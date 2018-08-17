Авиакомпания «Россия» из-за дефицита летных кадров набирает на работу иностранцев
«Россия» ищет командиров воздушного судна (первый пилот) с зарплатой в размере 500 тысяч рублей в месяц плюс единовременную выплату в данном размере
Авиакомпания «Россия» дала объявление о наборе иностранных пилотов. Отметим, что перевозчик впервые набирает на работу иностранцев.
«Россия» ищет командиров воздушного судна (первый пилот) с зарплатой в размере 500 тысяч рублей в месяц плюс единовременную выплату в данном размере, сообщает РБК.
Сейчас у авиакомпании есть квота на набор 40 иностранных пилотов.
На неофициальном уровне в авиакомпании «Россия» сообщили, что набор иностранцев в первую очередь связан с дефицитом летных кадров.
Сколько иностранцев «Россия» планирует нанять на должности пилотов, не сообщается. Для сравнения, в авиакомпаниях S7 и Utair работает по одному иностранному командиру экипажа.
Напомним, ранее российские авиаперевозчики пожаловались на отток летных кадров за границу. Российские пилоты переходят на работу в азиатские авиакомпании из-за более высоких зарплат.