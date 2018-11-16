Аэропорт «Шереметьево» в два раза увеличит сбор для авиакомпаний за взлет и посадку
Об этом сообщил глава Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимир Тасун в ходе своего выступления на форуме «Крылья будущего»
Московский аэропорт «Шереметьево» повысит в два раза сбор за взлет и посадку самолетов для всех авиакомпаний. Об этом сообщил глава Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимир Тасун в ходе своего выступления на форуме «Крылья будущего».
Владимир Тасун со ссылкой на данные авиакомпаний сообщил, что «Шереметьево» за счет увеличения тарифов планирует покрыть свои расходы на концессию с государством, по которой воздушная гавань инвестирует в развитие аэродромной инфраструктуры.
Сбор за взлет-посадку может превысить 440 рублей за тонну максимальной взлетной массы (МВМ), сообщает «Интерфакс». Сейчас авиакомпании платят 220 рублей за тонну максимальной взлетной массы.
Таким образом, расходы перевозчиков на выполнение одного рейса вырастут на 0,64−1,6%, а расходы на одного пассажира увеличатся на 75−81 рубль для самолетов типа А-320 и на 105−143 рублей для самолетов Вoeing-777.