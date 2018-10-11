«Мосэнергосбыт» через суд добился от жены олигарха Олега Дерипаски выплаты долга за свет
Компания «Мосэнергосбыт» подала в суд на супругу миллиардера Олега Дерипаски Полину, которая задолжала крупную сумму за электричество. Энергетики пытаются взыскать с жены олигарха задолженность за 2017 год в размере 500 тысяч рублей
Компания «Мосэнергосбыт» подала в суд на супругу миллиардера Олега Дерипаски Полину, которая задолжала крупную сумму за электричество. Энергетики пытаются взыскать с жены олигарха задолженность за 2017 год в размере 500 тысяч рублей.
Иск к Полине Дерипаске «Мосэнергосбыт» подал в Кунцевский райсуд Москвы еще летом. Размер долга за свет составлял полмиллиона рублей.
Представитель компании сообщил РБК, что на сегодняшний день Полина Дерипаска уже оплатила большую часть задолженности за электричество, но сделала она это только после обращения энергетиков в суд. Сейчас речь идет уже о взыскании оплаты госпошлины.
Дочь бывшего главы администрации президента Валентина Юмашева вышла замуж за бизнесмена Олега Дерипаску в 2001 году. По состоянию на 1 января 2018 года Полина Дерипаска являлась владелицей 5,8% акций компании En+ Олега Дерипаски. С апреля 2018 года эта компания находится под санкциями. В американский санкционный список входит и сам Олег Дерипаска.