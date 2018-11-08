Власти Франции предъявили Дмитрию Рыболовлеву официальное обвинение
Французские власти предъявили официальное обвинение российскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву. В чем именно обвиняется миллиардер, пока не сообщается. Адвокаты предпринимателя заявили, что предоставят официальный комментарий по ситуации позднее
Французские власти предъявили официальное обвинение российскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву. В чем именно обвиняется миллиардер, пока не сообщается. Адвокаты предпринимателя заявили, что предоставят официальный комментарий по ситуации позднее.
Дмитрий Рыболовлев был задержан 6 ноября. После предъявления обвинения российский бизнесмен и владелец футбольного клуба «Монако» был отпущен из отделения полиции, однако он останется под судебным контролем.
Сейчас г-н Рыболовлев находится в своих апартаментах в Монако, где ранее были проведены обыски.
Французские СМИ сообщают, что Дмитрия Рыболовлева подозревают в коррупции и оказании давления на судей. В рамках дела также были задержаны высокопоставленные судьи Монако.
Защита российского миллиардера обещала предоставить официальный комментарий по делу позднее и попросила журналистов помнить о презумпции невиновности бизнесмена.
Посольство России во Франции обратилось к властям Монако за объяснениями по поводу задержания Дмитрия Рыболовлева.