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14 ноября 00:17

Лоукостер «Победа» подал в суд на разработчика своей бизнес-стратегии

Российский лоукостер подал в суд на ООО «Бостон Консалтинг Груп» из-за некачественно выполненного подряда. Компания разработала для перевозчика бизнес-стратегию сроком на 5 лет, однако заказчик оказался недоволен работой

Российский лоукостер «Победа» подал в суд на ООО «Бостон Консалтинг Груп» («дочка» Boston Consulting Group (BCG)) из-за некачественно выполненного подряда. Консалтинговая компания разработала для перевозчика бизнес-стратегию сроком на 5 лет, однако заказчик оказался недоволен работой.

Руководство «Победы» заявило, что разработанная бизнес-стратегия «не несет никакой ценности» для авиакомпании и обратилось в арбитражный суд с требованием расторгнуть контракт.

В своем иске лоукостер указал, что подрядчик выполнил работы на 6 месяцев позже установленного срока, а также не проанализировал расходы на внедрение ряда новых услуг и не оценил влияние стоимости дополнительных услуг, в частности по багажу, на величину тарифа на перевозку, сообщает «Интерфакс».

ООО «Бостон Консалтинг Груп» получила контракт на разработку стратегии по итогам открытого тендера. Стоимость контракта составила 58 млн рублей.

Ранее сообщалось, что «Победа» планирует увеличить пассажиропоток до 25-30 млн человек. Для сравнения в 2017 году лоукостер перевез 4,6 млн рублей.

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