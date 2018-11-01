ФБК сообщил о захвате «другом Путина» земли вблизи озера Хепоярви
Фонд по борьбе с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, в котором говорится о незаконном захвате земли миллиардером Борисом Ротенбергом. Речь идет территории вблизи озера Хепоярви в поселке Токсово под Петербургом
Фонд по борьбе с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, в котором говорится о незаконном захвате земли миллиардером Борисом Ротенбергом. Речь идет территории вблизи озера Хепоярви в поселке Токсово под Петербургом.
В расследовании ФБК говорится, что поселок Токсово является знаковым местом для Бориса Ротенберга и президента России Владимира Путина. В детстве они приезжали сюда на соревнования по дзюдо.
Несколько лет назад Борис Ротенберг приобрел земельный участок вблизи озера Хепоярви, а затем «взял и поставил ворота прямо в акватории, закрыв для простых жителей Токсово доступ к воде», говорится в расследовании.
В 2016 году ФБК подал жалобу в надзорные органы, после чего Комитет государственного экологического надзора Ленобласти признал незаконным захват территории вблизи озера, а природоохранная прокуратура направила иск во Всеволожский суд. Правда ответчиком по иску оказался не Борис Ротенберг, а руководитель Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры Наталья Волынская. Миллиардер и друг президента фигурировал в деле в качестве третьего лица. Как оказалось, чиновница из Минкультуры арендовала землю в Токсово у г-на Ротенберга.
дело закончилось тем, что природоохранная прокуратура отказалась от своих претензий, а через неделю дирекция Минкульта, которую возглавляет Наталья Волынская, объявила тендер на строительство новой сцены Малого драматического театра - театра Европы в Санкт-Петербурге стоимостью 2 млрд рублей.
Фонд борьбы с коррупцией счел данную историю «завуалированной взяткой». «Есть все основания предполагать, что Ротенберг попросту дал Волынской взятку в виде недвижимости в Токсово и, скорее всего, обеспечил отзыв иска по делу о берегозахвате. А чиновница, в свою очередь, способствовала организации закупки таким образом, чтобы контракт не достался никому, кроме «Трансепт групп»», - говорится в расследовании фонда Алексея Навального.
Также выяснилось, что теперь земельный участок Ротенберга в Токсово, судя по карте, захватывает не просто часть, а всю акваторию озера.
Представитель Бориса Ротенберга сообщил порталу Znak.com, что информация ФБК о захвате территории и сдаче участка в аренду в качестве взятки должностному лицу не соответствует действительности.