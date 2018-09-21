Центробанк тайно перечислил 20 млрд рублей на спасение крымского Генбанка
Центральный банк России тайно выделил 20 млрд рублей на спасение крымского Генбанка. «Ведомости» проверили отчетность кредитно-финансовой организации и обнаружили такую сумму на ее счетах
Центральный банк России тайно выделил 20 млрд рублей на спасение крымского Генбанка. «Ведомости» проверили отчетность кредитно-финансовой организации и обнаружили такую сумму на ее счетах.
Средства были перечислены еще в феврале от имени Агентства по страхованию вкладов (АСВ). В агентстве подтвердили, что перечислили Генбанку 11,3 млрд рублей на 15 лет для покрытия дисбаланса, 4,87 млрд на тот же срок для повышения капитализации и 4,1 млрд сроком на 6 лет для поддержания ликвидности.
Примечательно, что в ЦБ ранее заявили об отказе от такого способа спасения банков. С 2017 года регулятор проводит санацию банков через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).
Эксперты считают, что ЦБ РФ в случае Генбанка решил использовать старый способ спасения из-за действующих в отношении крымских организаций санкций.