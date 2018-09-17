Как русские превратили Британию в «стиральную машину»
В обществе обсуждается покупка шикарного особняка в Лондоне Эльсиной Хайровой - дочерью депутата Госдумы Рината Хайрова, зятя которого Дмитрия Цветкова называют главным специалистом по выводу денег из России
Дом есть – но никто ни при чем
История скандала, поднявшегося в британской прессе после покупки дочкой депутата Госдумы Рината Хайрова Эльсиной особняка на юге графства Суррей, а также квартиры в Лондоне общей стоимостью £32 млн, или 2,8 млрд рублей уходит намного глубже самой сделки и началась не сегодня.
Понятное дело, что после шума, поднятого СМИ, все, на кого кивали журналисты, открестились от какого-либо криминала. «Единоросс» Ринат Хайров, представляющий в Госдуме республику Татарстан и заработавший за 2017 год «скромные» 7,7 млн. руб, сообщил, что дочь взрослая и у нее есть вполне себе не бедный муж, бизнесмен Дмитрий Цветков и их дела его не касаются.
Сам же зятек заявил, что цель покупок чисто инвестиционная и вообще – он-де бизесмен-крутышка, у которого все ладится и деньги так и липнут к его ладоням. Потому, мол, сам заработал – так сказать, в поте лица, и нечего тут завидовать, как делают многие британцы, призывающие «остановить этих русских, скупающих недвижимость в «Великом королевстве».
Что ж, если нет прямых доказательств того, что денежки на элитную недвижимость дает папа, посмотрим – может, ветер дует с другой стороны? Супругом Эльсины Хайровой является бизнесмен родом из Санкт-Петербурга Дмитрий Цветков, который называет последние лондонские сделки вполне чистыми – а все, что нажито его семьей – благодаря его коммерческой деятельности.
Но так ли самостоятелен и успешен господин Цветков, которого СМИ называют главным специалистом по «русским деньгам», организации схем их хищения, вывода их из страны и последующей легализации в лондонском Сити? Мы решили поинтересоваться этим вопросом и, обратившись за поиском информации к открытым источникам и вот что нашли.
Владелец или представляется владельцем нескольких компаний за рубежом, его семья имеет недвижимость в нескольких странах, роскошные автомобили – но прописан гражданин Великобритании господин Цветков в родном Санкт-Петербурге, где его давно не видели.
И это, в общем-то, неудивительно – на Родине до сих открыты несколько уголовных дел, где он фигурирует вместе со своим влиятельным тестем. Зачем, как говорится, лезть в пасть «тигру» самому?
Беспилотнику подрезали крылья
В каких же криминальных история мелькали зять с тестем, считающие себя «белыми и пушистыми»? Ну, вот, например, не так давно имена Дмитрия Цветкова и его тестя Рината Хайрова – ныне депутата Госдумы, члена комитета ГД по обороне – всплыли в СМИ в связи тремя уголовными делами. Следственный комитет выясняет, каким образом 490 млн рублей Минобороны РФ из казанского АО НПО «Опытно-конструкторское бюро им. М. П. Симонова» оказались сначала в офшорах, а потом на счетах частных лиц. При этом работы, в оплату которых поступили деньги, НПО так и не выполнило.
В ходе следствия выяснилось, что иностранной частью проекта занимался гражданин Великобритании Дмитрий Цветков. А курировал проект со стороны Госдумы «зав» по «оборонке» Ринат Хайров.
Что касается истории с несчастными беспилотниками, там до сих пор черт ногу сломит. В 2011 году тендер на создание тяжелого беспилотного летательного аппарата выиграло предприятие «Опытно-конструкторское бюро им. М.П. Симонова» под руководством Александра Гомзина. Одним из партнером ОКБ оказался Дмитрий Цветков – а те самые ныне разыскиваемые сыщиками 490 млн. руб. ушли на счет подконтрольной ему британской компании Hegir Advisory Limited. На счету еще одной из его британских фирм оказалась приличная часть денег с проекта. Сама по себе сделка, по всем признакам очень похожая на аферу, удивила своей простотой. Гомзин передал Цветкову старые разработки российских ученых, тот перевел их на английский язык и вернул заказчику как новое изделие.
Афера раскрылась легко – в результате Александр Гомзин, изначально преданный идеям разработки передового беспилотника, но, попавший под влияние семьи Хайровых-Цветковых, сам стал мошенником и обвиняемым по нескольким уголовным делам. А вот его основного партнера, к которому ушли почти полмиллиарда рублей, по слухам в качестве свидетеля на допрос не вызывали.
В ходе расследования некоторые эксперты очень осторожно делали предположения, что угрозу подозрений от зятя мог отвести Ринат Хайров. Да и помочь родственнику в раскрутке его бизнесе в качестве «серого кардинала» тоже вполне мог. По крайней мере, рычаги у него для этого были.
Дело в том, что его тесть по имени Ринат Шамильевич многие годы имеет самое прямое отношение к российской оборонке. С 2007 года по 2010 год он работал советником министра обороны, потом стал первым замом гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» госкорпорации «Ростехнологии». Да и сейчас он – член комитета по обороне, член комиссии по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса и член комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности.
А деньги в «оборонке» крутятся сумасшедшие – и главное, государство год из года оборонные бюджеты лишь увеличивает. И куратором при распределении этих средств как раз выступает Хайров. Да и разработка тяжелых беспилотников имеет к оборонке самое прямое отношение.
То есть, финансирование этого проекта мимо господина Хайрова пройти не могло. С учетом того, что Хайров пришел в Госдуму от Татарстана, где находится и оскандалившееся ОКБ, наводящие вопросы на языке так и появляются.
Хотя чиновник, понятное дело, утверждает, что не имеет никакого отношения ни к лондонской недвижимости дочери, ни к коммерческим делам зятя, ни уже тем более к аферам с беспилотниками. Но к оборонному проекту, которым занималось ОКБ при партнерстве русско-британского родственничка, он уж точно должен быть причастен.
Созданный же беспилотник за все это время, по данным СМИ, сумел совершить два пробных полета при необходимых пятидесяти. Сами полеты один из очевидцев описал так: «Взлетел всего на 800 метров, управлялся с летящего рядом вертолета – а подготовка к такому бесполезному в боевых условиях полету занимала почти неделю».
В силу этого эксперты начали задаваться вопросом – если «Сокол» не был готов осуществить проект, почему он вообще участвовал в конкурсе и как при этом умудрился еще и выиграть? Тем более, что в том тендере 2011 года у «Сокола» был противник что надо – прославленная корпорация МиГ, в которой иронично называли победителей, до этого занимавшихся лишь созданием летающих мишеней, «авиакружком». Свое поражение в торгах Миг пытался оспорить в арбитраже – но без успеха.
Тем не менее, после того как к новичку рынка присмотрелись повнимательнее, удалось узнать немало интересного. Оказалось, что основным партнером «Сокола» был питерский коммерсант Дмитрий Цветков, за которым числилось три особенности. Во-первых, он – гражданин страны из блока НАТО (а проект беспилотника военный – а значит, секретный). Во-вторых, он зять человека, который ставит свое «добро» как раз под финансовыми документами военных проектов. В-третьих, репутация у Цветкова неоднозначная – так сказать, бизнес на грани фола. А здесь проект с большими бюджетными средствами.
Все эти три обстоятельства в сумме или по отдельности могут дать ответы на некоторые вопросы. Например, почему «авиакружок» «Сокол» обошел на вираже могущественный Миг? Видимо потому что, любимый зять с МиГом не партнерствовал – а значит, и «маржи» не предвиделось.
Следователям, конечно, предстоит еще разобраться с пропавшими бюджетными деньгами с казанского НПО. Но в целом картина вырисовывается понятная: тесть контролирует расходы бюджета на оборону, а зять осваивает и прячет их в Лондоне или Лимассоле. Или мы все не так поняли?
Бизнес по выводу денег
Но не одним «Соколом» жив господин Цветков, которого называют теневым банкиром и лицом, ответственным за принятие частных теневых капиталов из России в Великобританию. В различных расследованиях СМИ не раз отмечалось, что клиентами его «прачечной» являлись чиновники, теневые миллионеры и прочие личности, которые не могут афишировать свои капиталы за рубежом. Как один из примеров - Гайнулин Эмиль Нилович, совладелец крупнейшего подрядчика ПАО «Газпром» – ООО «Подвотрубопроводстрой».
Что интересно, до брака с Эльсиной Хайровой о крупном бизнесмене Дмитрии Цветкове никто особо и не слышал. Он и сам до сих пор не придумал толковой легенды – как он, никогда ни в каких «форбсах» не мелькавший, вдруг позволил себе скупать элитную недвижимость в Европе.
Но, как предполагают исследователи его делишек, светиться в рейтингах олигархов ему и не обязательно – весь его бизнес за рубежом, как пишут, в том числе британские СМИ, либо фикция, либо, как считают, прикрытие по выводу капиталов влиятельного татарского клана во главе с тестем Цветкова.
Сейчас, когда Великобритания и Кипр стали более требовательны к подозрительным российским капиталам, клиентура бизнесмена сократилась, и он, похоже, вынужден вернуться к прежнему бизнесу, на котором специализировался до свадьбы с дочерью депутата Хайрова.
В уголовном деле таких «специалистов» называют мошенниками – да и вообще Дмитрия Цветкова в бизнес-кругах нередко сравнивают с Остапом Бендером. Говорят, что до удачной женитьбы он занимался тем, что он выискивал богатых людей и предлагал им решить проблемы, которые на тот момент у них были.
Одна из самых показательных историй, всколыхнувших британскую общественность, где засвечено имя Цветкова, связана с шахтой Грамотеинская, которую «бизнесмен» Александр Щукин «отжал» у британской инвестиционной компании.
На эту тему есть один очень занятный сюжет на канале Ютьюб с характерным названием «The Real McMafia», в котором очень подробно рассказывается о схеме отъема шахты. Сюжет так же повествует о том, как люди, связанные с российскими преступными организациями, устраиваются в Лондоне, их дети посещают лучшие британские школы, а их приспешники управляют британскими охранными компаниями. Есть в этом «кино» и наши герои…
Но что более интересно, оказывая привычные услуги по выводу средств зятю Щукина – Ильдару Узбекову, Цветков предложил и посодействовал последнему, через своих «покровителей», в заключении под домашний арест авторитетного тестя. В финале истории выходит, что тот еще «жук» Щукин шахту у британцев «отжал», потом благодаря стараниям получившего контроль над его активами зятю «присел», а все «бабло» достанется Узбекову. Ну, и Цветкову, конечно, перепадет – не без этого.
Александр Щукин – российских олигарх с большими британскими активами. Украл (согласно изложенному в фильме на Ютьюб) угольную шахту стоимостью 250 млн. фунтов у британского фонда и это не только сошло ему с рук, но и помогло инвестировать заработанные деньги в британский, канадский и кипрский бизнес.
Близкие и друзья Щукина смогли легализоваться в Великобритании, получить там гражданство и хорошо вложиться. По утверждению «Гардиан», у семьи Щукиных есть в Великобритании собственность и активы. Дочь миллиардера Елена – владелец галереи стоимостью 3 млн. фунтов, она владеет 4-этажным особняком за 15 млн. фунтов, к которому проложена частная дорога.
Ее муж Ильдар Узбеков – директор нескольких британских компаний, а недавно купил самую большую брокерскую компанию в британской энергетике.
Создается впечатление, что Узбеков и его партнер Дмитрий Цветков, которые являются британскими поданными, руководят неформальным «пенсионным фондом» для русской мафии в Великобритании. Несмотря на то, что Щукин был арестован в 2016-м и ожидает суда в России, его родственники и партнеры в Великобритании чувствуют себя отлично.
Многих британцев удивляет и шокирует тот факт, что эти два россиянина с очевидными связями с криминальной российской элитой являются уважаемыми британскими гражданами, которые управляют успешным международным бизнесом.
Дмитрий Цветков, как опять же утверждают автора вышеупомянутого фильма - финансовый управляющий этого бизнеса, который заработал состояние на связях в российских компаниях, заинтересованных в выводе денег из России за границу. В ролике упоминается его фирма EQUIX Group, которая работает как европейская «организация прикрытия» для целого ряда российских бизнесменов, предпочитающих оставаться в тени.
Цветков так же владеет или предоставляет услуги некоторым кипрским компаниям, которые могут быть использованы для отмывания или инвестирования российских криминальных денег.
Размер неформального «пенсионного фонда», которым руководят Узбеков и Цветков, поражает воображение – рассказывают авторы видео. И напоминают нам 2014 год, когда Адриэн Бафорд, бывший сотрудник британского МИД и тоже, в общем-то, тот еще аферист, дал в суде показания о том, что Узбеков и семья Щукиных планировали перевести через Кипр из России и инвестировать в Великобритании более 1 млрд. фунтов. И это только один из клиентов отмывочного бизнеса Дмитрия Цветкова, которых, видимо, немало.
У тандема Узбеков-Цветков хорошее прикрытие. У первого отец – Фауд Узбеков, который был высокопоставленным руководителем госкомпании КазМунайГаз в Казахстане, о котором пресса немало писала, что он оказывает услуги чиновникам и бизнесменам по выводу денег за рубеж из России и Казахстана. С учетом специфики деятельности его сына, можно предположить, что эти деньги, в конце концов, оказываются в Великобритании.
«Серый кардинал» благополучия Цветкова – народный избранник и его тесть Ринат Хайров. Так, по крайней мере, предполагают исследователи этого бизнеса в самой Великобритании, взывая к властям вопросом – почему такие люди получают британские паспорта и ведут шикарный образ жизни вместо того, чтобы сидеть в тюрьме?
Схема движения денег из России в Европу, в общем-то, при желании легко доказуема. В России и Казахстане могущественные папы и тести на одном конце «денежного потока» следят за отправкой средств – «молодая поросль» в лице Узбекова-младшего и Цветкова на другом конце средства принимает, проводит через офшоры, и легализует в Великобритании.
Метод Остапа Бендера в действии
Как мы писали ранее, все представленные истории мы черпаем из открытых источников, которым можно доверять. Нашли мы еще одну, явно свидетельствующую о том, как Цветков зарабатывал на хлеб.
Началась она стандартно – у калининградского бизнесмена Алексея Стрелецкого при банкротстве банка «Траст» «зависли» 20 млн долларов. Вернуть деньги «по-хорошему» не получалось – и тут перед Стрелецким появился «решала» Цветков, похваставшийся своими знакомствами среди нужных людей и пообещавший за процент от суммы поспособствовать возвращению денег.
Позже Стрелецкий скажет, что никогда бы не подумал, что перед ним обычный мошенник – слишком уж уверено тот себя вел. Поэтому на неоднократные просьбы Цветкова о задатках на расходы, бизнесмен всегда реагировал положительно, за последующих полгода выплатив «решале» в общей сложности сумму, равную 1 млн 200 тыс. долларов США. Но ни обещанного результата, ни даже отчета о расходах Стрелецкий так и не получил. Да и развод этим не ограничился.
Пока Стрелецкий надеялся, что его главный вопрос решается, Цветков развел его еще несколько раз по другим направлениям: уговорил сделать инвестиции в крупнокаратный бриллиант и партию бриллиантовых часов за 3 млн долларов.
Позже Стрелецкий выяснит, что камень к этому времени уже был оправлен и в кольце продан за пару миллионов долларов другому «клиенту». Бриллиантовые часы также где-то потеряются. При этом выяснится, что к юридическим фирмам, от лица которых выступал Цветков, он на самом деле отношения никакого не имел. В итоге калининградский бизнесмен не только 20 млн. долларов не вернул – но еще и сверху 7,5 млн. долларов потерял, связавшись с Цветковым. Так, по крайней мере, об этом писали СМИ.
Наверное, в большинстве подобных историй обманутые бизнесмены предпочитали не ввязываться в разборки – особенно зная о том, кто за спиной у Цветкова. Но Стрелецкий не испугался – и с его подачи в Великобритании и Швейцарии в отношении Цветкова были возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества.
Это было что-то новое и пугающее для депутатского зятя – и он был вынужден идти к своей недавней жертве на переговоры. Правда, как говорят, в тех переговорах все решалось без Цветкова – и на более серьезном уровне. Другими словами, за обманщика кто-то вступился. И тут гадать долго не приходится. Судя по всему, его тестю Ринату Хайрову очень не хотелось ни скандала с зятем, ни, не дай бог, его поражения в суде Стрелецкому – а значит потенциальному риску изъятия за долги имущества семьи и клана Хайровых на Кипре и в Лондоне.
Но, что удивительно, даже когда за Цветкова, так сказать, «подписались» и было достигнуто некоторое перемирие сторон, он и тогда пытался не платить по долгам. Видимо, давало знать о себе нутро афериста.
Часть денег Стрелецкому все же были возвращены – и бизнесмен снял свои претензии к Цветкову, на основании чего были прекращены и уголовные дела. Выходит, сейчас у правоохранительных органов нет никаких вопросов ни к Цветкову, ни к его покровителям.
Хотя на самом деле правоохранительным органам России, Кипра и Великобритании давно пора объединиться и положить конец «макмафии», миллиардами выводящей деньги из России и легализующей их в Европе. Тем более, и все главные действующие лица на виду, и «серые кардиналы» не так, чтоб глубоко спрятались.
Да и пример калининградского предпринимателя, которого Цветков поначалу пытался запугивать «серьезными последствиями от покровителей», если Стрелецкий обратится в правоохранительные органы или суд, показывает, что угрозы-то пустые, и разоблачить компанию этих «честных» людей не так уж и сложно. И, кстати, лучше, если это сделают отечественные силовики, чем британские – и скандала меньше, и деньги в стране останутся. Ну, те, что еще не вывели на покупку особняков…
Сейчас, когда слухи об отставке главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и вообще чуть ли не о ликвидации этого ведомства не подтвердились, у главного российского следователя и его подчиненных должно открыться второе дыхание. У СК есть отличный шанс показать, что это ведомство очень полезное государству - а победа над «макмафией» была бы лучшим тому доказательством.