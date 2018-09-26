Положи деньги в банк – и забудь про сон
В России участились случаи исчезновения денег из банковских ячеек. Выходит, «надежно как в швейцарском банке» – это не для отечественных финансовых структур?
Совсем недавно из ячейки отделения банка на Красной Пресне в Москве пропали 15 млн рублей, принадлежащие пенсионеру. По заявлению пострадавшего возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время следователи выясняют, каким образом деньги из хранилища были похищены.
Этот случай далеко не первый и даже не самый крупный – тем не менее, хороший повод поговорить на тему безопасности хранения денег и ценностей в ячейках российских банков.
Идеальное ограбление
Российскую столицу захлестнула волна ограблений сейфовых ячеек банков, считавшихся чуть ли не самым надёжным способом хранения сбережений. По данным московских правоохранителей, только за последнее время из хранилищ банка ВТБ похищены десятки миллионов рублей.
Одно из таких, которым сейчас занимаются стражи порядка, стала пропажа из арендованной 52-летним предпринимателем банковской ячейки в отделении банка ВТБ в Бродниковом переулке 101 тысячи евро и одной тысячи долларов.
Как говорят оперативники, деньги из ячеек практически невозможно украсть без наводки или участия кого-то из сотрудников банка. При этом по словам юриста Александра Островского, пострадавший клиент ВТБ может не получить компенсации: «При заключении договора хранения с предоставлением индивидуального банковского сейфа банк не несёт ответственности за содержимое ячейки. Кроме того, содержимое ячейки известно только арендатору, а значит, доказать, что там вообще были деньги, будет непросто».
Это уже не первый случай пропажи денег клиентов из ячеек в ВТБ. Подобное произошло с клиенткой отделения банка на Тверской улице в доме № 8. Так, 58-летняя москвичка решила проверить свои деньги, которые она оставила на хранение в отделении несколько месяцев назад. Но ячейка, где находилось 220 тыс. евро, оказалась пуста.
В этом же отделении в конце октября 2017 года другой клиент обнаружил пропажу из ячейки 354 тыс. долларов, 24 тыс. евро и 414 тыс. рублей.
22 ноября прошлого года в полицию обратилась 41-летняя безработная москвичка, которая рассказала, что кто-то украл из её ячейки в банке «Банкхаус эрбе» на Зоологической улице, 26 – 12,5 млн рублей, $150 тысяч и 10 тысяч швейцарских франков. Следов взлома на этой ячейке, как и на других, тоже не было.
Вроде бы тупиковые дела. На языке спецов – «глухари». Но нельзя сказать, что силовики сидят совсем сложа руки. Год назад сотрудники ФСБ и МВД раскрыли крупную аферу в одном из отделений «Газпромбанка» в центре Москвы. Здесь охранник банка с сообщником взломали банковские ячейки клиентов, откуда украли крупную сумму денег.
Как мы уже отметили, по стандартному договору банк обычно не несёт ответственности за сохранность денег или ценного имущества в ячейке. Дело в том, что сотрудники банка не присутствуют при закладке, поэтому в теории не знают, положил ли что-то в ячейку клиент или она стоит пустой. Фактически банк лишь охраняет сам депозитарий снаружи.
Юристы говорят, что у клиентов мало шансов выбить свои деньги у банка даже через суд. Банк добровольно может пойти на уступки и компенсировать потери только из-за репутационных рисков. Во всех остальных случаях он докажет в суде, что вину за пропавшие средства в ячейке несёт сам клиент и банк к пропаже средств не имеет отношения.
Безответственная ответственность
Да, сегодня уже не секрет – банковские ячейки, которые ассоциируются с надежностью, не панацея от похитителей. «Ни один(банк. – прим. ОГ) не гарантирует полную сохранность сбережений в банковской ячейке», – говорит партнер адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Вячеслав Ушкалов. «С точки зрения безопасности денег, ценностей, документов в ячейке сохранность вовсе не абсолютная», – подтверждает адвокат коллегии «Железников и партнеры» Вячеслав Голенев.
«Скорее всего, случаи хищений из ячеек – это недостаточный контроль доступа к ним со стороны банков», – считает начальник управления развития депозитных продуктов Бинбанка Дмитрий Амиров.
Ответственность банка за пропажу ценностей зависит от вида хранения. В статье 922 Гражданского кодексе РФ прописаны два вида хранения ценностей в индивидуальном банковском сейфе: с использованием сейфа и с предоставлением сейфа.
При первом варианте банк в ответе за все, что хранит – но перед этим ценности клиента переписываются, каждый его визит контролируется и изъятие им ценностей из ячейки в том числе. Однако, этот вариант редко используется как банками, так и клиентами. Для первых присутствует риск нести материальную ответственность за пропажу чужих ценностей. Поэтому за такую услугу банкиры обычно выставляют повышенный ценник.
Это как раз одна из причин, почему такой вариант редко используют клиенты. А во вторых здесь на второй план отходит конфиденциальность – то, что обычно как раз и ставится во главу угла.
Поэтому чаще банки предлагают вариант с предоставлением сейфа. В этом случае клиент получает полную, так сказать, тайну «вклада» – банк абсолютно не вмешивается в дела клиента, связанные с арендованной им ячейкой. Но при этом и ответственность банка в случае форс-мажора нулевая.
Не существует и специальной системы страхования сбережений, помещенных в ячейку. Страховые организации могут застраховать ценности, помещенные по договору хранения с использованием индивидуального банковского сейфа.
Но в России этот вид страхования не находится даже в зачаточном состоянии.
С одной стороны, слишком высоки требования страховых компаний к банкам ко всему, что касается безопасности, с другой стороны, редкий клиент пожелает платить еще и страховку, спрятав свои ценности в ячейке банка, которому он де-факто и так доверяет. Поэтому на данную страховую услуги спроса у нас в стране фактически нет.
А уж от заключения сделок с клиентом, который хранит в ячейке свои ценности без всякой ответственности банка, страховщики сами бегут как черт от ладана. Кому охота отвечать, например, за украденный из депозитария миллион «баксов», о наличии которого известно только со слов потерпевшего?
Открыть без ведома владельца
Есть и еще один «подводный камень» в таком виде хранения денег. Несмотря на то, что внешне депозитарий банк охраняет серьезно, есть ситуации, когда ячейку клиента могут вскрыть официально – и без его участия. Один из вариантов – с подачи правоохранительных органов. Следователь по решению суда может потребовать от работников банка открыть ту или иную ячейку.
Совсем иначе обстоят дела в цивилизованных странах. Например, американские банки гарантируют 100%-ную сохранность их содержимого, а также строжайшую тайну имен владельцев. И ни одно национальное ведомство, в том числе ни налоговая служба, ни ФБР, ни даже ЦРУ не могут получить к ним доступа.
Стоит сказать, что там банки буквально грудью стоят на страже интересов своих клиентов. В той же Америке не раз даже случались громкие скандалы, когда спецслужбы подозревали арестованных преступников в укрывательстве наркотиков и денежных средств в депозитарных ячейках. Однако, даже в таких ситуациях банкиры не шли на уступки.
Сервис без гарантий
Высокий уровень преступности в стране заставляет людей нести деньги и ценности в банковские ячейки. При этом практически все уверены – уж оттуда-то ничего никуда не денется.
Именно такими фактами и оперируют маркетологи – нарисовать потенциальному клиенту образ неприступной крепости раз плюнуть. Об этом говорит и статистика, согласно которой более 95% всех банковских ячеек постоянно заняты.
Однако, такой спрос на подобную услугу говорит скорее о финансовой безграмотности населения, которое слепо доверяет банкам всё что у них есть, причём не получая никаких гарантий взамен.
Светлана Алябьева из Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» подтверждает эту мысль: «Банковская ячейка надежна ровно настолько, насколько надежны рядовые сотрудники банка».
На самом деле в России один из самых высоких процентов краж из банковских ячеек в мире. Согласно статистике, каждая 50-я ячейка подвержена риску быть вскрытой – несмотря на то, что визуально банки показывают полную надежность: бравую охрану, толстые стены, камеры и тревожные кнопки. Все это создает эффект надежности. Что-то типа спектакля, которому многие верят.
Однако, на деле в большинстве случаев банк не несет ответственности за содержимое ячейки. Уже одно это создает немалый соблазн для банковских клерков. Это ведь не роботы в костюмах – это обычные люди со своими заботами, проблемами и, например, долгами. Почему бы их не погасить за чужой счет?
Этот «бизнес» процветает давно
На самом деле это проблема не сегодняшнего дня. Если почитать сводки 10-15-летней давности, там тоже ячейки опустошали за будь здоров. В 2007-м в железнодорожном филиале АКБ «Зернобанк» г. Барнаула были вскрыты банковские ячейки. Ущерб клиентам – десятки миллионов рублей. Причем, злодеи вскрывали ячейки выборочно – точно зная, где сколько лежит.
В том же году в Московском отделении Райффанзенбанка из ячейки была похищена крупная сумма, а в Санкт-Петербурге были вскрыты ячейки сразу в двух офисах Инкасбанка.
В 2009-м в Санкт-Петербургском филиале банка «Холдинг-Кредит» были взломаны и ограблены 25 ячеек. Общий ущерб в результате похищенных ценностей и денежных средств составил 50 млн. рублей».
Тогда же в Санкт-Петербургском банке «Холдинг-Кредит» на Гангутской улице были выборочно вскрыты 8 банковских ячеек. Похищено порядка 13 млн. рублей. Что интересно, за неделю до этого система видеонаблюдения в банке была отключена, что наводит на мысль о причастности его служащих к этому преступлению».
В 2010-м в Московском филиале Ханты-Мансийского банка из ячейки клиента было похищено 5 миллионов рублей. Здесь редкий случай, когда злодея нашли – вором оказался старший экономист филиала, имевший доступ к ключам от ячейки».
Пришли гангстеры – забрали все
Иногда потрошители банковских ячеек решают тряхнуть стариной и грабят банки по-старинке. 11 января 2016 года был совершен налет на дополнительный офис «Промсвязьбанка» на площади Победы, дом 2 в Питере. Вскрыли более 160 банковских ячеек, только в деньгах, не считая драгоценностей, унесли больше миллиарда рублей.
По словам одного из пострадавших, примерно за месяц до преступления один из будущих грабителей официально арендовал в банке ячейку по, как оказалось, фальшивому паспорту. Где была служба безопасности банка, не понятно. Соответственно, гражданин получил возможность открыто ходить в сейфинг и изучать его расположение.
Сразу после новогодних праздников грянул гром – тот самый клиент с поддельным паспортом явился в банк, связал сотрудницу, забрав у неё ключи от сейфинга. В это время его подельник – на минуточку охранник ЧОП – открыл дверь черного входа ключами, которых у него быть не должно по определению, и впустил ещё четырёх сообщников. Они для виду связали охранника, спокойно вскрыли ячейки, вынесли содержимое в нескольких баулах на улицу и на двух машинах уехали. Ни тебе выстрелов в потолок, ни криков «Всем лежать – это ограбление!».
При этом банк отказался возмещать ущерб, ссылаясь на «непреодолимую силу», и на то, что клиенты «не могут документально подтвердить факт того, что находилось в арендованных ими ячейках». В итоге возмещение ущерба, и то частичное, получили очень немногие пострадавшие.
Хотя юристы говорят о том, что ограбление не является «непреодолимой силой». «Банк обязан обеспечить безопасность имущества потребителя, в ином случае он нарушает закон о «Защите прав потребителей», – отмечал сотрудник юридического центра «ВЕКТОР Право» Антон Палюлин. – Преступления, совершенные третьими лицами не могут относиться к обстоятельствам непреодолимой силы».
Впрочем, финальное решение суда о возмещении ущерба в любом случае зависит от того, насколько убедительны доказательства пострадавшего о сумме пропавшего из ячейки. А предоставить эти доказательства, по словам главного научного консультанта компании «Юридическая служба столицы» Дмитрия Ястребова, и есть самое сложное, если не безнадежное дело.
Тут может сгодиться все – документы, подтверждающие, что у человека вообще были или могли быть такие средства, расписки о получении денег, банковские выписки о снятии тех или иных средств со счетов, договора с суммами расчетов.
Не будут лишними и показания свидетелей, которыми могут быть и сотрудники банка. Но даже это не гарантия того, что человеку в суде поверят. Ну, скажет клерк, что видел клиента, входящим в депозитарий – но возле ячейки он с ним не стоял и что, и сколько тот туда закладывал, видеть не мог.
А с учетом того, что, как утверждает эксперт Дмитрий Ястребов, судебная практика по таким вопросам достаточно противоречива и неоднородна, суд при явной неочевидности совершения кражи, известной лишь со слов истца и по некоторым косвенным уликам, едва ли станет на его сторону.
Менять систему
Наверное, в том числе и по этой причине кражи из банковских ячеек становятся обыденным явлением, и бороться с ними пока не удается. В списке ограбленных помимо мелких банков фигурируют и весьма солидные учреждения – ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк, «Евростандарт»…
Специалисты сходятся во мнении, что единственный способ избежать подобных преступлений – в корне поменять систему хранения. На так давно Федеральная нотариальная палата выступила с предложением более активно использовать при расчетах депозитные счета нотариусов.
Еще относительно недавно наиболее безопасными и удобными, особенно при таких сделках как купля-продажа автомобилей, квартир, загородных домов, считались расчеты через банковские ячейки. Покупатель помещал в ячейку заранее оговоренную сумму, и шел с продавцом подписывать договор купли-продажи. Потом продавец спокойно забирал из ячейки теперь уже свои деньги. То же касается и других ценностей, а также документов. Потому ячейки быстро стали популярны и среди граждан, особенно когда они покидали свои дома и квартиры на долгий срок.
И вдруг начало происходить невероятное. Граждане, вернувшись из путешествия, открывают свою ячейку, а там – пустота. Деньги и ценности как бы просто испаряются из хранилищ.
Поначалу сообщения о кражах из банковских депозитариев воспринимались как сенсация. Сегодня же – едва ли не как обыденное преступление. Вот и нотариусы тоже заявляют, что речь идет о тенденции, сообщения о кражах из банковских ячеек звучат все чаще.
Один из главных смыслов банковской ячейки, лежащих в основе гарантий безопасности – принцип «двух ключей». Один, так называемый мастер-ключ, находится у руководства банка, и доступ к нему непрост. Другой вручается клиенту, и больше ключей быть не должно по определению. На деле бывает иначе.
Когда банк приобретает депозитарные ячейки, он получает от производителя три ключа. Один – мастер-ключ, и по два от каждой ячейки, для клиентов. По правилам после запуска депозитария все вторые клиентские ключи уничтожаются с составлением соответствующего акта. Но ходят слухи, что так происходит не всегда. Запасные ключи сохраняют на случаи утери своих клиентами. И хранят их где-нибудь в потаенном месте. Но туда ключи кладут люди, знающие – от какой они дверцы. Соблазн? Соблазн!
Тему соблазна развивает зам главного редактора портала «Банки.ру» Семён Новопрудский: «Когда клиент закрывает ячейку, дубликат остается у сотрудника, и в силу вступает человеческий фактор. Кто знает, насколько честен этот сотрудник. В общем, аренда ячейки – это акт, основанный на доверии, а не на гарантии безопасности».
Поэтому эксперты уверены – кражи из банковских ячеек будут продолжаться, пока система хранения не поменяется. Сдавать ценности под опись, установить видеонаблюдение в депозитном зале, входить в этот зал только под конвоем сотрудника банка – в этом спасение, и главное, никакого велосипеда изобретать не надо. Другой вопрос, всем ли клиентам понравятся такие нововведения, где конфиденциальности будет отведен минимум?
Но в любом случае выход есть. И хотя нам до американской системы доступа к ячейкам с помощью отпечатков пальцев или сетчатки глаза далеко, следует для начала хотя бы отменить соответствующую статью ГК РФ, разрешающую пользоваться депозитариями без контроля со стороны банков, сохранив для них лишь возможность «ответственного хранения». Положил ценности, составил вместе с Банком опись вложений – получи по ней все обратно.
Такая схема окажется выгодной простому россиянину, уставшему от забот о сохранении своих ценностей. Жаль, что ни в Центробанке, ни в коридорах верховной власти подобные вещи малоинтересны. Или интересны, но в иной ипостаси? Не зря же кто-то придумал совершать все сделки по купле и продаже недвижимости только через банковские ячейки, которые позже нередко оказываются пустыми.
На фоне деятельности современных жуликов и мошенников, а главное – их пособников и вдохновителей, сегодня даже все прошлые «способности» Остапа Бендера кажутся простыми детскими шалостями. Но что делать, если мы стали жить в государстве, построенном на воровских законах?