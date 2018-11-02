«Совхоз им. Ленина» подал в суд на своего директора Павла Грудинина
Подмосковный «Совхоз имени Ленина» подал в суд на своего директора и бывшего кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина с требованием взыскать с него 1,09 млрд рублей
Подмосковный «Совхоз имени Ленина» подал в суд на своего директора и бывшего кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина с требованием взыскать с него 1,09 млрд рублей.
Иск к Павлу Грудинину подан от имени Ивана, Ольги и Тамары Маркиных, а также Александра и Дмитрия Ерошкиных и Нины Садовниковой, сообщает РБК.
В миллиард рублей истцы оценили свои убытки, связанные с двумя земельными участками, которые были переданы в уставный капитал компании ООО «ТТ Девелопмент». Эту сделку подмосковный арбитраж признал недействительной. По данным суда, она была заключена заинтересованными сторонами, в том числе Павлом Грудининым.
Сделка была признана убыточной для совхоза и его акционеров, так как предприятие лишилось двух земельных участков площадью 1,26 га и 17,2 га. Стоимость земли независимая экспертиза оценила в 1,095 млрд рублей. Взамен этих земель Совхоз им. Ленина получил только долю в капитале ООО «ТТ Девелопмент» стоимостью 29 млн рублей.