Станет ли Самара безопасным городом?
12 сентября Арбитражный суд Москвы полностью отклонил иск Главного управления организации торгов Самарской области к ФАС
Представителю правительства региона не удалось оспорить справедливое решение антимонопольщиков о неправомерности недопуска Главным управлением организации торгов(ГУОТ) ряда участников к торгам по установке системы фотовидеофиксации(ФВФ) нарушений ПДД на ключевой транспортной артерии Самары – Московском шоссе. Решение арбитража столицы фактически поставило все дальнейшие торги и сделки по этому проекты вне закона.
Благую идею зарубили на корню
Эта история началась 29 декабря 2017 года, когда уполномоченным органом Главным управлением организации торгов Самарской области в интересах заказчика Государственного казенного учреждения Самарской области «Безопасный регион» было опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на право установки системы ФВФ.
Цель затеи понятна – зарабатывать средства казну. У самарских властей перед глазами живой столичный пример того, как с помощью ФВФ на нарушениях ПДД можно вполне ощутимо пополнять казну. Крупные российские города тоже начали прощупывать почву. Не осталась в стороне и Самара.
Устанавливать и обслуживать системы ФВФ нарушений ПДД на ключевой транспортной артерии Самары – Московском шоссе пожелали АО «Концерн радиостроения «Вега», ПАО «МегаФон» и ПАО «Ростелеком».
Из этих трех заявившихся на торги компаний «Вега» казалась главным претендентом на победу с ценой 642 млн. рублей. «Мегафон» просил чуть больше – 652 миллиона. Третий участник – постоянный победитель большинства государственных тендеров в сфере связи «Ростелеком» запросил 762,8 млн. рублей.
Цифры, в общем-то, понятные – однако, дальше начались чудеса. Сначала аукцион попросту отменили, поскольку что-то там в заявках участников было не верно. Потом ГУОТ решило, что выданная одному из претендентов – «Ростелекому», лицензия ФСБ не соответствует региональным требованиям Самарской области.
Позже ФСБ заявило, что в соответствии с законодательством лицензии, выдаваемые федеральными органами исполнительной власти, в том числе ФСБ России, действительны на всей территории РФ. А 20 марта 2018 года ФАС России после поданной неделей раньше жалобы от ПАО «Ростелеком», признала незаконным отклонение их заявки, выдало предписание об устранении допущенных нарушений.
Но самарских чиновников словно заклинило на «Ростелекоме» – они успели провести второй аукцион, вновь отклонив заявку компании, на этот раз посчитав, что у «Ростелекома», который на серьезном уровне занимается установкой систем ФВФ во многих регионах, «недостаточно опыта» в выполнении подобных проектов.
14 июня 2018 года Главное управление торгов обратилось в Арбитражный суд города Москвы об оспаривании решения ФАС России от 20 марта 2018 года. Создавалось ощущение, что «Ростелеком» всеми силами не хотели допускать до торгов. Но 12 сентября этого года московский Арбитраж поставил точку в неправомерности действий самарских организаторов скандального аукциона.
«Сапожник без сапог»
В итоге контракт на установку ФВФ с ГКУ «Безопасный регион», достался «Мегафону», который уже в мае, в рамках программы повышения безопасности к футбольному мундиалю, должен был установить часть комплексов ФВФ.
По условиям контракта еще в июле на Московском шоссе должны были появится 40 стационарных комплектов фиксации скоростного режима и 366 камер на перекрестках для определения нарушений ПДД. В августе это число должно было увеличиться на 63 стационарных комплекта фиксации и 540 камер на перекрестках.
Однако, ни стационарных комплектов, ни камер в необходимом объеме на шоссе до сих пор нет и в помине, что ежедневно превращается в недополученные доходы бюджета региона. Который, напомним, готовится к секвестру в 500 миллионов.
Практически накануне выборов губернатора первый зампредседателя правительства области Виктор Кудряшов (кстати, главный куратор скандального аукциона) дал команду министерству финансов региона подготовить сокращение доходной части бюджета почти на 500 млн. рублей. Причиной сокращения, как говорят, как раз и стал убыток, а точнее недополученные доходы. В том числе, поступления не увеличились из-за срыва сроков начала работы системы ФВФ на Московском шоссе.
23 июля 2018 года Арбитражный суд Москвы перенес дело о правомерности торгов на 10 сентября 2018 года, в общем-то, дав передышку организаторам торгов, правительству Самарской области в лице ГКУ «Безопасный регион» и их победителю – Мегафону, который ни коим образом не успевает выполнить условия контракта.
По факту у Мегафона большие проблемы с прокладкой сети для реализации проекта. Каналы под землей: емкость кабельной канализации явно исчерпана, а на строительство новой просто нет времени.
В силу этого обсуждался вопрос воздушного способа прокладки – но против него резко выступил муниципалитет Самары. Не подходит Мегафону и другой способ – с использованием радиочастоты. Разрешение на такие вещи дают спецслужбы – а порядка полугода. Ни у исполнителя, ни у обеспечивших ему победу чиновников столько времени нет. Тема горячая, отставание уже серьезное и обществу уже пора что-то показывать.
Смешно, если бы не было так грустно. Тут еще выяснилось, что у Мегафона, помимо отсутствия возможностей и допусков к работе, даже взятые в аренду камеры для фиксации превышения скоростного режима и нарушений ПДД, не соответствуют задачам. Отсутствует успешный опыт их использования, страдает точность фиксации, нет вандалоустойчивого покрытия, что для российской действительности совсем немаловажно.
В итоге на данный момент не сдано ни одного рубежа фото- и видеофиксации нарушений – а значит «штрафные» деньги в региональный бюджет не поступают. Не удивительно, что в электронной карточке контракта, где размещением актов отмечается завершение этапов договора, девственно чисто.
Тянут Мегафон – а вытянуть не могут?
Казалось бы, все просто и понятно – подрядчик не может выполнить заключенный контракт. Ошиблись с ним – с кем не бывает? По условиям контракта в таких случаях следует его расторжение, не справившийся подрядчик облагается штрафом, объявляется новый конкурс.
Но вместо этого Мегафону, причем задним числом, от 10 июня, продляют сроки начала исполнения контракта с апреля на июль. За что такие немыслимые поблажки «Мегафону»? Тут можно поразмышлять.
Один из вариантов – чиновники хотели сэкономить. Тогда почему не выбрали «Вегу», которая просила меньше «Мегафона»? Другой вариант – цена не главное, важней престиж подрядчика. Но в этом случае престиж «Ростелекома» в сфере систем ФВФ на порядок выше, чем у всех конкурентов, вместе взятых.
Есть и еще одна версия того, что происходит. Она с легким (или нелегким) коррупционным душком. Согласно этой версии, победитель конкурса был известен заранее. В этом случае «Мегафон» выбрали удачно и безопасно для себя – он более титульный, чем «Вега», но берет дешевле «Ростелекома».
За эту версию, пусть и косвенно, может говорить тот факт, что согласно карточке контракта, у Мегафона появился субподрядчик – неведомая компания ИС-СОФТ из далекого Ставрополя с уставным капиталом 10 тыс. руб. Информации об этой фирме в свободном доступе никакой – ни сайта, ни данных о ранее исполненных контрактах. Такое в России, к сожалению, уже проходили – а странный субподрядик вполне подходит под категорию «фирмы-прокладки».
Другое дело, что никакие титулы не помогли победителю конкурса начать проект, если у него нет для этого возможностей. И теперь чиновникам приходится отступать со сроками, уже, видимо, «похоронив» мечту пополнить местный бюджет и стать героями.
Но в любом случае, какая бы из версий не претендовала на главную, совершенно понятно, что чиновники грудью стоят за то, чтобы третьего аукциона не состоялось. Как иначе объяснить поведение судьи Гордеевой, когда она в ходе рассмотрения второго иска «Ростелекома» о незаконном выводе их из участников торгов, вдруг прервала заседание, объявив, что на процесс отведено 15 минут, а они здесь и так уже больше получаса заседают? И легким движением руки перенесла заседание.
Подстава для губернатора
Наконец, в этом темном тоннеле забрезжил лучик света. После однократного переноса арбитраж 12 сентября полностью отклонил иск ГУОТ к ФАС, признав таким образом неправоту организаторов торгов. Из этого следует прямой вывод, что все случившееся в данной истории после 31 января, незаконно: торги, определение победителя, который, как тот сапожник без сапог», не способен даже стартовать по проекту, несмотря на мощную поддержку сильных мира сего.
А ведь правительство закрывает на неисполнение контракта глаза, фактически вводя в заблуждение и подставляя губернатора Азарова, который уже выдал «на-гора» президенту Путину: «Владимир Владимирович, у нас по дорожной инфраструктуре очень серьезные показатели в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».
Ни один нормальный человек не станет так нагло врать в глаза главе государству в то время, как система ФВФ на ключевых участках Самары (значительная часть Московского шосе и т.д.) так и не заработала. Значит, губернатор сказал президенту то, что сказали ему его чиновники. Вернее, солгали.
А ведь приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» является частью майского Указа Президента и по его плану запланировано на первом этапе – до 2018 включительно. А значит, обязателен к исполнению.
В силу этого, к концу текущего года будет подготовлен отчет федерального Минтранса о реализации проекта по всей стране, где будут в частности указаны регионы, в которых программа не работает полностью. Самарская область там, судя по всему, будет упомянута в отрицательном качестве. Не вспомнит ли глава государства сказанные ему в лицо слова губернатора Азарова о том, что у них с «Безопасным городом» все окей?
В Самарской области создается опасный прецедент, торпедирующий усилия федеральных властей по наведению порядка в закупках и борьбе с коррупцией. В этом случае у Кремля для того, чтобы показать всем, что закон о госзакупках не исполнять нельзя, нужно будет прилюдно кого-то наказать. Как бы самарский губернатор не оказался первым в очереди для публичной «порки».
Уголовный кодекс в помощь безопасным дорогам
Тем более, история может закончиться не только выговором или даже отставкой. Не так давно, например, центральный офис ФАС возбудил дело против губернатора Челябинской области Бориса Дубровского о сговоре на 8 млрд руб. при аукционах на госконтракты по ремонту дорог.
То есть, от банальных, зачастую не приносящих эффекта протестов по поводу подозрительных дорог антимонопольщики начали использовать свое право обращаться в правоохранительные органы с просьбой о проведении оперативно-розыскных мероприятий. Может, вызов на допрос к следователю заставит некоторых чиновников быть хоть чуточку… честней?
Губернатор Азаров избрался недавно – и проблема с провальным проектом «Безопасного города» на нем пока не висит. Однако, разруливать ее придется, в том числе, и ему. Иначе и самарская, а то и центральная ФАС пойдет за помощью к следакам. Тем более, сейчас, когда 12 сентября Арбитражный суд Москвы расставил все точки над «I».
P.S. 19 сентября апелляционный Арбитраж уже Самарской области признал, что ГУОТ не имел права отклонять заявку Ростелекома под предлогом недействительности лицензии ФСБ еще перед первыми торгами.
И теперь, после победы на выборах и решения Арбитражных судов Москвы, и Самары, губернатору предстоит сделать свой выбор в отношении программы ФВФ нарушений ПДД в Самарской области. Не очень богатый самарский бюджет очень ждет поступлений в казну…