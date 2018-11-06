Сына вице-президента «Лукойла» Руслана Шамсуарова обвинили в изнасиловании
Сына вице-президента нефтяной компании «Лукойл» Азата Шамсуарова Руслана обвинили в изнасиловании. Сам молодой человек обвинения в свой адрес называет клеветой
Сына вице-президента нефтяной компании «Лукойл» Азата Шамсуарова Руслана обвинили в изнасиловании. Сам молодой человек, ранее ставший фигурантом скандала с гонкой на «Гелендвагене», обвинения в свой адрес называет клеветой.
По данным телеканала РЕН ТВ, заявление об изнасиловании написала уроженка Ростова-на-Дону 23-летняя Вероника Максимова. Девушка рассказала, что инцидент произошел 2 ноября в Москве в доме на площади Победы.
Сын вице-президента «Лукойла» обвинения в свой адрес отверг. Молодой человек рассказал, что интимная связь с Максимовой была по обоюдному согласию. После секса девушка заявила сыну крупного бизнесмена о своем «сложном финансовом положении» и попросила денег. Руслан Шамсуаров в деньгах девушке отказал, после чего она заявила об изнасиловании.
Руслан Шамсуаров также сообщил, что Вероника Максимова работала в сфере эскорт-услуг.
Напомним, сын Азата Шамсуарова в 2016 году был задержан вместе со своими друзьями за попытку скрыться от полиции. Внедорожник Gelandewagen с «золотой молодежью» во время погони грубо нарушал правила дорожного движения. Все действие молодежь снимала на телефон. Суд признал Руслана Шамсуарова виновным в оскорблении сотрудников ДПС (во время погони он называл их «мусорами» и «дебилами») и приговорил его к 300 часов обязательных работ.