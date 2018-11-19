Сотрудники завода Ford Sollers Ленинградской области объявили забастовку
Сотрудники завода Ford Sollers, расположенного во Всеволожске Ленинградской области, 19 ноября начали бессрочную забастовку. Рабочие требуют увеличения зарплаты, стабильного трудового графика и выплаты компенсаций в случае сокращения штата или ликвидации завода
Сотрудники завода Ford Sollers, расположенного во Всеволожске Ленинградской области, 19 ноября начали бессрочную забастовку. Рабочие требуют увеличения зарплаты, стабильного трудового графика и выплаты компенсаций в случае сокращения штата или ликвидации завода.
Председатель первичной организации Межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» (МПРА) Игорь Темченко сообщил, что сначала в забастовке примут участие от 5 до 20 человек из подразделения логистики и кузовного цеха. Позже к акции протеста могут присоединиться еще около 300 человек.
По словам Темченко, что сотрудники Ford Sollers вели длительные переговоры с руководством предприятия по заключению коллективного договора, однако «работодатель постарался ухудшить существующий договор, подкармливая работников страшилками о кризисе». В частности, руководство завода отменило защиту работников при потере здоровья на производстве и лишило их надбавок за высокую квалификацию.
Еще одним поводом для забастовки стало объявление о том, что всеволожский завод весь декабрь будет находиться в простое, а работники получат зарплату в два раза меньше обычной.