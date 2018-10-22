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Бизнес
22 октября 08:02

Российские авиакомпании могут приостановить работу из-за новых требований Минтранса

Российские авиакомпании могут одновременно прекратить свою работу из-за новых требований Министерства транспорта России к оформлению воздушных перевозок. Для авиакомпаний эти требования также обернутся миллиардными расходами

Российские авиакомпании могут одновременно прекратить свою работу из-за новых требований Министерства транспорта России к оформлению воздушных перевозок. Для авиакомпаний эти требования также обернутся миллиардными расходами и прекращению сотрудничества с иностранными партнерами.

Новые требования к авиакомпаниям содержатся в проекте постановления правительства «Требования к автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок». Основное нововведение касается размещения на территории России серверов и баз данных, которые обеспечивают бронирование и продажу билетов на внутренние рейсы, а также обеспечивают регистрацию пассажиров на рейс. Все авиакомпании с 2020 года должны работать с российскими провайдерами систем бронирования, сообщают «Ведомости». Для отечественных авиакомпаний новое требование может обернуться миллиардными затратами, длительным переездом в другие системы бронирования и, как следствие, остановкой деятельности.

Гендиректор авиакомпании «Сибирь» (входит в S7 Group) Владимир Объедков направил письмо президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимиру Тасуну, в котором указал, что у перевозчика из-за новых требований Минтранса исчезнет возможность взаимодействовать с партнерами по альянсу One World. Иностранные партнеры S7 не смогут продавать билеты на внутренние рейсы российской авиакомпании, что грозит перевозчику потерями в минимальном размере 5 млрд рублей.

С аналогичной ситуацией может столкнуться и национальный авиаперевозчик «Аэрофлот», который входит в международный альянс Sky Team. Владимир Объедков в своем письме отметил, что отечественные системы пока не имеют функционала, чтобы обеспечить работу в глобальных авиационных альянсах.

Сейчас работу «Аэрофлота» обеспечивает американской провайдер Sabre, компания S7 сотрудничает со швейцарской SITA и переходит на испанскую Amadeus, с которой работают «Уральские авиалинии». Лоукостер «Победа» работает с американской Navitair.

«ЮТэйр» и остальные российские авиакомпании работают с отечественной системой бронирования билетов и регистрации пассажиров «Сирена-трэвел», а компания «Азимут» – c Национальной системой бронирования (НСБ).

Представитель Минтранса заверил, что сейчас ведомство проводит работу совместно с крупнейшими авиакомпаниями по уточнению требований к системе оформления воздушных перевозок. В министерстве также отметили, что новые требования коснутся только внутрироссийских авиаперевозок.

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