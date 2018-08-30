«Аэрофлот» планирует брать плату с пассажиров за выбор места в самолете
Авиакомпания «Аэрофлот» рассматривает вопрос о введении платы за выбор пассажиром места при покупке билета или онлайн-регистрации. Сейчас данная услуга предоставляется бесплатно для некоторых тарифов
Авиакомпания «Аэрофлот» рассматривает вопрос о введении платы за выбор пассажиром места при покупке билета или онлайн-регистрации. Сейчас данная услуга предоставляется бесплатно за исключением тарифов Эконом Промо и Эконом Бюджет.
За счет платного выбора места в самолете «Аэрофлот» рассчитывает сократить рост своих расходов, но пока данная инициатива не утверждена.
Авиакомпания также планирует оптимизировать расходы на предоставляемые на борту услуги, например, на питание и на дорожные наборы.
По итогам первого полугодия 2018 года чистый убыток «Аэрофлота» составил 5,2 млрд рублей.
В пресс-службе авиакомпании сообщили, что в целях дальнейшего повышения удобства для пассажиров «Аэрофлот» рассматривает возможность изменения в правилах применения тарифных групп. Речь идет о том, чтобы предложить пассажирам, сделавшим выбор в пользу тарифной группы Бюджет или Промо, услугу по предварительному выбору места в салоне ВС за дополнительную плату. При этом стоимость этой услуги будет ниже, чем разница между стоимостью тарифной группы Бюджет и группы Оптимум (самая низкая тарифная группа, которая бесплатно включает данную услугу).