Власти США готовят персональные санкции против российских олигархов
Вашингтон счел успешным опыт с введением санкций против миллиардеров Виктора Вексельберга и Олега Дерипаски и принял решение распространить персональные финансовые ограничения и на других российских олигархов
Американские власти до конца декабря введут новые санкции против России. Минфин США планирует включить в санкционный список несколько богатейших россиян.
Telegram-канал «Незыгарь» сообщает, что Вашингтон счел успешным опыт с введением санкций против миллиардеров Виктора Вексельберга и Олега Дерипаски, поэтому было принято решение распространить персональные финансовые ограничения и на других российских олигархов.
Под санкции могут попасть Романа Абрамовича, Алишер Усманов, Владимир Евтушенков, Владимир Потанин. Алексей Мордашов, Владимир Лисин и Михаил Прохоров.
Если Минфин США окончательно примет решение о расширении антироссийских санкций, то ограничения будут введены до католического Рождества, то есть до 25 декабря.
«Американцы считают, что расширение списка перед Рождеством нанесет сильный удар по экономике России и внесет хаос в деятельность компаний в канун праздников», - сообщил источник канала.