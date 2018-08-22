Власти Кипра заблокировали банковские счета Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга
Власти США считают приоритетной работу с юрисдикциями, через которые проходят «большие объемы российских финансовых потоков», в том числе с Кипром и Латвией
Власти Кипра заморозили счета в местных банках, которые принадлежат российским миллиардерам Виктору Вексельбергу и Олегу Дерипаске. Счета заблокированы в рамках антироссийских санкций, которые ввел Минфин США в апреле 2018 года.
Власти США считают приоритетной работу с юрисдикциями, через которые проходят «большие объемы российских финансовых потоков», в том числе с Великобританией, Кипром и Латвией.
Кипр при этом у Вашингтона вызывает наибольшее беспокойство по части отмывания денег российскими гражданами и компаниями.
Санкции в отношении Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга были введены властями США 6 апреля 2018 года. Всего под расширенные санкции попали 24 человека и 12 компаний, в том числе и государственные.