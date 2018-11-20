«Победа» пригрозила установить «смешные» габариты ручной клади
Авиакомпания «Победа» пригрозила установить новые габариты к провозу ручной клади. Таким образом лоукостер отреагировал на решение апелляционной инстанции Верховного суда РФ отклонить жалобу компании на правила перевозки ручной клади.
Авиакомпания «Победа» пригрозила установить «смешные» габариты допустимой к провозу на борту самолета ручной клади. Таким образом лоукостер отреагировал на решение апелляционной инстанции Верховного суда РФ отклонить жалобу компании на правила перевозки ручной клади.
Ранее «Победы» уже ограничила размер бесплатной ручной клади до 36x30x27 см. Сейчас в авиакомпании заявили, что габариты допустимой к провозу ручной клади могут уменьшиться до 10х10х10 см.
«Если будет отказ по надзорной жалобе, мы будем вынуждены поменять правила перевоза ручной клади, мы с большой долей вероятности установим смешные габариты ручной клади, например, 10х10х10 см, все остальное, сверх ручной клади, как и просит Минтранс, будем провозить», - заявил глава авиакомпании Андрей Калмыков, слова которого приводит РИА Новости.
Напомним, в ноябре 2017 года вступили в силу новые правила провоза багажа и ручной клади в пассажирских самолетах, в соответствии с которыми минимальный вес багажа, провозимого бесплатно на борту, составил 5 кг для невозвратных билетов. Сверх этой нормы правила разрешают пассажирам взять с собой в полет другие предметы, например, рюкзак или сумку (габариты устанавливает перевозчик), букет цветов, детское питание, лекарства, трости, кресло-коляски.
В «Победе» считают новые правила Минтранса противоречащими другим нормам Воздушного кодекса. В конце прошлого года лоукостер установил ограничения по размеру ручной клади до 36х30х27 см, а через несколько месяцев обратился в Верховный суд с требованием признать нововведения в части ручной клади незаконными.
Верховный суд в этом вопросе встал на сторону Министерства транспорта РФ.