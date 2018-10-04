Я, мне, моё
Отбывший срок за мошенничество экс-чиновник при помощи «рейдеров в погонах» пытается получить часть российской рыболовецкой компании
Нас не ждали – мы пришли
Нынче в Мурманске тесно от столичных гостей. Кстати, гостей незваных. Сотрудники столичной полиции и Следственного комитета уже в течение недели проводят обыски в офисе крупнейшего российского рыбопромыслового холдинга «Норебо». Изъяты компьютеры и серверы, что ставит под угрозу выплату заработной платы сотрудникам.
По данным СМИ, следственные действия вызваны заявлением в правоохранительные органы сооснователя компании Александра Тугушева, который претендует на долю в группе «Норебо».
Уголовное дело по заявлению возбудили 25 июля 2018 года по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса «Мошенничество». В постановлении о возбуждении уголовного дела отмечается, что неустановленные лица попытались завладеть имуществом Тугушева в особо крупном размере в виде принадлежащих ему 34 828 акций ЗАО «Альмор Атлантика».
В далеком 1997-м Александр Тугушев действительно был одним из сооснователем и владельцем акций рыболовецкого холдинга, который позднее стал называться «Альмор Атлантика», а далее «Норебо». После перехода на госслужбу заместителем главы Госкомрыболовства, Тугушев продал акции Альмора, как того требовало законодательство. Но сейчас экс-чиновник это отрицает, настаивая, что его долю переписали на других людей без его ведома. Выходит, господин Тугушев настаивает на том, что он был чиновником и бизнесменом одновременно?
По сообщению пресс-службы холдинга «Норебо», в офисах компаний, входящих в холдинг «Норебо», побывали сотрудники столичного главка Следственного комитета России и отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции (ОБЭиПК) УВД по ЮЗАО Москвы в сопровождении СОБРа, вооруженных людей с автоматами и кувалдами для разбивания дверей и запугивания людей.
«Шоу», которое устроили силовики в офисах компании, ее руководство называет прямо – рейдерским захватом. В связи с этим союз рыбопромышленников Севера уже высказывает серьёзные опасения за весь рыбный северный бизнес и продовольственную безопасность страны.
Шпионы против Орлова
Кстати, местные СМИ попытку рейдерского захвата рассматривают и под другим углом – не только как попытку развалить рыбный бизнес и завладеть им, но даже и участием в этом иностранных агентов.
В свое время российских и зарубежных изданиях появилась информация о судебном разбирательстве в Высоком суде Лондона. Иск подал Александр Тугушев к владельцу холдинга «Норебо» Виталию Орлову. В силу того, что иностранный суд, как выясняется, имеет в своем распоряжении документы из России, адвокаты компании считают, что они добыты путём шпионажа на территории нашей страны с использованием завербованных сотрудников правоохранительных органов.
Судя по всему, за Виталием Орловым следили и шпионили – а иск в Лондоне и силовая акция московских правоохранителей очень смахивают на единую цепь событий. Конечная цель понятна – отнять стабильное процветающее предприятие.
Мошенник со связями
Инициатор всего происходящего сегодня в Мурманске господин Тугушев, продав свои акции и уйдя на госслужбу, там и погорел. В июне 2004 года его арестовали по заявлению дальневосточной компании «Поллукс». Чиновник Тугушев якобы обещал выделить квоты на вылов 50 000 тонн минтая за взятку в 3,7 млн долларов, но была выделена квота лишь на 7 000 тонн.
В феврале 2007 года Тугушев и его подельники были признаны виновными в вымогательстве и мошенничестве. Теперь уже бывший замглавы Госкомрыболовства был приговорен к шести годам лишения свободы.
Правда, в 2009-м хитрец уже был на свободе и с тех пор принялся выклянчивать у бывших партнеров из «Норебо» свою так же бывшую долю. «По-хорошему» его никто не услышал – и Тугушев начал действовать «по плохому». Обратился в Высокий суд Лондона и к российским силовикам. Так началось наступление на рыболовецкую компанию.
Наступление, как утверждает местный телеканал «Арктик-ТВ» еще и при содействии иностранных спецслужб. Кто-то отмахнется – мол, ну к чему их Ми-6 или кому-то еще наш обычный мурманский «коммерс»?
Дело в том, что не сам, может быть, Орлов нужен их разведкам. Рыба – стратегический ресурс Российской Федерации. Получить контроль над предприятиями рыбной отрасли, над квотами, которые осваивают российские компании - это весомый удар по экономике страны и угроза нашей продовольственной безопасности. Ради такой цели все средства хороши: и вербовка российских правоохранителей, и надуманное дело, которое рассматривается на берегах туманного Альбиона – в Высоком суде Лондона, и акции устрашения, которые провели в столице Заполярья московские следователи и оперативники, прихватив с собой бойцов СОБРа.
Напугать и унизить
Фактически это не был обыск в его обычном понимании. Это была настоящая военная операция. В здание на улице Шмидта, которое стало центром всей рыбной отрасли Мурманской области, где расположены офисы компаний, а также общественные объединения и союзы ветеранов рыбопромышленного комплекса, силовики бежали как на борьбу с террористами. В это время в кабинетах, где работают в основном женщины, о грядущем вторжении с кувалдами и автоматами ещё ничего не знали.
Вот только некоторые комментарии сотрудников, переживших это вторжение:
«У девчонок даже давление поднималось, все в шоке были – сидим, работаем, и тут люди с автоматами забегают».
«Все в масках, с оружием и кричат – думали, что бандиты».
Столичные следователи и в самом деле устроили в мурманских рыбопромышленных компаниях маски-шоу. Рассказывает Андрей Киселёв, первый зам генерального директора группы компаний «Рыбпроминвест»:
«Парализовали работу, чувствовали себя в кабинетах как хозяева, отобрали мобильные телефоны. Как раз, когда дети возвращались со школы и нуждались в звонке мамы или папы…».
Эти слова подтверждает Елена, специалист службы внешней экономической деятельности: «У нас звонили дети, престарелые родители. Мне звонил папа семь раз, который после инфаркта, ему75 лет, очень волновался. Ребёнок ко мне приходит менять школьный рюкзак на баскетбольный. Он сюда пришёл, испугался очень…».
Когда закон не писан
Следователи настолько увлеклись процессом изъятия телефонов, что грозили отобрать технику и у находившегося внутри корреспондента «Арктик-ТВ», если он не исчезнет. Видимо, командовавший «парадом» подполковник полиции главного Управления МВД России по Москве Дмитрий Шалавин и правда думает, что на все имеет право. Возможно, он не знает, что уже грубо нарушил закон и не один.
Комментарий адвоката Валерия Стадника: «Пресса может присутствовать при любых следственных действиях, если это не противоречит закону. Нигде не написано, что журналист может удаляться по личному желанию какого-либо сотрудника правоохранительных органов. Конечно, если сотрудник не заинтересован в законности и правильном исполнении – тогда будет удалять. Но это в любом случае незаконно, это нарушение права на открытость и доступ к информации».
Кстати, и изъятие телефонов у сотрудников адвокат Стадник так же считает незаконным: «Изъятие телефона без составления протокола личного досмотра недопустимо. Не соблюдена процедура».
Да и в нарушение не только закона «О средствах массовой информации», но и непосредственно закона «О полиции», где черным по белому сказано, что сотрудник полиции должен представиться по всей форме и сообщить причину своего визита, некоторые участники «шоу» буквально убегали от присутствовавших при обыске журналистов – даже закрывались в кабинетах, лишь бы не засвечивать свои «корки».
Все происходящее, конечно, вызывает удивление, недоумение, шок. А главное, появляется всё больше и больше вопросов: почему в Мурманск приехали московские сотрудники? что они здесь ищут? почему пришли именно в офисы рыбопромышленных кампаний? И даже больше – лично домой – к некоторым сотрудникам холдинга?
Комментарий адвоката Валерия Стадника: «Есть такое понятие – «пинать Уголовный кодекс по коридору». Это когда наплевательски относятся к процедуре. Приехал следователь следственного комитета Москвы с оперативниками Москвы по линии экономических преступлений. Сработали жёстко и нарушили все, что можно. А вопросов к ним накопилось немало. Почему Москва, И почему сейчас? 15 лет событиям, которые оспаривает Тугушев – при сроке давности 10 лет. Не мытьем – так катаньем».
Завесу происходящего приоткрывает Анатолий Прокопенко, зам генерального директора АО «Альтернатива»: «Мы сейчас видим классику рейдерского захвата. В поле зрения правоохранителей рыбопромышленные предприятия попали уже несколько лет назад. В УМВД по Мурманской области приходил бывший чиновник Росрыболовства, отсидевший срок за вымогательство и мошенничество – Александр Тугушев.
Он встречался лично с тогдашним начальником регионального МВД Игорем Баталовым и, по слухам, предложил немалый куш за помощь в захвате предприятий холдинга «Норебо».
Надо полагать бывшего теперь уже начальника в погонах предложенный куш соблазнил. Потому как вскоре один за одним посыпались обыски, допросы, но на уголовное дело фактуры так и не насобирали.
Тогда высокопоставленный сотрудник прокуратуры настоял, чтобы дело передали в Москву. Там тоже поначалу отказывались возбуждать – нет состава преступления, нет преступника. Ну, и тогда в Мурманск была командирована группа московских следователей, чтобы нарыть что-нибудь на месте.
Главное правило «шоу» – «фейерверк»
Помимо обысков в офисах силовики направили свои стопы и к некоторым сотрудникам компании. Например, Анатолий Прокопенко, зам генерального директора АО «Альтернатива», рассказывает, что следователи нагрянули в квартиру его бывшей супруги, с которой он уже 10 лет не поддерживает отношений – хотя в своих показаниях Прокопенко заранее указал адрес, по которому прописан и проживает.
Но почему-то они идут по другому адресу. Это что? Это попытка шантажа и давления. Отсюда вывод – результаты обыска следователям не важны. Важен эффект, «фейерверк», подавление воли, страх в глазах, желание человека уволиться.
К начальнику юротдела ООО «Морское консультационное бюро», Надежде Семенюте, тоже домой пожаловали незваные столичные гости. Вот впечатление Надежды от их визита: «Первое, что они сделали, отобрали телефон, вытащили сим-карту. Вели себя агрессивно, шумно и грубо. До прихода понятых они пытались вести со мной беседу на повышенных тонах. Я только ждала, когда приедет адвокат. Когда пришла адвокат, меня грубо осадили и не подпускали к дверям».
Адвоката по словам Надежды к ней так и не пустили. А сына Надежды напугали до шокового состояния. А потом, даже не позволив ей позвонить, отвезли к следователю - при том, что она не являлась обвиняемой, да и к акциям рыболовецкой компании никакого отношения не имела. Не говоря уже о сделках 2001 года, когда начинающий госслужащий Тугушев избавлялся от активов.
Досталось и другим офисным сотрудникам «Норебо». Кого-то так же увозили в полицию. По горячую руку разошедшихся не на шутку правоохранителей попал даже оператор телеканала «Арктик-ТВ», который выполнял свои служебные обязанности по редакционному заданию, и сотрудник службы внутреннего контроля Денис Мельников, который не согласился с тем, что должен сдать мобильный телефон и задавал, видимо, неудобные вопросы.
Ау, закон?!
Допросы и отъем телефонов парализовали всю работу предприятий, ведь это единый организм – на суше работу контролируют, готовят суда к отправке, следят, где идёт промысел, решают ежеминутно появляющиеся вопросы.
Сегодня «Норебо» – это три тысячи трудоустроенных российских граждан с постоянной зарплатой. Это четыре десятка судов, которые выходят на промысел под российскими флагами. Это немалые налоги в казну, инвестиции, направленные компанией на развитие прибрежной рыбопереработки.
Кстати, не так давно на рыбоперерабатывающую фабрику «Полярное море +» в Минькино во время своего визита в Мурманск заглянул сам премьер-министр России Дмитрий Медведев. А позже на высоком совещании с премьером громко говорилось о том, как это важно для страны - развивать отечественную. рыбодобывающую отрасль. Те же пожелания присутствуют и в поручениях президента России.
Только для кого они звучат, если одни хотят развивать отрасль, а другим ни закон не писан, ни поручения и пожелания руководителей страны? Развалить предприятие, нагнуть целую отрасль, нанести урон экономике России, поставить под угрозу продовольственную безопасность – и все это в угоду амбициям бывшего проворовавшегося чинуши Тугушева.
Комментарий адвоката Валерия Стадника: «У нас один вывод – у них может быть интерес – многомиллионные активы фирмы «Норебо»… И сейчас наступил момент, когда надо обращаться напрямую к Президенту страны и руководителю ФСБ о том, что нарушаются права граждан иностранными агентами. И им помогают должностные лица на территории Российской федерации».
Представители компаний, в которых прошли обыски, уже готовят жалобы в прокуратуру и обращения в ФСБ и лично к президенту страны. И в этих обращениях будет сказано и о попытке рейдерского захвата, и о давлении на людей, незаконном ограничении в перемещении и общении рядовых сотрудников – женщин, матерей, которые пережили большой стресс.
Точно будет сказано и о том, что подобные акты беззакония подрывают в людях веру в то, что мы живёт в правовом государстве и имеем право на защиту. Подрывают веру во власть, в закон – ведь московские гости действовали от его имени. Ведь сейчас на примере «Норебо» мы видим, что в нашей стране прав тот, у кого больше связей и высокопоставленных друзей – а не тот, кто много работает во благо своей страны.