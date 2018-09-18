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18 сентября 00:22

Автоконцерны объявили о повышении цен из-за падения рубля и роста НДС

Крупные автомобильные компании объявили о повышении цен на свои машины в связи с падением курса российского рубля. Представители некоторых автоконцернов заявили, что откладывать повышение цен больше уже некуда

Фото: ae96.ru

Крупные автомобильные компании объявили о повышении цен на свои машины в связи с падением курса российского рубля. Представители некоторых автоконцернов заявили, что рубль в ближайшее время не достигнет прежних показателей, а откладывать повышение цен больше уже некуда.

С начала августа курс национальной валюты упал более чем на 10% и сейчас составляет 79 рублей за евро и 68 рублей за доллар. Еще в начале волнений на валютном рынке в автоконцернах заявляли, что при значении 79 рублей за евро будут пересмотрены цены на машины.

Опрошенные Autonews.ru представители крупнейших автокомпаний даже при стабилизации рубля назвали текущую ситуацию критической. Даже те бренды, которые старались не повышать цены, теперь вынуждены это сделать и решения уже приняты.

Еще одной причиной подорожания автомобилей является повышение НДС с 18 до 20 процентов. Новая ставка налога на добавленную стоимость вступил в силу в начале 2019 года.

«Автокомпании просто не выживут, если не поднимут цены вслед за рынком в сентябре и октябре», - заявил в беседе с порталом Autonews.ru представитель одного из крупнейших автоконцернов. Представитель еще одного крупного автомобильного бренда, представленного на российском рынке, заявил, что лучше ситуация с ценами уже не будет.

В компании Nissan официально подтвердили грядущее повышение цен на автомобили, но не сообщили насколько. В Ford Sollers, General Motors и Jaguar Land Rover сообщили о подорожании своей продукции с сентября.

Автомобили Kia, Toyota, Lexus, а также ряд моделей марок Ford и Mazda в сентябре выросли в цене на 1-2% и это еще не предел. Например, фастбек Kia Stinger подорожал на 60 тысяч рублей, а новый кроссовер Kia Sorrento Prime – на 30 тысяч рублей. Lada Vesta SW Cross подорожала на 67-84 тысячи рублей в зависимости от комплектации,  Mitsubishi Eclipse Cross – на 10-15 тысяч рублей, Audi Q5 – на 6 тысяч рублей, а Lexus NX 200  - на 9 тысяч рублей.

Эксперты автомобильного рынка советуют тем, кто планировал в ближайшее время  приобрести новый автомобиль, не затягивать с покупкой, так как цены на машины будут расти и дальше. В среднем цены вырастут на 5-7% в течение полугода.

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