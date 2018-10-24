Спасти олигарха любой ценой
Государство идет на любые ухищрения, чтобы за счет налогоплательщиков спасти попавший под санкции «Русал» миллиардера Олега Дерипаски
Купи банку пива – помоги олигарху
В новый антироссийский санкционный список Олег Дерипаска и подконтрольные ему компании, включая второго по размеру в мире производителя алюминия «Русал», попали 6 апреля.
Перед империей миллиардера встала сложная проблема – куда девать продукцию? Не долго думая, на защиту «Русала» встали российские власти и заявили о том, что прорабатывают различные варианты поддержки. А пока суть да дело, поблажки уже предлагаются в тех сферах, о которых ранее даже и речи не велось.
Например, сколько шума было после запрета в 2013-м продажи алкоголя по ночам. Вроде как не продавили с целью заботы о здоровье нации. Но теперь власти готовы пересмотреть ими же установленные правила, все повернуть вспять и разрешить ларькам продавать пиво по ночам. Но… только в алюминиевых банках.
В начале октября Минпромторг РФ выступил с инициативой разрешить продавать ночью алкоголь в банках, когда продажа остальной алкогольной продукции запрещена, то есть с 23:00 до 08:00 по местному времени. В ведомстве отметили, что из-за американских санкций российские производители алюминиевой продукции столкнулись с серьезным сокращением спроса и данная мера сможет несколько изменить ситуацию к лучшему. Для производителей, но ни как не для здоровья нации.
Но и это еще не все. Минстрой России, тоже ради «Русала», подготовил поправки в свод правил проектирования и монтажа жилых зданий, которые разрешат использовать при строительстве жилых домов алюминиевую проводку, от которой в пользу медной отказались еще в девяностые из-за участившихся случаев пожаров. Более того, в 2003-м алюминиевая проводка была запрещена официально.
Правда, сейчас в компании «Русал» уверяют, что современный алюминиевый кабель абсолютно безопасен, а в Минпромторге незамедлили отметить, что продукция прошла испытания на безопасность.
Только вот такое складывается ощущение, что как-то уж слишком быстро прошли эти испытания и очень легко их результаты приняло министерство. Безопасность ничто – главное спасти олигарха?
«Спасательная операция» от правительства
Введя с 6 апреля санкции против российского алюминиевого гиганта, американские власти фактически сразу обрушили акции основных активов Олега Дерипаски – «Русала» и En+. Например, на Гонконгской бирже алюминиевый холдинг за день подешевел более чем на 50%. Не намного лучше его дела были и на других площадках, а руководство компании заявило о перспективе технического дефолта.
Эксперты сходились во мнении, что у «Русала» две главные проблемы: найти новые рынки сбыта своей продукции вместо североамериканских и европейских (10% США, 20% другие страны Северной Америки, 42% Европа) и рефинансировать долги, которые, по разным оценкам, у алюминиевого холдинга достигают 8,5-9 млрд долларов.
Конечно, есть азиатский рынок – но переориентироваться на него в больших объемах нужно время. А его у «Русала» нет. Да и на азиатском рынке есть кому торговать без нас.
«Русалу» будет непросто найти покупателей», – подтверждает эти проблемы Оливер Ньюджент из ING в Амстердаме. Поэтому нашему алюминиевому гиганту взялось помогать правительство РФ.
О том, что попавшим под санкции российским компаниям надо помочь, так же заявил премьер Дмитрий Медведев. Министр финансов Антон Силуанов вторит премьеру и гарантирует, что правительство может помочь «Русалу» с краткосрочной ликвидностью через «Промсвязьбанк».
Тревога чиновников визуально понятна – на предприятиях того же «Русала» задействовано порядка 170 тыс. сотрудников. Случишь худшее – такой объём безработных не нужен никому. Ведь это, по сути, готовый протестные лекторат. А значит надо что то делать. Как вариант, ради спасения дерипасовских активов, власти даже рассматривают закупки алюминия для госрезервов, который в другой ситуации не был бы нужен.
Конечно, тот факт, что спасательная операция проходит за бюджетные деньги, другими словами, за деньги налогоплательщиков, вряд ли радует тех, кто никакого отношения к алюминию не имеет. Тем не менее, разорение такого гиганта невыгодно РФ ни экономически, ни политически – никто не хочет показать американцам, что их санкции действенны. Так что, как считает управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский, «Русалу» дадут денег госбанков столько, сколько потребуется.
Уже оперативно одобрена так называемая «дорожная карта» развития алюминиевой отрасли до 2023 года. Документ содержит 22 предложения, в том числе о повышении в 2,5 раза спроса на алюминий на внутреннем рынке, расширении сферы его применения, ограничении импорта данного металла, субсидировании промышленных предприятий за его использование, а также уменьшении использования упаковки из пластика. Кроме того, проект запретит приобретать алюминиевые товары через госзакупки.
Помимо этого машиностроительные предприятия хотят обязать повысить локализацию алюминиевых деталей до 90% – и это может стать одним из условий получения кредитов. Также обсуждаются варианты увеличения субсидий для производителей аграрной техники при расширении использования алюминия.
Ну, и конечно, расширения применения алюминия, так сказать, в «ширпотребе». Например, за счет понижения объема пластиковой тары, в которой в России продается примерно 40% пива и увеличения «жестянки». Производители ПЭТ-упаковки, естественно против такого нерыночного регулирования.
Рассматриваются так же идеи о применении алюминия в мостостроительстве и электроснабжении, увеличении его использования в создании самолетов и переработке металла.
С такой ретивостью, с какой государство пытается обеспечить «Русал» хоть какими-то заказами, со временем многое может перестать удивлять. Вдруг на такой волне по российским городам поедут алюминиевые автобусы, в Москве начнут укладывать алюминиевую тротуарную плитку (с перспективой менять каждый год), вдоль дорог появятся алюминиевые бордюры, в космос начнут запускать ракеты и спутники, сделанные из алюминия (все равно, так и так не летят).
Только вот смех смехом – а эксперты уже сейчас опасаются, что из-за монополизированности отрасли все меры поддержки «Русала» приведут к росту цен на конечные товары и продукты.
Государству ничего не обломится
Сейчас все чаще в среде экспертов раздаются возгласы в пользу того, что «Русал» необходимо национализировать. Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков предложил именно такой вариант решения возникшей после новых секторальных санкций Вашингтона проблемы.
«Самое время национализировать эту компанию, выкупить по минимальной цене, по которой она сегодня стоит, и дальше это запустить как государственный инвестиционный проект», – заявил лидер ФНПР. Шмаков уверен, что спрос на алюминий не пропадет, но при этом прибыль пойдет не в карман собственника в оффшорных зонах, а в копилку государства.
Прогноз о том, что одним из вариантов спасения «Русала» от банкротства является выкуп пакета акций компании государством, звучали и ранее. Однако, как считает главный научный сотрудник Института экономики РАН Олег Сухарев, шансов на национализацию алюминиевой компании в настоящий момент нет. «Пока желания на это пойти со стороны российского правительства не просматривается», – отметил эксперт.
«На основании какого законодательного акта будет осуществляться выкуп акций компании с рынка? – рассуждает он. – Закона о национализации в России нет, закона о госсекторе тоже нет. Если только по указу президента – но это вряд ли пойдут».
В свою очередь, известный российский политик и экономист Оксана Дмитриева отметила, что в таких случаях спасать нужно сами предприятия, а не права частных собственников. Проще говоря, если частная компания не может справиться с трудностями без помощи государства, о юридических тонкостях нужно думать попутно. Нужно быстро спасать предприятия и многотысячные рабочие коллективы путем национализации.
По словам Дмитриевой, помощь компаниям, находящимся в состоянии дефолта, должна оказываться через национализацию, увеличение пакета акций государства. При этом эксперт напоминает нам нашу не столь уж давнюю историю девяностых, откуда родом и вышло большинство сегодняшних российских олигархов.
«Все эти предприятия не с нуля созданы – а на базе приватизации государственной собственности: алюминиевые компании, Братская ГЭС и так далее», – подчеркнула Дмитриева.
Однако Олег Сухарев считает, что нынешние чиновники из кабинета министров слишком заточены на приватизацию в интересах частного бизнеса, чтобы в одном из случаев отыгрывать все в обратном порядке. Легче выжать из дырявого бюджета еще сколько-то миллиардов и спасти олигарху его бизнес.
Хотя многие специалисты говорят, что в силу чрезмерной приватизированности нашей промышленности национализация того же «Русала» пошла бы российской экономике на пользу. Пусть не сразу, пусть потом – но пошла бы. Да и в целом мало кто спорит, что стратегические активы должны быть в руках государства.
Алюминиевая продукция используется в авиационной и оборонной промышленности, что имеет прямую корреляцию с национальными интересами России и их защитой как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Чем не стратегический актив?
Но пока правительство РФ под благовидным предлогом спасения трудовых коллективов реанимирует бизнес олигарха, который вывел российские предприятия в офшорную юрисдикцию и наживался все последние годы на благоприятной конъюнктуре мировых рынков, поплевывая на интересы Родины с высокой колокольни.
Но возможно, активы олигархов приносят дивиденды не стране – а отдельным ее представителям, держащим руку на кнопке финансовых бюджетных потоков. И эти «представители» не захотят остаться без своего рода «кормушки» – поэтому на спасение господина Дерипаски от нищеты будут брошены миллиарды рублей и долларов, которых так не хватило на повышение пенсий или зарплаты учителям с врачами.
В общем, любит у нас власть олигархов. Наверное, потому, что интересы у них общие – стать еще богаче. Самим. И сказать во всеуслышание – не поддадимся Западу. А чтоб все знали, как не поддадимся, у всех на глазах уничтожает очередную партию санкционных сыров и колбас. Вместо того, чтобы раздать их малоимущим. Которых у нас в стране за 20 миллионов. Но на них денег в бюджете нет. А те, что оставались, пойдут на Дерипаску. В беде человек. Надо помочь с голоду не помереть. Да еще надо на других олигархов оставить, которые то же попали или рискуют попасть под западные санкции.
Так что, если кто-то там – пенсионеры, многодетные семьи или мамы-одиночки хотят чего-то от бюджета – милости просим в очередь. За Дерипасками и всеми остальными. Но сразу предупреждаю – на всех денег не хватит. Поэтому пенсионерам и мамам с детьми, скорее всего, предложат очередь не занимать.