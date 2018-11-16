Штаб Навального рассказал об освоении «друзьями Путина» миллиардов рублей на ремонт трамвайных путей
В расследовании говорится, что связанная с Аркадием и Борисом Ротенбергами компания «Стройсервис» в течение нескольких лет была единственным участником тендеров на реконструкцию трамвайных путей в Москве. Всего фирма получила 11 подрядов на общую сумму около 4 млрд рублей
Московский штаб Алексея Навального опубликовал расследование о реконструкции столичных трамвайных путей, которые не смотря на миллиардные вливания по-прежнему нуждаются в ремонте. Проблема, по мнению борцов с коррупцией, заключается в том, что Мосгортранс принимает работы низкого качества, поскольку их выполняет связанная с «друзьями Путина» компания.
В расследовании говорится, что связанная с Аркадием и Борисом Ротенбергами компания «Стройсервис» в течение нескольких лет была единственным участником тендеров на реконструкцию трамвайных путей в Москве. Всего фирма получила 11 подрядов на общую сумму около 4 млрд рублей.
Борцы с коррупцией подсчитали, что столичный бюджет потерял около 713 млн рублей из-за того, что рынок ремонта трамвайных путей практически полностью контролирует семья Ротенбергов. Ситуация складывается таким образом, что мэрия Москвы ежегодно вкладывает в реконструкцию путей миллиарды рублей и закупает новые трамваи, однако транспортные средства «сходят с рельс каждую неделю», а пути вновь и вновь требуют срочного ремонта. По данным издания The Insider, за последний год было зафиксировано 50 таких случаев.
За несколько лет у «Стройсервиса» появился только один конкурент в лице компании «Инжталант», которая «также имеет влиятельных владельцев». Благодаря конкуренции цена контракта на аукционе, который проводился семь месяцев назад, упала на 17%. До этого случая снижение цены от первоначальной стоимости лота составляло не более 0,1%.
Московский штаб Навального пообещал выпустить об «Инжаталанте» и его покровителях отдельное расследование.
По данным борцов с коррупцией, ООО «Стройсервис» через сеть других фирм связано с ООО «Транслом», которое является монополистом в сфере покупки списанной военной техники и лома.