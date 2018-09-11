Любой обман за ваши деньги
Банальный оптимизм на словах хорошо продается в стране, где экономического оптимизма все меньше. Недавнее шоу бизнес-тренера Тони Роббинса в столичном «Олимпийском» заставило многих вспомнить лихие девяностые, когда люди так же надеялись не на власти, а на Чумака с Кашпировским
Как это было
Недавно в Москве прошел тренинг знаменитого американского лайф-коуча Тони Роббинса. Более 25 тысяч человек пришли на мероприятие в спортивный комплекс «Олимпийский», заплатив за это от 30 до 500 тыс. руб.
С соцсетях мнения относительно прошедшего мероприятия разделились. Если одни посетители шоу выкладывали в соцсети видеоролики с танцующими людьми, сопровождая их восторженными комментариями, то другие были возмущены организацией мероприятия, из-за которой перед шоу случилась давка.
Претензии высказывались организаторам тренинга – бизнес-школе «Синергия». Посетившие мероприятие в комментариях к посту школы проявляли недовольство, в подробностях рассказывая о качестве организации:
«Самая ужасная организация мероприятия в моей жизни, кошмар какой-то, – пишет один из пользователей. – Бесконечные очереди, давка, духота, задержка шоу на 4 часа, никаких извинений. Книга участника полностью состоит из рекламы, хоть бы блокнот напечатали к ручке.
«4,5 часа по очередям с давкой под палящим солнцем, – жалуется другой поклонник Роббинса. – Затем беготня и бой за синхроны и батарейки к ним. Затем покупка за наличные, уже ранее купленные по билету синхроны. Все это вы могли испытать, заплатив всего 35 000 рублей организаторам этого дикого мероприятия! Ребята, у вас вообще совесть есть?».
«Впустую потраченное время и деньги! Организация шоу – худшее, что мы видели в своей жизни! Очереди, давка, духота в зале, отсутствие оплаченного заранее переводчика(синхрона) (пришлось покупать дважды), некомпетентный персонал «Синергии»…» – пишет еще один разочарованный участник мероприятия.
«Сам Тони – величайший развод и пустышка. В общем, сегодняшнее мероприятие – просто дорогая дискотека и больше ничего!».
«Это был не тренинг, а массовый гипноз… У нас как обычно в России и происходит. Всех просто кинули…»..
Задним умом мы все хороши?
Но не все недовольные и обманутые ограничились негативными комментариями в соцсетях. Певица Лика сходила на выступление Тони Роббинса и после этого тут же подала иск на 200 тысяч рублей к университету «Синергия», организатору мероприятия. Семинар довел ее до депрессии и девушка подала иск в суд, указав, что намерена вернуть потраченные 55 тысяч рублей на билет, а также получить компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч.
После трех очередей Лика попала в зал к Тони Роббинсу и поняла, что он – только раскрученный мошенник, который лишь и мог, что выдавать фразу: «Мне нужна ваша энергия». По ее словам, лайф-коуч был только фитнес-инструктором, который прыгал по сцене и заставлял зрителей хлопать в ладоши все 4 часа.
По мнению истицы, университет «Синергия» обещал людям одно, но совершенно не выполнил обязательств перед ними. Девушка назвала происходящее «клоунадой», о чем надо было уведомить людей, предупредив, что «образовательной риторики не будет».
Певица пришла на мероприятие, чтобы зарядиться энергией, получить знания, но ничего этого не дождалась. По ее словам, она попала на лохотрон «в стиле господ Кашпировского и Чумака».
Девушка посчитала, что неблагоприятные последствия были связаны с нарушением ее прав. Лика призвала всех, кто был на семинаре, обращаться в инстанции, чтобы вернуть свои средства за бесполезный семинар. Кроме этого иска в суде появился уже и второй. Лиха беда начало?
Вопрос – сколько же на этом «разводе» заработал сам «коуч»? Григорий Аветов, ректор школы бизнеса «Синергия», выступающей одним из организаторов тренинга, в своей колонке для Forbes заявил, что гонорар Роббинсу в чистом виде расходов составил $ 1 млн, а общие расходы на мероприятие оцениваются в $ 5 миллионов.
По его словам, за организацию шоу он поставил себе тройку с минусом. Почему не двойку: мероприятие состоялось, и 26 тысяч человек его слушали. Но все прошло не так гладко. Например, возникли очереди, проблемы с батарейками. Были сложности и с синхронным переводом – организационные сбои», – признал Аветов.
Стоимость билетов, по его словам, таргетировала аудиторию: «Это обеспеченные люди, креативный класс, предприниматели, медиазвезды (Канделаки, Малахов, Собчак, Дибров), дети министров и премьер-министров зарубежных стран». По другому это называется – смотри на клиента и сообрази, сколько с него взять.
Тем временем, журналисты обнаружили, на что могли пойти деньги мечтающих вкусить мудрости гостей вечера. Оказалось, что у бизнес-тренера поистине президентские запросы – самые роскошные номера и множество других барских замашек. К примеру, коуч потребовал особых климатических условий на выступлении – температуры не более плюс 20 градусов, что обошлось организаторам в 15 миллионов рублей.
Где именно остановился Роббинс, не известно, однако для него были подготовлены самые лучшие столичные номера из категории «президентский люкс». Да и в Москву коуч прибыл на частном самолете – а не обычным пассажирским рейсом.
Хочешь быть обманутым – будешь
Стоит сказать, что не все звезды повелись на приезжего «коуча». Например, Иван Ургант в новом выпуске своего вечернего шоу «Вечерний Ургант» откровенно высмеял нажившегося на москвичах Тони Роббинса.
«Вот афиша, вся Москва обклеена была. Многие до сих пор думают, что это один из кандидатов в мэры Москвы», – сказал Ургант, комментируя выступление Роббинса в «Олимпийском».
Ведущий предположил, что тренинг посетили только те люди, у которых «есть деньги и которые не понимают, что с ними делать». В качестве примера он привел ведущего передачи «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрия Диброва. «Ведущий «Кто хочет стать миллионером?» пошел на тренинг для людей, которые хотят стать миллионерами», – сказал Ургант.
Вообще, выступление Тони Роббинса выявило один простой факт – убедить человека платить большие деньги несложно. Это как в дорогом ресторане: пришел и уже настроился, что вместо ухи будет, как минимум, буйабес(блюдо французской кухни, рыбный суп), обязательно подадут дефлопе(вяленое мясо) и крутон(тонкие ломтики хлеба, поджаренные в масле). Потому что, как говорил Камиль Ринатович из фильма «О чем говорят мужчины», «гренка не может стоить 8 долларов, а крутон – может!».
В общем, вышло пустое мероприятие, винегрет из известных психологических практик и приемов за очень немалые деньги. Обещанная 100-процентная реализация в бизнесе и в жизни, настала разве что у Тони и организаторов, срубивших по разным оценкам от 17 до 21 миллионов долларов. Остап Бендер отдыхает.
Неужели с самого начала не было ясно, что эйфория от красочного и грандиозного шоу великого оратора пройдет, а ипотека на дом, автокредит, стонущий от налогов и прессинга силовиков бизнес – все это не станет выглядеть иначе после визита к Роббинсу?
Такую внушаемость клиентов заморского «коуча» можно сравнить с алкогольной зависимостью. Все из рук валится, жизнь что зря – а как выпил, сразу полегчало. А выпил еще и еще – так совсем все здорово стало. И в этот момент не хочется думать о том, что утром придет похмелье…
Мероприятие Тонни – как большая вечеринка, а он сам – дорогущий диджей. Выпили, попели, поплясали, а на утро ничего не помнят. Но кошелек похудел. Но что интересно, что в США на ноябрьское выступление Роббинса в Фениксе билеты можно найти со скидкой за 39$, то есть дешевле 3 тысяч рублей. То есть дешевле, чем в кафе сходить. В Америке уже видимо наплясались …
Но если его клиент оказывается настолько внушаемым, что каким-то образом убеждает себя в том, что он выбрался из болота, заплатив огромную сумму, он всё равно остаётся в нем по уши. Подаренная короткая сказка за большие деньги – это все, чем обычно торгуют продавцы надеждой.
Нечто подобное мы в своей недавней истории уже проходили. Когда деньги обесценивались за сутки, когда лопались банки, банкротились заводы, а власть молчала в тряпочку, отчаявшиеся люди верили в МММы и Кашпировских, обещавших много и быстро.
Сегодня, когда у нас больше 20 миллионов россиян живут ниже планки прожиточного минимума, цены растут быстрее зарплат, а выйти на пенсию шансов все меньше, человеку невольно нужна сказка. И организаторы привезшие американца почувствовали это – так что его приезд не случаен. Он оказался в нужном месте и в нужное время.
И, как ни печально, чем хуже живем, тем больше новых «сказочников» появляется вокруг нас. Да и не только новых. Опять же, тоже прочувствовав момент, не случайно пошел на новый круг звезда девяностых Анатолий Кашпировский, уже совершающий турне по сибирским городам.
Первые его сеансы были бесплатные – но на сеансах много чего «полезного» продавали: книжечки с лечебными афоризмами по 500 рублей, якобы чудотворную соль по 100 рублей за щепотку, календарики-2018 по полтиннику и т.д.
Сам «чудотворец» сыплет в зал фразами типа: «Пятью пять – двадцать пять, а дважды два – четыре, это и есть чудо». Кто слышал, что вылетало из уст Роббинса, легко проведет аналогию – все, кто зарабатывает на массовом «разводе» людей, не особо заморачиваются подбором умных фраз.
Хотя если уйти откровенного обмана, профессия «коуча» вполне востребована в наше время. Однако, как сказал известный российский бизнес-тренер Радислав Гандапас, в России все чаще проявляется обратная сторона этой профессии: «В нашей стране постепенно начинает формироваться этот жанр – бизнес-проповедь. Проповедь в протестантском стиле с активным привлечением аудитории, с встряской, песнями, танцами».
Такие, с позволения сказать, «учителя», по признанию Гандапаса, заставляют людей думать, что чуть ли не все «коучи» аферисты. А выступление Роббинса он вообще назвал ударом по профессии. И это, видимо, так – раз в сети встречаются комментарии, подобные этому: «Со временем пришло осознание, что все эти бизнес-тренеры, коучи и прочие люди, пытающиеся заработать ваши деньги, просто шарлатаны. Их 99 процентов».
«Для кого-то это был удар по профессии. Но почему вся профессия должна отвечать? – говорит Радислав Гандапас. Врач зарезал больного – так что, доверия ко всей медицине больше нет? Или наоборот, врач исцелил больного безнадёжного – так теперь и все врачи кудесники? Нет же. Каждый отвечает только за себя, за профессию отвечать невозможно».
Только, думаю, все эти переживания за профессию малоинтересны господину Роббинсу. Он свои «вершки» снял на пустом, в общем-то, месте. А все сегодняшние восклицательные отзывы обманутых им российских звезд – это так, хорошая мина при плохой игре. Чтоб все думали, что в России только одна проблема – дороги. А вторая-то как была, так и осталась…