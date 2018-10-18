Не украдешь – не проживешь
«Нафтагаз» Токая Керимова может стоять за банкротством «Ру-энерджи групп» Азада Бабаева, подавшего в суд иск о признании недействительными торгов по реализации имущества в ходе конкурсного производства
Стоимость, заниженная в 22 раза
Основатель «РУ-Энерджи Групп» Азад Бабаев 09 октября 2018 года посредством системы электронной подачи документов «Мой арбитр» направил в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа заявление о признании недействительными электронных торгов № РАД-94790 от 13.01.2017г. по продаже 22 буровых установок, принадлежащих должнику общества с ограниченной ответственностью «Сервисная буровая компания». Кроме того просит признать недействительным договор, заключенный по итогам электронных торгов по продаже этих буровых установок, принадлежащих должнику – обществу с ограниченной ответственностью «Сервисная буровая компания»
Иск был принят к рассмотрению 16 октября, рассмотрение дела состоится 19 ноября (дело № А81-6181-1159/2013).
ООО «НГ-Бурение» привлечено к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора. В чем суть требований?
Решением Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 9 марта 2016 г. ООО «Сервисная буровая компания» (ООО «СБК») было признано банкротом. Ее новым руководителем стал конкурсный управляющий Евгений Баськов.
11 ноября 2016 г. им было опубликовано сообщение о проведении торгов по продаже буровых установок принадлежащих ООО «СКБ», а 13 января 2017-го установки приобрело ООО «НГ-Бурение» за 494 603 000 руб.
Азад Бабаев считает эти торги недействительными, поскольку установки ушли по цене заметно ниже рыночной. Судебным актом было установлено, что рыночная стоимость одной установки – примерно 313 588 млн. руб.. А согласно сделке, которую теперь оспаривает Бабаев, 22 буровых установки ушли за, почти 495 млн. руб., или примерно – 14,3 млн. за единицу, что в 22 раза ниже рыночной стоимости на тот момент!
По этой причине, считает Азад Бабаев, проведенные конкурсным управляющим электронные торги являются недействительными. Тем более, в рамках дела о банкростве ООО «Сервисная буровая компания» конкурсный управляющий ООО «СБК» обратился в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа с заявлением о привлечении Азада Бабаева к субсидиарной ответственности в размере 6 905 094 806, 3 руб., то есть, полагаем, именно столько денег не хватало у конкурсного управляющего, чтобы расплатиться со всеми кредиторами.
Между тем, в случае реализации буровых установок по рыночной цене, установленной Определением Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 14.04.2017 по делу № А81-6181/2013, не менее 313 588 млн. за единицу товара, конкурсная масса должника существенно увеличится, как полагаем, на 6 898 936 руб.
Иными словами, существенное пополнение конкурсной массы ООО «СБК» потенциально снизило бы размер субсидиарной ответственности, предъявленной к Бабаеву.
Это все к тому, что исходя из этих долговых требований конкурсного управляющего, Бабаев является лицом заинтересованным – а значит, имеет право оспорить результаты торгов по продаже установок.
Бизнес на «тоненького»
Вообще, весь бизнес Токая Керимова и его окруженцев похож на одну большую нескончаемую аферу. В свое время мы писали о том, как ВТБ Лизинг и «Нафтагаз – Бурение» объявляли о подписании соглашения о сотрудничестве более чем на 5 миллиардов рублей.
Писали мы и удивлялись – сей документ о сотрудничестве между сторонами предусматривает реализацию программы модернизации и приобретения бурового оборудования с использованием финансового и операционного лизинга.
Но, как писали, в том числе, и другие СМИ, компанию «Нафтагаз-Бурение» в ближайшее время может ждать банкротство, а конкретно Токая Керимова – уголовные дела.
Почему это может случиться, можно понять из краткой бизнес-биографии господина Токая Керимова, которого в прессе нередко называют «великим комбинатором».
Сегодня в эпицентре конфликта – активы компаний Токая Керимова АО «НГ-Менеджмент» и АО «Нафтагаз», к которым по одним данным могут предъявлены, а по другим – уже предъявлены миллиардные требования банка «Российский капитал». Куда же делись взятые в кредит средства? В сети много пишут о том, что собственники путем различных комбинаций могли вывести их в офшоры на Кипр и Виргинские острова.
А начиналось все еще 26 августа 2009 году, когда Токай Керимов зарегистрировал компанию ОАО «Нафтагаз», став ее гендиректором. Одним из учредителей стала некая госпожа Сольская.
В состав компании в разное время входили: ООО «Нафтагаз-Бурение» (услуги по бурению нефтяных и газовых скважин, г.Ноябрьск, ЯНАО), ООО «Нафтагаз-транс» (оказание транспортных услуг, г.Ноябрьск, ЯНАО), ООО «Ноябрьское УПНП» (услуги капитального ремонта скважин, г.Ноябрьск, ЯНАО), ООО «Нафтагазстрой» (г.Ноябрьск, ЯНАО), ООО «Транспортная логистическая компания» (транспортные услуги, г.Ноябрьск, ЯНАО), ООО «Нафтагаз-цементирование» (услуги цементирования, г.Ноябрьск, ЯНАО), ООО «Нафтагазсервис», ОАО «Завод Сибнефтегазмаш» (производство нефтегазового оборудования, Тюмень).
В свое время упорно ходили слухи, согласно которым в 2014-м году Керимов в течение нескольких месяцев мог выводить деньги из компании ООО «Нафтагаз-транс», после чего там образовалась миллиардная кредиторская задолженность перед подрядчиками. После этого компания переименовалась в ООО «Ямалтранссервис» – а чуть погодя, путем нехитрых комбинаций, владелец просто решил избавиться от ставшего ненужным актива.
После этого, опять же если верить сообщениям в интернете, все транспортные услуги от лица ОАО «Нафтагаз» стала оказывать ООО «Транспортная логистическая компания», выступавшая в качестве посредника между реальными подрядчиками транспортных услуг и компаниями ООО «Нафтагаз-Бурение» и ООО «Ноябрьское УПНП».
По схеме, повторяющей сценарий ООО «Нафтагаз-транс» за 2014-2017 годы, из компании могли быть выведены порядка миллиарда рублей, а сама ООО «Транспортная логистическая компания» плавно подошла к банкротству.
В итоге ОАО «Нафтагаз» было переименовано в АО «НГ-Менеджмент» и признано арбитражным судом банкротом.
В 2016-м году Керимов регистрирует новую компанию – АО «Нафтагаз». Из открытых источников можно узнать о том, что учредителями стали его сотрудница Березина и господин Скиба, и что гендиректором Керимов сначала назначает своего родного брата Турала, а позже – Назаралиева, который был первым замом в компании «РУ-Энерджи Групп» (о ней речь чуть ниже), опытный и, главное, верный Керимову человек.
В сети вообще можно найти много чего занимательного. Например прочитать о том, что Токай Керимов якобы вывел из ОАО «Нафтагаз» и ООО «Нафтагаз-Бурение» в офшоры на Кипр. Следом у буровой компании в 2016 году сменился учредитель: им вместо ОАО «Нафтагаз» стало ООО «Финанс Актив», 99,9% которого принадлежит оффшору Og Investments Limited (Кипр). Верить или нет – дело персональное. Но откуда же этот «дым» появляется? Неужели без «огня»?
Наверное, нет ничего криминального в том, что согласно интернет-сообщениям, Токай Керимов впоследствии переименовал ОАО «Нафтагаз» в АО «НГ-Менеджмент», а управляющей компанией над ООО «Нафтагаз-Бурение» поставил АО «Нафтагаз» с гендиректором и уже нам знакомым Исламом Назаралиевым. Но странные предбанкротные состояния большинства керимовских компаний, кроме разве что ООО «Нафтаназ-Бурение», оставляют пищу для размышлений.
Как бы то ни было на самом деле, но ведь случалась печальная история с Волгоградским заводом буровой техники, который Токай Керимов купил в 2013-м году. Были взяты кредиты на развитие – но вместо него у завода появилась кредиторская задолженность на сумму более трех миллиардов рублей и, как следствие, банкротство. Без работы и зарплат остались сотни сотрудников.
Много «белых пятен» и в истории с банкротством ОАО «Завод Сибнефтегазмаш». Тоже кредит в 2014-м – на модернизацию оборудования, но вместо него долги, нетерпение кредиторов из «Сибнефтебанка» и печальные перспективы банкротства для заводчан.
Тут бы подумать, что предприятия уничтожаются намеренно – взяты кредиты и задатки, с «носом» остались некоторые банкиры и партнеры, производства на «боку», люди без работы. Но не пойман – не вор. Хотя, судя по информации, кочующей в интернете на эту тему, у многих это слово вертится на языке.
Короткий забег «Ру-энерджи»
Что касается вышеуказанного иска, Азад Бабаев уверен – буровые установки проданы с торгов незаконно и суд встанет на его сторону. В СМИ было немало материалов с предположением того, что Токай Керимов, Ислам Назаралиев и Ариф Керимов могли принимать участие в рейдерской атаке на компанию Бабаева «Ру-энерджи» групп.
Опять же, верить или нет, дело каждого – по мнению господина Бабаева, «Ру-энерджи» сначала прибрали к рукам, а потом, подобно мародерам, разграбили ее, растащив все.
«Правоохранители следят за ситуацией. Все участники будут привлечены к уголовной ответственности. Об этом извещена Роснефть, а также Газпромнефть. Буровые установки будут возвращены в конкурсную массу СБК (сервисной буровой компании)», – уверен Азад Бабаев.
Не так давно в СМИ начали появляться первые подробности того, как «группа лиц» разорила «Ру-энерджи групп», которая с начала 2010-х стремительно ворвалась на нефтегазовый рынок страны.
В ее состав входили такие компании, как ООО «Сервисная буровая компания», ООО «Ямалсервисцентр», ООО «КРС», ООО «Сервисная транспортная компания», ООО «КРС-МГ».
Эти предприятия оказывали услуги бурения, цементирования, капитального ремонта и строительства скважин известным нефтяным гигантам. «Ру-энерджи» работала с Роснефтью, Газпромом, Газпромнефтью, Лукойлом, Новатеком, Славнефтью, Сургутнефтегазом, РуссНефтью и многими значимыми компаниями как в России, так и за ее пределами.
Благодаря тому, что «Ру-энерджи групп» оказывала в своей сфере полный цикл услуг и предлагала новые технологии, конкуренты ей были не страшны. Ну, это если в нормальной демократической стране.
Выручка корпорации составляла порядка миллиарда долларов в год. Численность сотрудников превышала 10 тысяч человек. И вот как раз когда «кусок» стал особенно лакомым, по словам бывших топ-менеджеров «Ру-энерджи», у компании стали резко возникать проблемы, после чего ее активы оказались в руках других людей.
По убеждению топ-менеджеров компании, произошел рейдерский захват, который, якобы, был тщательно спланирован той самой «группой лиц», которые всем известны, но вслух их имена отваживаются называть немногие. Поскольку, есть предположение, что рейдерская атака на «Ру-Энерджи» осуществлялась при поддержке ряда высокопоставленных силовиков.
Не зря же атаку сопровождали через очернение имиджа компании и ее руководителя, уголовные дела против топ-менеджеров и откровенные угрозы со стороны криминала. После этого часть активов «Ру-энерджи групп», а также имущество компании, если верить многочисленным сообщениям в сети, через подставные фирмы-однодневки якобы ушли в компанию «Нафтагаз-Бурение». Но помня о существующей в нашей стране презумпции невиновности, повторяемся – не пойман – не вор.
Тем не менее, как отмечают топ-менеджеры «Ру-энерджи групп», в настоящее время следственные органы ведут расследование причин банкротства компании и одной из версий называется как раз-таки рейдерский захват. Бывшие сотрудники уже дали свои свидетельские показания по этому поводу и рассчитывают на возбуждение уголовных дел в отношении группы рейдеров.
Чем это грозит Токаю Керимову, которого в прессе давно называют «великим комбинатором»? Наверное, сам бизнесмен считает, что перед законом он чист. Но в интернете можно отыскать немало комментариев, которые полны надеждами на то, что «комбинатор» свое получит за якобы преднамеренное банкротство группы АО «НГ-Менеджмент» и всех ее дочерних структур.
Кроме того, по словам бывших топ-менеджеров «Ру-энерджи групп», Токай Керимов и Ислам Назаралиев сами могут попасть в яму, которую, возможно, копали для руководства «Ру-энерджи», представляя его следствию в виде отпетых мошенников.
Поначалу это даже удавалось – на «Ру-энерджи» и ее руководителей возбуждены уголовные дела в Тюменской области, Волгоградской, ЯНАО и ХМАО. Но, скорее всего, больше таким образом отвлекать от себя внимание силовиков не удастся.
Пока суд да дело – эта история из разряда нескольких «хозяйствующих субъектов» и отдельных «групп лиц». Но очень скоро она может пополниться рядом уголовных дел, претендующих на резонансные. Уже слишком в тех «группах лиц» имена… у всех на слуху.
Мы будем внимательно следить за развитием событий.