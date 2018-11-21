«Мегафон» повысит цены на звонки и sms за границу из-за роста курса доллара
Сотовый оператор «Мегафон» объявил о повышении тарифов на звонки и sms-сообщения за границу, а также цен на услуги в международном роуминге. В компании объяснили рост стоимости своих услуг ослаблением рубля
Сотовый оператор «Мегафон» объявил о повышении с 3 декабря тарифов на звонки и sms-сообщения за границу, а также цен на услуги в международном роуминге. В компании объяснили рост стоимости своих услуг ослаблением рубля.
Повышение цен коснется шести действующих и архивных тарифных линеек и около 20 тарифных планов, среди которых, «Включайся! Общайся», «МегаФон - Все включено XS», «МегаФон - Все включено VIP», «Посекундный» и «Умные вещи».
Стоимость звонка абоненту в странах СНГ, Абхазии, Грузии, Южной Осетии и на Украине подорожает с 35 до 39 рублей за минуту, а звонок абоненту в Европе - с 55 до 59 рублей. Стоимость sms-сообщения абоненту за границей подорожает с 5 до почти 10 рублей, сообщает РБК.
В «Мегафоне» повышение тарифов объяснили ростом курса доллара, так как расчеты с партнерами за услуги международной связи и роуминга происходят именно в этой валюте.