной нефтесервисной компании «Ру-Энерджи Групп» Азада Бабаева «О признании недействительными электронных торгов номер РАД-94790 от 13.01.2017 по продаже 22 буровых установок, принадлежащих «СБК» к ООО «СБК» и конкурсному управляющему Евгению Баськову».
На первом судебном заседании судья Джалцанов принял решение дать время для ознакомления с отзывом конкурсного управляющего Евгения Баськова и Сбербанка. Следующее судебное заседание назначено на 23 ноября.
К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено ООО «НГ-Бурение».
Суть требований в том, что решением Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 9 марта 2016 г. ООО «Сервисная буровая компания» (ООО «СБК»), ранее входившее в «Ру-Энерджи групп», было признано банкротом. Ее новым руководителем был назначен конкурсный управляющий Евгений Баськов.
11 ноября 2016 г. он опубликовал сообщение о проведении торгов по продаже буровых установок принадлежащих ООО «СКБ», а 13 января 2017-го установки приобрело ООО «Нафтагаз-Бурение» за 494 603 000 руб.
Истец считает эти торги недействительными, поскольку установки ушли по цене заметно ниже рыночной.
Как пишут СМИ, сама компания «НГ-Бурение» уже успела получить несколько заказов на 2019-й год у дочерних структур «Газпромнефти» и «Роснефти» – однако, суть в том, что если Азад Бабаев выиграет суд, то бурить «Нафтагаз-Бурению» будет нечем, и компания может сорвать уже заключенные ею контракты.
Кроме того, как писало наше издание ранее, компания «Нафтагаз-Бурение», скорее всего, имеет огромные долги перед своими кредиторами и подрядчиками, и вообще находится едва ли не на грани банкротства.
Чтобы не быть голословными, предоставляем удручающую статистику финансовых показателей компании «Нафтагаз-Бурение», которая оказалась в распоряжении нашей редакции.
На сегодняшний день в разных судах находятся несколько десятков исков в отношении компании «Нафтагаз-Бурение». К примеру, иск от ООО «Рус Империал Групп» – на 86 млн. рублей, иск от «ТД Альянс Ойл» – на 12 млн. рублей и так далее и тому подобное.
Из последних претензий к компании можно выделить иск ООО «Северэкосервис» от 13 ноября этого года на сумму 14 млн. рублей, иск ООО «Рэмп» на 26 миллионов от 26 октября. Есть и другие. Например, 9 апреля ООО «СБК» заявило иск к «Нафтагаз-Бурению на сумму без малого 328 миллионов рублей.
По схеме Остапа Бендера
Что привело «НГ-Бурение» к такому плачевному исходу? «Общая газета» проводила собственное журналистское расследование на эту тему. Тогда указывалось, что все началось еще 26 августа 2009 года, когда бизнесмен, которого в прессе давно называют «великим комбинатором» и «кидалой», Токай Керимов зарегистрировал компанию ОАО «Нафтагаз», став ее гендиректором. Одним из учредителей стала некая госпожа Сольская.
В состав компании в разное время входили: ООО «Нафтагаз-Бурение» (услуги по бурению нефтяных и газовых скважин, г.Ноябрьск, ЯНАО), ООО «Нафтагаз-транс» (оказание транспортных услуг, г.Ноябрьск, ЯНАО), ООО «Ноябрьское УПНП» (услуги капитального ремонта скважин, г.Ноябрьск, ЯНАО), ООО «Нафтагазстрой» (г.Ноябрьск, ЯНАО), ООО «Транспортная логистическая компания» (транспортные услуги, г.Ноябрьск, ЯНАО), ООО «Нафтагаз-цементирование» (услуги цементирования, г.Ноябрьск, ЯНАО), ООО «Нафтагазсервис», ОАО «Завод Сибнефтегазмаш» (производство нефтегазового оборудования, Тюмень).
В свое время упорно ходили слухи, что в 2014-м году Керимов в течение нескольких месяцев мог выводить деньги из компании ООО «Нафтагаз-транс», после чего там образовалась миллиардная кредиторская задолженность перед подрядчиками. После этого компания переименовалась в ООО «Ямалтранссервис» (тоже оказание транспортных услуг, г. Ноябрьск, ЯНАО) – а уже потом, путем нехитрых комбинаций, владелец избавился от ненужного актива, ставшего балластом.
После этого все транспортные услуги от лица ОАО «Нафтагаз» стала оказывать ООО «Транспортная логистическая компания» - судя по всему, обыкновенная «фирма-пустышка». То есть, юрлицо, которое выступало в качестве посредника между реальными подрядчиками транспортных услуг и компаниями ООО «Нафтагаз-Бурение» и ООО «Ноябрьское УПНП». Эта была очередная схема, повторяющая сценарий ООО «Нафтагаз-транс». В итоге за 2014-2017 годы все средства в размере более одного миллиарда рублей были выведены из компании, а ООО «Транспортная логистическая компания» плавно подошла к банкротству.
В 2016-м году Керимов регистрирует новую компанию АО «Нафтагаз». Учредителями становятся его сотрудница Березина и господин Скиба. Гендиректором Керимов сначала назначает своего родного брата Турала. Позже эту должность занимает господин Назаралиев, этакий «фигаро», успевавший везде – он был и первым замом в компании «Ру-Энерджи Групп», и первым замом гендиректора ОАО «Нафтагаз». Но самое главное – он всегда был верным Керимову человеком.
По информации некоторых источников, Токай Керимов задействовал родных братьев Турала и Турана и ставил их поочередно генеральными директорами то одной, то другой своей компании. Даже множество юридических документов подписывались одинаково – инициалами «Т.А.Керимов», и пойди – разберись, кто именно из трех братьев поставил свою подпись.
Далее все шло «проторенной» дорожкой – Токай Керимов вывел из ОАО «Нафтагаз» ООО «Нафтагаз-Бурение» в офшоры на Кипр. Согласно системе «Контур.Фокус», следом у буровой компании в 2016-м году сменился учредитель: вместо ОАО «Нафтагаз» им стало некое ООО «Финанс Актив», 99,9% которого принадлежит оффшору Og Investments Limited (Кипр). И 1% достался некой госпоже Смирновой из Красноярска, муж которой являлся председателем совета директоров обанкроченного тюменского «Сибнефтебанка» с очень печальной судьбой (о нем чуть ниже).
После этого Токай Керимов переименовывает ОАО «Нафтагаз» в АО «НГ-Менеджмент». А управляющей компанией над ООО «Нафтагаз-Бурение» ставит АО «Нафтагаз» с гендиректором и уже нам знакомым Исламом Назаралиевым.
Похоже, на плаву планировалось оставить только ООО «Нафтагаз-Бурение», а остальное тихой сапой шло под банкротство.
В марте 2018 года учредителем АО «НГ-Менеджмент» Токай Керимов делает гражданку Корецкую. Судя по всему, учредителем дамочка была сугубо фиктивным.
От сумы и тюрьмы не зарекайся
Чтобы понять схему, по которой функционирует Керимов и К, стоит вспомнить печальную историю с Волгоградским заводом буровой техники, который Токай Керимов купил в 2013-м году. Набрал кредиты на развитие, «освоил» деньги, накопил кредиторскую задолженность более трех миллиардов рублей и обанкротил, оставив без работы и зарплаты сотни сотрудников.
Другой наглядный пример тому, как кидаются все и вся – кредит на 85 млн 566 тыс. рублей, который Керимов взял в 2014-м в «Сибнефтебанке» якобы для модернизации оборудования и развития своего «Сибнефтегазмаша». После долгих обещаний и проволочек со стороны должника банкиры, наконец, потеряли терпение. Банк, который не получал платежей по кредиту, добился ареста счетов «Нафтагаза». Производство на тюменском заводе встало, начали формироваться многомиллионные долги по зарплате, рабочие уходили искать лучшей доли в других местах. В июле 2015 года были поданы иски о банкротстве ОАО «Завод Сибнефтегазмаш». Одновременно с этим стали появляться уголовные дела против руководителей предприятия.
Ситуация вокруг «Сибнефтегазмаша» и других бывших дочек «Нафтагаза» выглядит так, будто братья Керимовы преднамеренно уничтожили несколько крупных российских предприятий. Действовали всегда по одной, в общем-то, схеме – набирали кредитов на развитие, заказов, получали авансы по заказам, а затем «кидали» и банки и партнёров, оставляя предприятия в стадии банкротства и назначая в качестве конкурсных управляющих своих людей.
«Глядя на Керимова, складывается такое ощущение, что весь его бизнес, как минимум, на грани фола. А то и за гранью», – такие комментарии нередко можно встретить в СМИ.
На сегодняшний день все компании, которые входили в свое время в ОАО «Нафтагаз», ныне АО «НГ-Менеджмент, находятся в состоянии банкротства, из них выведены миллиарды рублей, включая кредиты банка «Российский капитал» (2.3 млрд рублей) и деньги многих подрядных организаций.
Общая кредиторская задолженность Токая Керимова и его компаний, которые он мог преднамеренно обанкротить, составляет без малого 10 миллиардов рублей.
Сам Токай Керимов подобным образом мог заработать миллиарды рублей, которые по информации СМИ хранит, конечно же, на зарубежных счетах.
«Не так давно в прессе обсуждался громкий скандал с продажей буровых установок компании «Нафтагаз-Бурение» конкурсным управляющим «Сервисной буровой компании» по заниженной стоимости – в 8 раз ниже рыночной, – рассказывает экономист Андрей Вебер. – В этом скандале фигурирует Токай Керимов, которого обвиняют в том, что он дал откат конкурсному управляющему Евгению Баськову. Этой историей Токай Керимов и Ислам Назаралиев дискредитировали себя, АО «Нафтагаз» и компанию «Нафтагаз-Бурение».
Эксперт полагает, что банкротство идёт по схеме «домино», когда компании одной группы «падают», то есть, банкротятся одна за другой. Затем меняются генеральные директора, собственники, юрлица – в общем, все донельзя запутывается, а денежки с будущих банкротов благополучно уходят на сторону.
Нынешний судебный процесс, скорее всего, не последний. Экономисты в один голос твердят – впереди десятки новых уголовных дел, связанных с Керимовым и его нынешними и бывшими активами. И прогнозируя ситуацию, советуют – Токаю Керимову лучше всего в самое ближайшее время лично прийти в прокуратуру с повинной, потому что с государством шутки плохи и такие махинации с рук ему не сойдут.
Итоговый вопрос напрашивается сам собой: можно ли доверять такому человеку, как Токай Керимов, и такому весьма сомнительному партнёру, как компания «Нафтагаз-Бурение», которая, во-первых, вся в долгах, как в шелках, а, во-вторых, в случае весьма вероятного проигрыша в Арбитражном суде ЯНАО попросту не сможет бурить – так как буровые установки вернутся в конкурсную массу «СБК».
Какое решение вынесет Судья Арбитражного суда ЯНАО Джалцанов, станет известно уже 23 ноября. Здесь не стоит забывать, что конкурсный управляющий «СБК» Баськов ранее оспаривал в суде сделку по продаже 17 буровых установок «РН Бурению» за 6 млрд рублей, а после этого сам и продал «НГ-Бурению» те же буровые только в количестве 22 штук за смешные 400 миллионов. Похоже, Токай даже заочно очень плохо влияет на людей – большинство из тех, кто работал с ним или «под ним», начинают ощущать в себе «Остапа Бендера». Только это не кино и уж тем более, не смешное. Об этом и должен сказать суд в самые ближайшие дни.