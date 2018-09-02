Американские спецслужбы пытались завербовать Олега Дерипаску и других олигархов
Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство юстиции США пытались завербовать российских миллиардеров в качестве информаторов. Одним из этих бизнесменов был глава «Русала» Олег Дерипаска
Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство юстиции США пытались завербовать российских миллиардеров в качестве информаторов. Одним из этих бизнесменов был глава «Русала» Олег Дерипаска.
Издание The New York Times сообщает, что американские спецслужбы «намекали» Олегу Дерипаске на содействие в получении визы США и разрешение его «проблем с властями США». Взамен олигарх должен был предоставить силовикам информацию об организованной преступности в России, а также возможном участии Москвы в избирательной кампании главы Белого дома.
Издание также сообщает, что российский миллиардер ответил на «предложение» американских спецслужб отказом и уведомил Кремль о действиях силовиков.
Помимо Олега Дерипаски сотрудники ФБР пытались завербовать еще пять российских олигархов.
Напомним, Олег Дерипаска и его структуры «Русал» и En+ 6 апреля 2018 года попали под санкции США. Вместе с Дерипаской в санкционный список также был включен глава «Реновы» Виктор Вексельберг.