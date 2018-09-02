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02 сентября 09:17

Американские спецслужбы пытались завербовать Олега Дерипаску и других олигархов

Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство юстиции США пытались завербовать российских миллиардеров в качестве информаторов. Одним из этих бизнесменов был глава «Русала» Олег Дерипаска

Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство юстиции США пытались завербовать российских миллиардеров в качестве информаторов. Одним из этих бизнесменов был глава «Русала» Олег Дерипаска.

Издание The New York Times сообщает, что американские спецслужбы «намекали» Олегу Дерипаске на содействие в получении визы США и разрешение его «проблем с властями США». Взамен олигарх должен был предоставить силовикам информацию об организованной преступности в России, а также возможном участии Москвы в избирательной кампании главы Белого дома.

Издание также сообщает, что российский миллиардер ответил на «предложение» американских спецслужб отказом и уведомил Кремль о действиях силовиков.

Помимо Олега Дерипаски сотрудники ФБР пытались завербовать еще пять российских олигархов.

Напомним, Олег Дерипаска  и его структуры «Русал» и En+ 6 апреля 2018 года попали под санкции США. Вместе с Дерипаской в санкционный список также был включен глава «Реновы» Виктор Вексельберг.

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