Сбербанк и ВТБ создадут собственную региональную авиакомпанию
Банки с государственным участием планируют создать собственную авиакомпанию. Перевозчик будет выполнять только внутрироссийские рейсы. Сейчас правительство определяется состав акционеров будущего перевозчика
Банки с государственным участием Сбербанк и ВТБ планируют создать собственную авиакомпанию. Перевозчик будет выполнять только внутрироссийские рейсы.
Сейчас правительство формирует бизнес-план и определяется состав акционеров будущего перевозчика. Авиакомпания должна будет перевозить от 6 до 10 млн пассажиров ежегодно.
«Ведомости» сообщают, что консультировать Сбербанк и ВТБ по вопросам создания авиаперевозчика будет компания Bain&Company. Госбанки заключили с компанией контракты на 55,47 млн рублей.
Новая авиакомпания создается в рамках реализации «майских указов» президента Владимира Путина.