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жилищное строительство
Павел Юрьев
19 октября 16:51

На ПИКе беспредела

Визуально компания ПИК – одна из самых успешных на строительном рынке Москвы. Однако, количество жалоб на нее буквально зашкаливает

Жалобы, суды, протесты

27 октября в столице пройдет очередное судебное заседание о признании недействительными результатов работ по межеванию земельного участка под МКД (многоквартирный дом), отмене распоряжения по утверждению проекта межевания 7-го квартала в части, исключения из государственного кадастра недвижимости сведений о границах земельного участка и установлении границ земельного участка под МКД (г. Москва ул. Академика Павлова дом 46). Ответчик: Департамент городского имущества г. Москвы, исполнитель – компания ПИК.

Недовольных деятельностью строителя и девелопера действительно много. Претензий – сотни. В сети даже существует «черный список» деяний этой компании. А там чего только нет:

Захват придомовой территории, вырубка сквера и снос детских площадок на ул. Академика Павлова;

Вырубка парка на территории госпиталя на Лобненской, 13;

Строительство ЖК «Ильинские луга» в водоохранной зоне Москвы-реки;

Строительство в водоохранной зоне Москвы-реки в Мякининской пойме;

Строительство ЖК «Саларьево парк» на мусорном полигоне в Саларьево;

Строительство ЖК «Люберецкий» на мусорном полигоне в Некрасовке;

Строительство жилых домов вместо школ, дорог и поликлиник в микрорайонах Новокуркино и Путилково;

Строительство на землях лесного фонда в Митино;

Захват под коммерческую застройку двух микрорайонов кирпичных домов в Котельниках;

Захват под коммерческую застройку 47-48 кварталов Кунцева;

Снос исторических зданий на территории бывшего завода «Борец» на Складочной улице;

Строительство в охранной зоне уникального памятника архитектуры – церкви Покрова в Филях;

Рейдерские захваты жилых домов управляющей компанией «ПИК- Комфорт» в Москве и Подмосковье.

Немало у людей претензий и к качеству продаваемых квартир и даже к тому, что, уже купив жилье, покупатели подолгу не могут туда попасть. Вот несколько примеров из соцсети:

«Купила помещение полностью без ремонта, сделали его сами, первое – был жуткий бомжатник, еле выгребли мусор, второе – между помещениями был проложен пеноблок, а в нем дыры, огромные дыры, все это в итоге сами залили и красота, соседи ремонт делают их практически не слышно».

«Сняла квартиру в этом доме с ремонтом от застройщика, это просто гребаная коробка без стен, я слышу о чем говорят соседи в душе когда купают ребенка, да и качество самих материалов вызывает огромное сомнение, сантехнике всего год, в пользовании всего 3 месяца, все поменяла, ибо устроило это чудо мне потоп, при том, что по смете ремонт в квартире вышел дороже, чем в моем помещении, хотя я выбирала не самые дорогие материалы, квадратура примерно одинакова, а качество материалов и самой работы застройщика по с сравнению с тем, что мы с мужем сделали, между прочим впервые в жизни, просто отвратительно».

«В обычных домах где таджики строят, все квартиры зассаны и засраны, т.к. народу на стройке много, а на всех как правило 3-4 пластиковых туалета. До них же пока дойдешь, так что срут не отходя от кассы».

«Чему радоваться? Полтора года платить ипотеку и не иметь возможности как все нормальные люди начать делать ремонт – потому что никак не может выгнать из помещения «гастеров»? А застройщику плевать».

Ху ис ху

О компании ПИК сказано и написано немало. Нехорошего, в том числе. А хорошее застройщик о себе скажет сам. Например, путем массовой наружной рекламы.

Когда-то в далеком 94-м компанию учредили Юрий Жуков и Кирилл Писарев, в новую эпоху лицо ПИКа или, как, наверное, многие уже и забыли, Первой Ипотечной Компании – Сергей Гордеев.

До конца века о существовании этой строительной фирмы знали немногие. Но примерно с 2001-го ПИК пошел в рост. Именно тогда компания покупает в Москве ДСК-2, а в 2005-м бывшее детище супруги столичного мэра Елены Батуриной – ДСК-3.

Объединив мощности двух новых предприятий, которые вкупе могли производить около миллиона кв. м. жилья, ПИК стал одним из лидеров панелестроения.

В 2013-м Сергей Гордеев и его партнер Александр Мамут выкупили 35,92% акций у Сулеймана Керимова, а год спустя Гордеев лично взялся за оперативное управление компанией. Эксперты утверждали, что именно с этого момента дела у ПИКа пошли еще лучше. Правда, более осторожные специалисты кивали не только на отличный маркетинг Гордеева, но и его умение убирать с пути конкурентов.

В 2016-м ПИК покупает у Александра Ручьева проблемный «Мортон» со всеми его проектами, выбиваясь в лидера по строительству жилья «стандарт-класса», а сам Гордеев продолжает скакать по таблице российского Forbes – перейдя с 80-го места самых богатых россиян в 2016-м на 57-е в апреле этого года.

Пик не только много строит – но и ведет агрессивную рекламную компанию. Многочисленные билборды, аренда каждого из которых обходится в десятки тысяч рублей в месяц и активное интернет-продвижение, практически не позволяют потенциальному покупателю пройти мимо их предложений.

Летом 2017-го Гордеев выкупил 16% акций у Мамута и 9,8% у Михаила Шишханова, а осенью того же года получает в свои руки 24,6% акций минотариев. И к началу 2018-го господин Гордеев выходит держателем контрольного пакета ПИКа, собрав в своих руках 74,6%.

Сама компания продолжила набирать обороты – но, несмотря на обилие рекламы, официальные комментарии и интервью самого Гордеева и его приближенных – большая редкость. Так что, узнавать реальные новости о ПИКе можно лишь из комментариев специалистов, отзывов в соцсетях и сводках правоохранителей.

К примеру, 18 мая 2017-го Следственный комитет гостил с обысками в офисе компании – в ходе расследования уголовного дела о причинении ущерба спортобществу «Динамо», которое являлось контрагентом ГК «ПИК». 

Компания продает много доступного по цене жилья, очень часто с отделкой. Плюс заточенная реклама – и продажи, понятное дело, идут на ура. Но и профессиональных минусов хоть отбавляй.

Здесь тебе и однотипные яркие коробки, которые не отличить друг от друга. Здесь и явные нарушения прав дольщиков «Мортона», которого ПИК проглотил в 2016-м.

Как пример, история с ЖК «Петр 1» в районе Лефортово. Изначально там планировался комплекс бизнес-класса на 6 корпусов. Когда на стройку пришел ПИК, территорию разделили на две части и на одной из них придумали новый проект – «Лефортово-Парк», где построят 14 корпусов. Фактически люди, покупавшие квартиры в «Петре» по причине небольшого количества домов, теперь попадут в плотно застроенную территорию.

Еще одна хроническая «болезнь» ПИКа – срывы сроков сдачи. Да, с одной стороны у них нет реальных долгостроев или откровенно заброшенных строек. Но в эпоху, когда мы все слышали о бедах обманутых дольщиков, даже перенос сдачи дома, мягко говоря, заставляет покупателей нервничать.

Ну, и уж совсем какая-то неизлечимая «болячка» компании – несоблюдение техники безопасности на стройплощадках. В мае 2017-го в ЖК «Люберецкий» рухнул кран, в сентябре того же года тоже самое – в ЖК «Новокуркино». Рабочие не раз получали травмы, даже гибли, компании выносились какие-то внушения – но воз и поныне там.

Но какое дело застройщику, который хвастается тем, что возводит свои лишенные всякого архитектурного дизайна панельки на порядок быстрее других, до безопасности. Одним гастарбайтером больше – одним меньше.

Такая скорость плюс эконом-материалы и эконом-рабочая сила, позволяют ПИКу расти материально. Общая выручка компании за первое полугодие 2018-го составила 90,3 млрд. руб. (+ 139,7% по сравнению с тем же периодом 2017-го). Чистая выручка – 300 млн. руб. Правда, вырос на 2,7% и чистый долг, достигнув 15,4 млрд. руб.

Сейчас, по данным Москомстройинвеста на август этого года, компании ПИК принадлежит 16,4% жилой недвижимости столицы.

Люди ничто – бизнес все

Однако, ПИК – это не только строительная компания. Когда дома построены и заселены, на смену строителям приходят коммунальщики под говорящим само за себя названием «ПИК-Комфорт». Как эти ребята работают? Давайте дадим слово людям:

«В наглую выманивают деньги – при том, что управленческой деятельности почти не ведут», – комментарии, подобные этому легко найти в соцсетях.

А еще, судя по тем же комментариям, коммунальщики от «ПИК-Комфорта» сами или через дочерние конторы позволяют себе рейдерские захваты домов. Силовым путем чужие управляющие компании выгоняются с места, а заявления выкинутых предпринимателей и самих жильцов в правоохранительных органах должного внимания не находят. Видите ли, замена управляющей компании прошла на законных основаниях и по просьбе… самих жильцов.

Делается это просто. Находится несколько недовольных граждан на несколько сотен или даже тысяч человек, граждане скорее всего как-то стимулируются и начинают во все инстанции жаловаться на свою УК, в срочном порядке требуя ее заменить. А «замена» – она уже наготове. Иногда даже со спецназом в автобусах.

«Работяги», используя привезенные с собой «болгарки», срезают запоры с дверей, ведущих в места общего пользования и проникают внутрь. Затем двери блокируются замками захватчиков, выставляется охрана, консьержи меняются на лояльных. В ГЖИ подаются фальшивые списки заочного голосования, о котором жильцы дома зачастую ничего не знают.

В общем-то, как называется их управляющая компания, жильцам может быть и без разницы – лишь бы исполняла свои функции. Другое дело, земля полнится слухами – у ПИКа серьезные финансовые проблемы. Возможно, думая о потенциально тонущем корабле, некоторые «капитаны» уже проторили дорожки к выводу средств куда-нибудь на сторону. А значит, есть сомнения, что коммунальщики от ПИКа заинтересованы исключительно в достойном обслуживании домов – а не банально набрать денег и по-быстрому, как водится, обанкротиться.

И ведь поводы для беспокойства уже есть на конкретных примерах. Подобная схема у «ПИК-комфорта» через «дочки» была отработана в Солнечногорске в прошлом году. Там тоже вышеназванную управляющую компанию жильцы ряда домов «выбрали», ничего о своем выборе не зная. А «дочка» набрав денежек, решила «слиться».

При этом, помня о том, что по данным Минстроя РФ, УК являются основными должниками, с которыми необходимо бороться, «ПИК-Комфорт» ищет вместо себя виноватых. По словам руководителя управления взыскания задолженности «ПИК- Комфорт» Игоря Захарова, на рынке существуют недобросовестные фирмы-однодневки, которые собирают деньги с жителей, накапливают долги перед ресурсоснабжающими организациями, а затем целенаправленно банкротятся. Вот тебе и лишний повод при поддержке «спецов» и рабочих с болгарками выставить из офиса прежнюю УК.

А ведь «Пик-Комфорт» работает по всей стране, собирая с людей деньги за услуги ЖКХ. Что компания сама делает, видно, например, из того, что в конце прошлого года «Ростовские тепловые сети» подали на «Пик-Комфорт» иск о признании их банкротами.

Формально «ПИК» и «ПИК-комфорт» разные юридические лица. В реальности это два кармана одного пиджака. В 2017 году количество исков к ПИКу и его компаниям стремительно росло. Например иски к ООО «ПИК-Комфорт» о взыскании денег подали множество контрагентов: – ООО «Пермская сетевая компания» на 4,3 млн. руб., ООО «Ремэнерго» (занимается теплоснабжением в Москве) – на и 3,4 млн., АО «Люберецкий Водоканал» – на 6,3 млн. Очевидно, что если структуры ПИКа и не катятся к пропасти, то остатки престижа теряют точно – и это не скрыть даже за десятками билбордов.

Что стоит за формулой успеха?

Проблему «плохих» управляющих компаний уже поднимают на самом высоком уровне. В конце прошлого года бывший мэр Нижнего Новгорода, депутат, зампред Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Вадим Булавин пожаловался на «управленцев» в прокуратуру. Народный избранник считает, что через коммунальные управляющие компании, 30% которых в Нижнем Новгороде аффилированы с ГК ПИК, выводятся деньги. «У меня есть информация о том, что очень много денежных средств уходит в Москву и оттуда не возвращаются. Хочется понять, почему деньги жителей не направляются на ремонт, качественного обслуживания жилья и прочие вопросы».

Булавинов также сообщил о экспансии коммунальщиков ПИКа в Туле, Пензе, Самаре и других городах. Кстати о скупке аффилированной с ПИКом компанией тульских УК сообщали и местные издания.

Вот и в подмосковной Балашихе, как пишут СМИ, развернулся конфликт с участием предприятия «ПИК-Комфорт»: коммунальщики, аффилированные с ГК ПИК, «выдавливают» другие управляющие компании. Сравнимая ситуация в Солнечногорске и Лобне. И везде оценки действительной работы крайне низкие.

При этом, опять же, как указывают СМИ, «ПИК-Комфорт» собирается взять под свое управление 100 млн квадратных метров жилья в регионах России и довести эту цифру до 500 млн «квадратов» уже к 2020 году.

И этом при том, что в отдельных регионах компании «ПИК-Комфорта» похожи на «бегунков» – сегодня они есть, завтра ищи их. Например, в калужском Обнинске «ПИК-Комфорт» – на грани банкротства. При этом многие калужане бьют тревогу: их просят «заплатить за коммуналку неизвестно кому», при этом «цифры в платежках были завышены у кого-то на 300 рублей, а у кого-то и на две тысячи».

И это не случайный пример. Негативные новости о ПИК приходят из самых разных городов. В Ярославле руководство «ПИК-Комфорт» в июне было привлечено к административной ответственности за невыполнение прокурорских требований. Выяснилось, что компания сильно задолжала ресурсоснабжающим организациям.

Наследили коммунальщики из ПИКа и в Подольске. Там задолженность перед поставщиком «СЕЗ» за полученные ресурсы перевалила за семь миллионов рублей.

Но ПИК продолжает бравурно отчитываться об успехах, скрывая все недочеты. Даже те, которые пахнут трагедией. Например, в ноябре 2017-го в одном из жилых комплексов в Ленинском районе Подмосковья с 25-го этажа упал лифт с людьми. Оборвался трос и кабина устремилась вниз. Пассажиров спас страховочный механизм.

Характерно, что выстроенное ПИК здание считается домом повышенной комфортности. Напомним: обслуживание лифтов – в ведении управляющей компании.

А 1 ноября лифт падал уже в «Бутово-парке». Известно, что в лифте ехал мужчина с собакой. Прибывшие на место спасатели доставали пострадавшего около часа. По словам жильцов «Бутово-парка», они и ранее обращались с жалобами на работу лифтового оборудования. При этом компания, которая их обслуживает, буквально накануне отчиталась о проверке и полной исправности лифтов.

Обман на ровном месте

Но, видимо, обманывать клиентов – это вообще «пиковская» черта. Например, если слегка обойти свой собственный план застройки, можно очень неплохо дополнительно заработать.

Например, в подмосковных Химках ГК ПИК прославилась скандалом в микрорайоне Новокуркино, где в противоречие утвержденному проекту развития территории вместо социальных объектов построила дополнительные жилые дома. «Человейник» в Новокуркино стал известен еще и тем, что его новые обитатели, не имея из-за плотной высотной застройки даже близко необходимого количества парковок, повадились ставить машины в соседних микрорайонах, что вызывало возмущение местных жителей. В итоге – случались драки и порча имущества.

 А в настоящее время ПИК реализует подобный проект в Левобережных Химках, на ул. Совхозной. Хотя еще в 2015 году у офиса ПИК в Москве химчане проводили акции протеста и встречи с депутатами, требуя отменить уплотнительную застройку. Но их, похоже, не услышали. А скорее всего и не планировали услышать.

Жители микрорайона Путилково и вовсе называют ПИК «компанией-аферистом». По их словам, с каждого купленного квадратного метра у них брали по 37 тысяч «на развитие инфраструктуры». Должны были быть проложены дороги, построены парковки, школы, детские сады и поликлиники. В итоге даже возведения опорного пункта полиции граждане добились с трудом, а с криминалом под окнами боролись своими силами.

«С каждой квартиры от 1 до 3 миллионов в никуда», – жалуются горожане. Заморожена стройка целого ряда объектов, включая спортивные. На данный момент в два построенных детских сада (обещано было четыре) – очередь из нескольких сотен семей. В микрорайоне есть всего одна дорога на выезд (обещали три), так что гарантированы не только опоздания на работу, но и пробки для скорой помощи и пожарных машин.

Есть проблемы и в других подмосковных городах. В Одинцово инспекция в этом году нашла большое количество мусора на стройке ПИК, на территории бывшего военного городка № 315. Подобное фиксировалось и в апреле 2016 года.
В самой Москве тоже не все «гладко». Так, в Дмитровском районе ПИК приобрела у военного ведомства участок в 1432 кв. м на Лобненской улице. Теперь под угрозой сноса оказались парк «Ветеран» и бывший военный госпиталь. Жители пишут петиции, призывая спасти от уничтожения 1432 кв. м живых деревьев, на которых гнездятся дятлы и соловьи. Уникальное место, где живут зяблики и зайцы будет, похоже, скоро разрушено.

Ну и напоследок вот такой комментарий из соцсетей, в общем-то, подводящий итог нашей сегодняшней теме:

«Город и государство вообще не контролирует застройщиков. Застройщик покупает квадратные метры, строит на нем кубометры бетона, с каждого метра земли выжимает миллионы дохода. А дороги уже строит город за свой бюджет, все логично. Если застройщик будет строить дороги, то это выльется в стоимость квартир. Что мы в итоге получаем вместо плановой застройки, где правильно строить с начало дороги с инфраструктурой, а потом дома. Мы получаем муравейники, парковочный ад, вместо детских площадок и мини парков, пробки на узеньких дорогах и сплошные парковки. И самое парадоксальное, основная часть строительных компаний так или иначе принадлежит нашим депутатам, которые и регулируют бюджет. Им же и принадлежат обслуживающие компании. Эта монополия принадлежит ограниченному кругу лиц, потому, что просто так в большом городе тебе в жизни ничего не построить. А те, кто строит – члены строительной мафии».

ГК ПИК – строит. Строит много и много продает. Вообще, несмотря на волну критики и время от времени появляющуюся информацию о предстоящем банкротстве, все у компании идет довольно легко. Выходит, она тоже… «член»?

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