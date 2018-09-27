Центробанк выявил одну из самых крупных за последние годы финансовых пирамид
Центробанк РФ рассказал о деятельности в стране крупной финансовой пирамиды, к участию в которой были привлечены десятки тысяч граждан. Финансовый регулятор передал в Генпрокуратуру и МВД РФ данные о деятельности группы компаний «Кэшбери»
Центробанк РФ рассказал о деятельности в стране крупной финансовой пирамиды, к участию в которой были привлечены десятки тысяч граждан.
Финансовый регулятор передал в Генпрокуратуру и МВД РФ данные о деятельности группы компаний «Кэшбери», в которой были выявлены признаки финансовой пирамиды.
Глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях сообщил «Интерфаксу», что компания «Кэшбери» позиционирует себя как кредитная и инвестиционная платформа и предлагает потенциальным инвесторам доходность в размере 550% годовых. Компания привлекает средства в рублях и криптовалюте, но какой-либо реальной экономической деятельности она не ведет.
Владельцы «Кэшбери» вовлекли в свою деятельность несколько десятков тысяч человек по всей стране. В Центробанке назвали «Кэшбери» одной из самых крупных финансовых пирамид за последние годы.
«Мы считаем необходимым предупредить граждан о рисках, связанных с вложением денег в этот «проект», чтобы уменьшить их возможный ущерб», - заявил Валерий Лях.